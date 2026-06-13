【初開催】夜のあじさいを楽しむ「あじさいの森ライトアップ」開催！5つのフォトスポットや限定イベントが楽しめる『あじさいまつり2026』inらぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ

白ハト食品工業株式会社

白ハト食品工業株式会社(本社︓大阪府守口市、代表︓代表取締役社長 永尾 俊一)が運営する、やきいもの聖地 らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ（茨城県行方市）は、2026年6月13日（土）から7月5日（日）まで、「あじさいまつり2026」を開催いたします。

園内の「あじさいの森」では、色鮮やかなあじさいが咲き誇り、フォトスポットや体験イベント、期間限定カフェメニューなど、ご家族やカップルで楽しめる企画をご用意しています。さらに6月27日・28日の2日間限定で、バブルショーやワークショップ、夜のライトアップイベントも開催し、昼と夜で異なるあじさいの魅力をお楽しみいただけます。

「あじさいまつり」 5つの見どころ

POINT 01｜色鮮やかなあじさいと楽しむ「5つのフォトスポット」が登場

アンブレラスカイや花手水など、写真映えするスポットで初夏の思い出づくりを楽しめます。

POINT 02｜6月27日・28日限定でバブルショーやワークショップを開催

しゃぼん玉のかこちゃんによるバブルショーや、あじさいを使ったワークショップを実施します。

POINT 03｜今年初開催となる「あじさいの森ライトアップ」で幻想的な夜の森を演出

昼間とは異なる幻想的な景色が広がる、夜限定のあじさい体験をお届けします。

POINT 04｜あじさいカラーの限定スイーツやドリンクを販売

あじさいソーダやおいものあじさいブーケソフトなど、この時期だけの限定メニューを販売します。

POINT 05｜あじさいの摘み取り体験やブーケ作りなど体験型コンテンツも充実

自分で選んだあじさいを使ったブーケ作りや押し花クラフトを体験いただけます。

色とりどりの森でここだけの特別な景色を楽しんで

■あじさい×5つのフォトスポット

園内の「あじさいの森」では、アンブレラスカイやカラフルバルーン、花手水など、写真映えする5つのフォトスポットをご用意しました。色鮮やかなあじさいとともに楽しめる空間は、思わず写真を撮りたくなるスポットが満載。散策しながらお気に入りの一枚を撮影し、この季節だけの特別な景色と思い出をお楽しみいただけます。

あじさいまつり 6月27日・28日限定イベント

写真はイメージです。※写真はイメージです。

１. 「しゃぼん玉のかこちゃん」のバブルショー

新潟県出身の保育士アーティスト「しゃぼん玉のかこちゃん」によるバブルショーを開催。大小さまざまなしゃぼん玉が織りなす幻想的なパフォーマンスは、お子様から大人の方までお楽しみいただけます。らぽっぽの公式キャラクター、やきいもの妖精「焼き右衛門（やきえもん）」も登場予定です。

しゃぼん玉のかこちゃん

２. あじさいワークショップ

らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジで育ったあじさいを使った体験型ワークショップを開催。あじさいの摘み取り体験から楽しめる「あじさいブーケ作り」と、「押し花ブックマーク作り」の2種類をご用意しました。自分で選んだあじさいを使って、思い出に残る作品づくりをお楽しみいただけます。

３. 初開催！あじさいの森ライトアップ

今年のあじさいまつりは、夜のライトアップを初開催！

あじさいの森を彩るアンブレラやバルーンなどの装飾がライトアップされ、幻想的な景色をお楽しみいただけます。

■あじさいまつり限定商品

らぽっぽ 森のおいもCAFEでは、大人気のハンバーグランチBOXや、生地にさつまいもを練りこんだおいもワッフルを販売中！あじさいソーダやあじさいイモッフルなど、あじさいカラーのイベント限定商品が登場！

6月27日、28日には、あじさいの森ライトアップに合わせて、営業時間を延長。

《営業時間》

通常：9:00～16:00

【6月27日・28日限定】9:00～16:00/17:00～20:00（ライトアップ営業）

見た目がまるであじさいの花束のような「おいものあじさいブーケソフト」（SAKURA CAFE）や、鮮やかな青色が目を引く「キラキラあじさいゼリー」（イルリストランテ Farm to the Table）など、イベント限定メニューも登場します。

※写真はイメージです。

【開催概要】

イベント名：「あじさいまつり」

開催日程：2026年6月13日（土）～7月5日（日）

開催時間：10:00～16:00（予定）

※一部内容により異なります。

場所：茨城県行方市宇崎1561

らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ

参加料金：入場無料（※各商品、体験コンテンツは別途有料）

アクセス：東京駅から車で約90分

■会社概要

会社名：白ハト食品工業株式会社

所在地：大阪府守口市本通1-4-10

代表者：代表取締役社長 永尾 俊一

事業内容：農業～製造～販売(第6次産業)を行う、いも・たこ・なんきん総合食品メーカー

HP：https://shirohato.com/