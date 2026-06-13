【6月27日開催】″激レア新政13種″を一斉解放！異端教祖株式会社・見えざるピンクのユニコーン・NEXT5 Finalまで揃う特別企画｜新政の会を〈恵比寿 鮨 暁天〉にて開催。
◆新政13種だけを集めた一日限りの特別イベント
新政13種
◆開催内容
"新政の最高峰"を網羅する、一日限りのプレミアム企画
2026年5月1日にOPENを迎えた〈恵比寿 鮨 暁天〉、OPEN後初となる特別な日本酒の会を開催いたします。今回の会では、新政酒造が手がける希少銘柄13種を厳選してご提供いたします。
新政の"最高峰"とされる「アストラルプラトーシリーズ」から「異端教祖株式会社」の2020BYと2022BYを年違い飲み比べ、さらにシリーズ屈指の希少銘柄「見えざるピンクのユニコーン 2022BY」を提供。
加えて、東北若手蔵元集団NEXT5の歴史を締めくくる「NEXT5 Final 2024」、そして新政の代名詞「No.6シリーズ」からXmas-type／N-type／H-type／A-typeを年違いで体系的に比較できる構成。
通常では並ぶことのない希少銘柄たちを、一日限りで一斉提供いたします。
先着12名様と限られた人数でのご案内となりますので、ぜひこの機会を逃さずお申し込みいただければと思います。
ご予約はこちら :
https://www.tablecheck.com/ja/sushi-gyoten/reserve/message
【6月27日限定】新政の会（コース料理付き）を選択ください
6月27日13時30分を選択し、 【6月27日限定】新政の会（コース料理付き）を選択してください。
※カウンター席/テーブル席を選択してください。個室/半個室では予約できないようになっております
※2026年6月27日（土）13時30分の日時以外を選択すると予約ができないのでご注意ください
◆提供予定ラインナップ（各50ml程度）
▪︎アストラルプラトーシリーズ
新政 異端教祖株式会社 2020BY
新政 異端教祖株式会社 2022BY
新政 見えざるピンクのユニコーン 2022BY
▪︎NEXT5
NEXT5 Final 2024
▪︎No.6シリーズ
新政 No.6 Xmas-type 2025
新政 No.6 N-type 2025
新政 No.6 N-type 2026
新政 No.6 H-type 2023BY
新政 No.6 H-type 2025BY
新政 No.6 A-type 2022BY
新政 No.6 A-type 2023BY
新政 No.6 A-type 2025BY
▪︎その他
新政 亜麻猫 2024BY
※予告なく内容が変わる場合もございます。 （取り扱いは重々気をつけておりますが、万が一割れてしまった場合等があります）
グラスを傾けるたび、新政の年代史が一章ずつ進んでいく。
異端教祖株式会社の2020BY／2022BY、No.6 A-typeの2022／2023／2025BY、No.6 H-typeの2023／2025BY、No.6 N-typeの2025／2026──。
同じ銘柄が、醸造年度の違いでどのように香りの輪郭・旨味の厚み・余韻の伸び方を変えていくのか。 "比較しながら味わう"ことに特化した本イベントだからこそ味わえる、新政の"奥行き"を体感いただけます。
◆料理
18品程度のコース料理付き
◆開催日時
2026年6月27日（土） 13時30分～16時00分
※13時15分より受付可能 ※16時00分完全終了
◆定員
先着12名様（うちVIPプランは5名様限定）
◆価格
36,600円（税込）
VIP：44,000円（税込）新政1本景品付きプラン（5名様限定）
※新政の種類は選択できませんのでご了承ください
※事前決済が可能となっております
恵比寿 鮨 暁天 について
ー暁の天の恵みを一貫にー
「暁（あかつき）」とは、夜明けのこと。魚が最も活発に動き、海が輝き始める「朝マズメ」の時間帯に着想を得ました。「天」は天の恵み。魚や食材への敬意を払う意味合いで、店名に加えております。
『「今日がいちばん美味しい」という想いを、一貫一貫に』
昨日よりも今日、今日よりも明日。スタッフ一同、日々の積み重ねを大切に、常に新鮮な気持ちでお客様をお迎えします。江戸前の技法を軸に、四季折々の旬の食材を丁寧に仕込み、20品前後のOMAKASEコースをご提供します。
店舗詳細
◼︎店名：恵比寿 鮨 暁天
◼︎電話番号：050-5869-1422
◼︎所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-9-5 東急ステイ渋谷 恵比寿 地下1階（恵比寿駅徒歩2分）
◼︎OPEN：2026年5月1日
◼︎HP：https://ebisu-sushi-gyoten.studio.site
運営会社概要
◼︎会社名：株式会社ビリオンフーズ
◼︎所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階
◼︎電話：03-6417-4925
◼︎代表者：代表取締役社長 中村 雄斗
Twitter：https://twitter.com/Yuto__Nakamura
Instagram：https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ
TikTok：https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP
note：https://note.com/yutonakamura2020
◼︎事業内容：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業
◼︎資本金：1,120万円（資本準備金含む）
◼︎設立：2012年3月
◼︎URL：https://billion-foods.studio.site