ふっくら香ばしい【浜松産うな重】ランチ☆ディナーは伊勢海老＆金目鯛のフレンチ懐石 or 鉄板焼。贅沢な1泊3食付き夏旅プラン新登場＜9月末まで＞
東伊豆・吉祥CAREN「碧海（へきかい）」露天風呂
静かな海沿いの東伊豆・北川温泉（ほっかわおんせん）の高台から、相模湾を見晴らす「吉祥ＣＡＲＥＮ」（静岡県東伊豆町 総支配人：中田尚宏）は、9月30日までの期間、香ばしく焼き上げた「浜松産うな重」ランチを含む “1泊3食付き” 夏季限定の宿泊プランをご用意いたします。
吉祥CAREN :
https://www.kissho-caren.com/
夏の元気の源「うな重」
「うな重」イメージ
この宿泊プランの嬉しいポイントは、ディナーでいただく伊勢海老や金目鯛から、ランチの「浜松産うな重」まで、贅沢な3食へのこだわりと、通常11:00のチェックアウトが11:30まで延長できること。朝食後にも慌てることなく、海絶景の温泉でのんびりと朝風呂をしたり、オーシャンビューの客室から景色を眺めたり、旅の余韻をゆったりと楽しめます。
「吉祥ラウンジ」イメージ
大人の休日をさらに深めるのが、夜のひととき。このプランでは、メンバーズ限定の「吉祥ラウンジ」でのナイトカクテルにご招待します。静かな夜を感じながら、色鮮やかな一杯を傾けるのは、日常を忘れさせてくれる至福の大人時間になるはずです。
「吉祥スパ」イメージ
また、自分へのご褒美に外せないのがスパ体験。東伊豆最大級の「吉祥スパ」では、海藻・海泥に含まれるミネラルを全身から補給し、心身を輝かせる「タラソコース」70分を20％OFFにてご利用いただけます。夏の強い紫外線を受ける肌を、心地よいトリートメントで優しく癒やしましょう。
「アフタヌーンティー」イメージ
チェックインからアウトまで、吉祥ならではの無料のおもてなし。アフタヌーンティーやアペリティフ、ナイトスイーツを楽しみ、肉厚でふっくらとした「浜松産うな重」でしっかり活力をチャージ。 土用の丑の日（7月26日）や夏の猛暑に、うな重と天然温泉で、日ごろの疲れを吹き飛ばしましょう。
【浜松産うな重ランチ付き】1泊3食 ＆ レイトチェックアウトで愉しむ吉祥の夏プラン
期間：2026年6月15日～9月30日（8月8日～15日、9月19日～23日除く）
料金：一泊三食付き、お一人さま（税・サービス料込み、入湯税300円別途）
・32,000円～（2名1室）
・30,000円～（3名1室）
・29,000円～（4名1室）
＊曜日・シーズン・客室タイプにより料金UPあり
夕食：フレンチ懐石コース または、鉄板焼コース
朝食：和食膳 または、鉄板ブレックファースト
特典
１.「浜松産うな重」ランチ：うな重、肝吸い、香の物、水菓子（11:30～ または 12:00～）
＊チェックアウト後 または チェックイン前
＊4歳以上が対象です
２. レイトチェックアウト（11:30）
３.「吉祥ラウンジ」でナイトカクテルを1杯（20:30～22:00）
４.「吉祥スパ」タラソコース70分が20％OFF（通常15,400円 ⇒ 12,320円）
■フレンチ懐石「相模湾の旅」（基本メニュー例）
「フレンチ懐石」イメージ
・アミューズ：初鰹のタルタル 地魚昆布締め
・お造り：旬の地魚3種盛り
・魚料理：金目鯛と春野菜のカルタファタ包み
・伊勢海老料理：伊勢海老のソテー トマトとピストソース
・サラダ：ルッコラと蛍イカ バルサミコドレッシング
・メイン：黒毛和牛リブロース、天城鹿ロティ、鴨胸肉のロティ、静岡県産白糸ポークより一品
・食事：アサリの炊き込みご飯、赤出汁、香の物
・デザート：苺ロールケーキ フルーツ3種盛り
フレンチ懐石 :
https://www.kissho-caren.com/cuisine/fourseasons/
■選べる朝食
「鉄板ブレックファースト」イメージ
・ふわふわオムレツと焼き立てフレンチトーストなど、シェフが目の前で焼き上げる「鉄板ブレックファースト」
「和食膳」イメージ
・炭火で焼いた地元の干物、鯵なめろう、出汁巻き玉子など、カラダに優しい「和食膳」
朝食 :
https://www.kissho-caren.com/cuisine/breakfast/
■季節のテラス
四季折々の景色を愛でながら、お好みのドリンクで、湯上りやディナー前のひとときをお愉しみください。
時間：15:00～17:00
場所：四季彩テラス（雨天時はロビーラウンジで開催）
紫陽花テラス：2026年6月1日～30日
「紫陽花テラス」イメージ
「アペリティフ」イメージ
＜メニュー＞
・紫陽花ソーダ
・バイオレットフィズ、
・赤、白スパークリングワイン
・山桃ジュース
紫陽花テラス :
https://www.kissho-caren.com/news/235
風鈴テラス：2026年7月1日～8月31日
「風鈴テラス」イメージ
「フローズンカクテル」イメージ
＜メニュー＞
・バナナのフローズンカクテル
・パッションフルーツのフローズンカクテル
・赤、白スパークリングワイン
・フルーツミックスジュース
【夏のおもてなし】2026年7月1日～8月31日
クレープの夏季アフタヌーンティー イメージ
線香花火 イメージ
・NEW アフタヌーンティーに焼き立てクレープが初登場
・風鈴テラスでのアペリティフに「フローズンカクテル」
・ご夕食に静岡県産マグロの握り2貫
・大人の線香花火をプレゼント（20:30～21:30）
夏のおもてなし :
https://www.kissho-caren.com/news/239
【吉祥ＣＡＲＥＮのおもてなし】
「ナイトスイーツ」イメージ
・パンケーキのアフタヌーンティー（14:00～15:30）
・アペリティフテラス（15:00～17:00）
・お休み前のスイーツ＆カクテル（20:30～22:00）
・朝夕の湯上りところてん（7:00～10:30、16:00～18:00）
・アイスキャンデーサービス（24時間）
・ロビーラウンジでのティーサービス（7:00～23:00）
・ラウンジでのナイトカクテル
展望風呂付き客室、露天風呂付き客室、連泊のゲストは1杯無料
・選べる色浴衣＆パジャマ、オリジナルアロマポット＆オイル
・公共露天「黒根岩風呂」への湯巡り
・結婚記念や誕生日、ご長寿祝い、連泊にはランチの特典ほか、無料のおもてなし
おもてなし :
https://www.kissho-caren.com/hospitality/
【吉祥ＣＡＲＥＮ（きっしょうかれん）】
「吉祥CAREN」
東伊豆・北川温泉の高台から、相模湾のパノラマを望む和リゾート。自家源泉かけ流しの露天風呂や客室から、空と海の青が溶けあう絶景が広がります。海に昇る朝日や「日本百名月」に選ばれた、月の光の道「ムーンロード」、目の前の伊豆大島をご堪能ください。
「ムーンロード」イメージ
フレンチ懐石と本格的な鉄板焼のレストラン、タラソテラピーと伊豆大島産の椿オイルで癒される「吉祥スパ」、ウエルカムパンケーキのアフタヌーンティーなど、吉祥のおもてなしで非日常の旅をお過ごしください。
※伊豆急行「伊豆熱川駅」から、無料の送迎バスで約10分。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Z3skQ_6LHpA ]