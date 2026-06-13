【ボンとらや×QUONチョコレート】コラボレーションで生まれたQUONなピレーネ第２弾！ごろっと果実がうれしい桃ピレーネがデビュー！

一般社団法人ラ・バルカグループ

バレンタインで大好評だった「QUONなピレーネ」、第二弾！

愛知県豊橋市を本店とする老舗「ボンとらや」が1970年に発売した看板商品「ピレーネ」と、同じく豊橋市に本店をおき、多様な雇用を創出する「QUONチョコレート」がコラボレーション。

暑い夏にぴったり、爽やかな「桃ピレーネ」の登場です！

◆QUONなピレーネ 桃 （桃ソース付き） 778円（税込）

フワフワのスポンジに甘さ控えめのなめらかなクリーム。

そんなピレーネの魅力はそのままに、

ごろっと大きめな桃の果実をふんだんに使った、贅沢な一品に仕上がりました。

禁断の桃ソースをたっぷりとかければ、さわやかな酸味と甘みが口いっぱいに広がります。

【開発背景】QUONチョコレート代表・夏目浩次

夏に愛される、甘くてジューシーな「桃」

その歴史は古く、古事記の時から今に伝わり進化してきたとされています

地元・愛知県豊橋の地域の中に根づき、55年もの長きにわたり親しまれてきたボンとらや『ピレーネ』の軽やかさを大切に、桃の歴史と美味しさを「QUONなピレーネ桃」として表現してみました

今年もまた暑くなる夏、甘く軽やかで美味しい夏スイーツをお楽しみください

販売は、名古屋タカシマヤ 「いいもの探訪フェア」 からスタート！

期間：2026年6月19日（金）～24日（水）

会場：ジェイアール名古屋タカシマヤ10階 「QUONチョコレート」ブース

特設サイト：https://www.jr-takashimaya.co.jp/cp/2026iimonotanbo/

QUONチョコレート

愛知県豊橋市を拠点に、全国43店舗61拠点を展開するチョコレート専門ブランド。

世界中から厳選したピュアチョコレートをベースに、ドライフルーツやナッツ、お茶などを組み合わせた、手作りの可愛らしいテリーヌやタルトなどのチョコレートがお店に並んでいます。

QUONチョコレートが目指すのは、誰も置き去りにしない、凸凹カラフルな社会を創ること。

今の社会には、まだまだ多様な「個」への柔軟性がないことで、働きたくても「働けていない」方たちがたくさんいます。

ニッポンのチョコレートブランドとして、全国に拠点を展開し、障がい者、悩みを抱える若者やLGBTQ＋、子育てや介護などで時間に制約を受ける方など、凸凹多様な方々と一緒に、一流のチョコレートブランドを目指しています。

https://quon-choco.com/

【お問合せ先】

株式会社QUONチョコレート

担当：山本

電話番号：080-7629-5289