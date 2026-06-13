【初開催】夜のあじさいを楽しむ「あじさいの森ライトアップ」開催！5つのフォトスポットや限定イベントが楽しめる『あじさいまつり2026』inらぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ
白ハト食品工業株式会社(本社︓大阪府守口市、代表︓代表取締役社長 永尾 俊一)が運営する、やきいもの聖地 らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ（茨城県行方市）は、2026年6月13日（土）から7月5日（日）まで、「あじさいまつり2026」を開催いたします。
園内の「あじさいの森」では、色鮮やかなあじさいが咲き誇り、フォトスポットや体験イベント、期間限定カフェメニューなど、ご家族やカップルで楽しめる企画をご用意しています。さらに6月27日・28日の2日間限定で、バブルショーやワークショップ、夜のライトアップイベントも開催し、昼と夜で異なるあじさいの魅力をお楽しみいただけます。
「あじさいまつり」 5つの見どころ
POINT 01｜色鮮やかなあじさいと楽しむ「5つのフォトスポット」が登場
アンブレラスカイや花手水など、写真映えするスポットで初夏の思い出づくりを楽しめます。
POINT 02｜6月27日・28日限定でバブルショーやワークショップを開催
しゃぼん玉のかこちゃんによるバブルショーや、あじさいを使ったワークショップを実施します。
POINT 03｜今年初開催となる「あじさいの森ライトアップ」で幻想的な夜の森を演出
昼間とは異なる幻想的な景色が広がる、夜限定のあじさい体験をお届けします。
POINT 04｜あじさいカラーの限定スイーツやドリンクを販売
あじさいソーダやおいものあじさいブーケソフトなど、この時期だけの限定メニューを販売します。
POINT 05｜あじさいの摘み取り体験やブーケ作りなど体験型コンテンツも充実
自分で選んだあじさいを使ったブーケ作りや押し花クラフトを体験いただけます。
色とりどりの森でここだけの特別な景色を楽しんで
■あじさい×5つのフォトスポット
園内の「あじさいの森」では、アンブレラスカイやカラフルバルーン、花手水など、写真映えする5つのフォトスポットをご用意しました。色鮮やかなあじさいとともに楽しめる空間は、思わず写真を撮りたくなるスポットが満載。散策しながらお気に入りの一枚を撮影し、この季節だけの特別な景色と思い出をお楽しみいただけます。
写真はイメージです。
※写真はイメージです。
あじさいまつり 6月27日・28日限定イベント
１. 「しゃぼん玉のかこちゃん」のバブルショー
新潟県出身の保育士アーティスト「しゃぼん玉のかこちゃん」によるバブルショーを開催。大小さまざまなしゃぼん玉が織りなす幻想的なパフォーマンスは、お子様から大人の方までお楽しみいただけます。らぽっぽの公式キャラクター、やきいもの妖精「焼き右衛門（やきえもん）」も登場予定です。
しゃぼん玉のかこちゃん
２. あじさいワークショップ
らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジで育ったあじさいを使った体験型ワークショップを開催。あじさいの摘み取り体験から楽しめる「あじさいブーケ作り」と、「押し花ブックマーク作り」の2種類をご用意しました。自分で選んだあじさいを使って、思い出に残る作品づくりをお楽しみいただけます。
３. 初開催！あじさいの森ライトアップ
今年のあじさいまつりは、夜のライトアップを初開催！
あじさいの森を彩るアンブレラやバルーンなどの装飾がライトアップされ、幻想的な景色をお楽しみいただけます。
■あじさいまつり限定商品
らぽっぽ 森のおいもCAFEでは、大人気のハンバーグランチBOXや、生地にさつまいもを練りこんだおいもワッフルを販売中！あじさいソーダやあじさいイモッフルなど、あじさいカラーのイベント限定商品が登場！
6月27日、28日には、あじさいの森ライトアップに合わせて、営業時間を延長。
《営業時間》
通常：9:00～16:00
【6月27日・28日限定】9:00～16:00/17:00～20:00（ライトアップ営業）
見た目がまるであじさいの花束のような「おいものあじさいブーケソフト」（SAKURA CAFE）や、鮮やかな青色が目を引く「キラキラあじさいゼリー」（イルリストランテ Farm to the Table）など、イベント限定メニューも登場します。
※写真はイメージです。
【開催概要】
イベント名：「あじさいまつり」
開催日程：2026年6月13日（土）～7月5日（日）
開催時間：10:00～16:00（予定）
※一部内容により異なります。
場所：茨城県行方市宇崎1561
らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ
参加料金：入場無料（※各商品、体験コンテンツは別途有料）
アクセス：東京駅から車で約90分
■会社概要
会社名：白ハト食品工業株式会社
所在地：大阪府守口市本通1-4-10
代表者：代表取締役社長 永尾 俊一
事業内容：農業～製造～販売(第6次産業)を行う、いも・たこ・なんきん総合食品メーカー
HP：https://shirohato.com/