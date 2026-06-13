PlumTown株式会社が手掛ける「THE HEALING LIQUEUR SOGA」、箱根・強羅の自然に抱かれる温泉旅館「箱根・強羅 佳ら久」にて導入開始

PlumTown株式会社

PlumTown株式会社（本社：神奈川県小田原市）が手掛けるクラフト梅酒ブランド「THE HEALING LIQUEUR SOGA」は、箱根・強羅の自然に抱かれる温泉旅館「箱根・強羅 佳ら久」（以下、佳ら久）にて導入されることが決定いたしました。

日本の原風景や自然との調和を大切にする同館において、“心をほどき、感性を満たす一杯”として、宿泊体験の新たな価値創出を目指します。

佳ら久について

箱根・強羅の豊かな自然に抱かれる「佳ら久」は、日本旅館が古くから大切にしてきた“おもてなし”の精神と、現代的なラグジュアリーを融合させた温泉旅館です。

施設名には、「めでたいこと、佳きことが、久しく続くように」という願いが込められており、その思想は館内の随所に息づいています。

建築には日本の伝統美を感じさせる“和”の意匠を取り入れながら、現代的な洗練を纏った空間を構築。「際立ち、そして佇む」というコンセプトのもと、箱根の景観と静かに調和する佇まいが印象的です。

全客室には露天風呂を備え、展望露天風呂からは箱根連山や相模湾を遥かに望む景色が広がります。さらに、趣の異なる貸切風呂やスパ、自然を感じる「水のテラス」「森のテラス」など、館内には滞在そのものを豊かにする多彩な空間が散りばめられています。

“ほどけて満ちていく時間”を共に--佳ら久と梅酒SOGAの共鳴

箱根の自然と調和する夕刻の外観 （提供：箱根・強羅 佳ら久）朝陽に包まれる客室からの眺望（提供：箱根・強羅 佳ら久）

「佳ら久」が提供するのは、単なる“宿泊”ではなく、日常から静かに解き放たれ、自分自身の感性と向き合うための滞在体験です。

箱根・強羅の雄大な自然に包まれながら、湯に浸かり、風を感じ、季節の移ろいを味わう。

館内には、日本旅館ならではの美意識と現代的な洗練が共存し、訪れる人それぞれが思い思いの時間を過ごせる“余白”が丁寧に設計されています。

「THE HEALING LIQUEUR SOGA」もまた、単なるアルコール飲料ではなく、“心地よい余韻を楽しむ体験”を届けることを目指して生まれた梅酒ブランドです。

小田原産の希少梅「十郎梅」が持つ繊細な香りや酸味を引き出しながら、飲み口、余韻、香りの広がりに至るまで丁寧に設計。

口に含んだ瞬間に広がる華やかさと、ゆっくりと身体に馴染んでいくような柔らかな余韻は、忙しい日常を離れ、ゆったりとした時間へと誘います。

それは、空間・設え・景観・料理の一つひとつに意味を宿し、滞在全体で世界観を表現する「佳ら久」の思想とも深く重なります。

箱根・強羅 佳ら久の施設概要

施設名：箱根・強羅 佳ら久

所在地：神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-8

運営会社：オリックス・ホテルマネジメント株式会社

HP：https://gora-karaku.orixhotelsandresorts.com/

PlumTown株式会社の会社概要

会社名：PlumTown株式会社

代表取締役：善波 弘志

所在地：神奈川県小田原市中村原116-14

設立日：2025年6月2日

HP：https://plum-town.jp/

インスタグラム：https://www.instagram.com/soga_craft_umeshu/