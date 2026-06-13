元起業家から僧侶へ。真言宗の僧侶・新川瑜龍さんと“生き方としての仏教”を気軽に語り合う「仏教BAR」を7月27日(月)新宿で開催

株式会社 経営参謀

ビジネスコミュニティバー「参謀BAR」を運営する株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）は、2026年7月27日（月）に「第二回 仏教BAR @新宿」を開催します。本イベントは、お酒やドリンクを片手に、気軽に仏教について語り合う場です。特別ゲストとして、千葉県南房総市にある千三百年の古刹「真野寺」で修行される真言宗智山派の僧侶・新川瑜龍（あらかわ ゆりゅう）さんを新宿にお迎えし、現代を生きる私たちにとっての「生き方としての仏教」について語り合います。

開催の背景

「仏教って難しそう」「お寺に行くのはハードルが高い」――そう感じている方は少なくありません。一方で、変化が激しく先の見えない現代において、心の拠りどころや日々の生き方のヒントを求める声は高まっています。本イベントは、堅苦しいお説教を一切なくし、お酒やドリンクを片手にフラットな対話を通じて、仏教を身近に感じてもらうことを目的に開催します。

イベントの見どころ

開催概要

- 元スタートアップ経営者という異色の経歴を持つ僧侶から、挫折を経て仏教に出会った実体験を聞ける- 仏教を「現世の生き方マニュアル」として捉える、実生活に役立つ視点が得られる- 堅苦しいお説教は一切なし。参加者同士でざっくばらんに人生や仏教を語り合える- 出入り自由。仕事帰りにも気軽に立ち寄れる

日時：2026年7月27日（月）18時～23時（出入り自由）

会場：参謀BAR新宿 東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル5F

地図：https://maps.app.goo.gl/eFbGZm8eYEaMvsqK7

参加費：イベントチャージ 2,200円 + ワンドリンク制（現地決済・キャッシュレスのみ。現金は使えません）

対象：仏教に興味がある方、日々の生活のヒントが欲しい方、楽しく語り合いたい方

申込URL：https://luma.com/lxx9gpc2(https://luma.com/lxx9gpc2?utm_source=prtimes)

一日店長プロフィール

新川 瑜龍（あらかわ ゆりゅう）

真言宗智山派 僧侶／歯科技工士

1985年千葉県生まれ。趣味は釣り・映画鑑賞・料理。高校卒業後、歯科技工士免許を取得し矯正専門歯科技工士として認定（日本で約40名）。2013年に株式会社３D！を設立し、歯科用3DプリンターとCADを活用した事業を展開。MITベンチャーフォーラムJapan 正会員特別賞・企業賞をW受賞、DELL DREAM TECH Contest 最優秀賞などを受賞。その後、度重なる人間不信や紆余曲折を経て2022年に会社を閉鎖。心を保つ真理を自ら捻り出すうちに、既に釈迦や空海の教えにあることを知り仏教に興味を持つ。2023年に四国遍路で真言宗の教えと出会い、2024年に南房総へ移住。1300年の歴史ある真野寺で観音様と出会い深く感動し出家。2024年7月、四度加行を成満し真言宗智山派の僧侶となる。スーパーチャーミング坊主を目指して日々修行中。

ビジネスコミュニティバー「参謀BAR」について

経営者やビジネスリーダーが「ビジネス」を共通言語に集うコミュニティバー。新宿・浜松町・汐留の都内3店舗で展開しており、連日開催される多彩なイベントを通じて、質の高い出会いと情報交換の場を提供しています。

＜イベント一覧＞

https://luma.com/sanbou.bar

・参謀BAR新宿

〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目１５－１１ アドホック新宿 5F reDine 新宿 内

https://maps.app.goo.gl/rFq9gjPxPQ2WpMDW8

・参謀BAR浜松町

〒105-0022 東京都港区海岸１丁目２－３ 汐留芝離宮ビルディング B1F 浜松町ネオ横丁内

https://maps.app.goo.gl/z9G2tYQpqRw5oSMY6

・参謀BAR汐留

〒105-7090 東京都港区東新橋１丁目８－２ カレッタ汐留 地下2階 汐留横丁内

https://maps.app.goo.gl/TiRrEMsgZMxiYmFo7

会社概要

会社名：株式会社経営参謀

代表取締役：新谷 健司（Kenji Araya）

設立：2015年11月

事業内容：経営コンサルティング、経営者コミュニティ「参謀」の運営、参謀BARの運営

URL：https://www.ksanbou.co.jp/