Ｐ＆Ｇ「金のファブリーズ」がコミックマーケット初出展！ 洗えない“推し活グッズ”を救う特設ブースが爆誕。『ラブライブ！サンシャイン!!』小原鞠莉が「推し活グッズ消臭アンバサダー」に就任！

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社（本社：神戸市中央区）は、衣類・布製品用消臭剤「ファブリーズ」シリーズの最高峰である「ファブリーズ プレミアム（通称：金のファブリーズ）」の特設ブースを、2026年8月15日（土）・16日（日）に東京ビッグサイトで開催される「コミックマーケット108」へ初出展いたします。

本出展にあたり、『ラブライブ！サンシャイン!! 』より、スクールアイドルグループAqoursの小原鞠莉さんが「推し活グッズ消臭アンバサダー」に就任。本日、小原鞠莉さんの誕生日である6月13日（小原鞠莉誕生日）に合わせて、本コラボレーション情報を解禁いたします。

コミケ初参戦の背景：「推しへの愛が詰まったアイテムは、洗えない」

近年、フルグラフィックTシャツ、推しのぬいぐるみ（推しぬい）やタオル、バッグなどと一緒にイベントに参加する「推し活」が定番化しています。しかし、過酷な夏のイベントや日々の推し活で汗や熱気をたっぷり吸い込んだ布製グッズに対し、ファンの皆様はある切実な悩みを抱えていました。 それは「型崩れが怖い」「色落ちさせたくない」という理由から生じる、「ニオイや菌が気になっても、大切なグッズだからこそ絶対に洗えない」という問題です。そこで、ファブリーズ史上最高レベルの消臭・除菌力*₁を持つ「金のファブリーズ」が、過酷な暑さと熱気で知られる夏のコミックマーケットにて、皆様の大切な推し活グッズのニオイを消臭するお手伝いをすべく、初の企業ブース出展を決定いたしました。

金のファブリーズ × C108 特設ブースの見どころ

当日の特設ブースでは、アンバサダーに就任した小原鞠莉さんをフィーチャーし、「推し活アイテム消臭所」をはじめとする3つの特別コンテンツを展開します。

１. 【体験】推し活グッズ消臭所 ～録り下ろしボイスで消臭体験！～

来場者ご自身がその日持っている「推し活グッズ」を、その場で「金のファブリーズ」を使って除菌*₁

・消臭できる体験コーナーです。小原鞠莉役の声優・鈴木愛奈さんの録り下ろしボイスによる特別な掛け声に合わせてファブリーズを吹きかける、ここでしか味わえない爽快な体験を提供します。

２. 【展示】小原鞠莉オリジナルデザイン！巨大フルグラフィックTシャツ

今回のコラボレーションを記念したオリジナルデザインをあしらった「巨大なフルグラフィックTシャツ」をブースのシンボルとして展示。絶好のフォトスポットとしてお楽しみいただけます。

３. 【参加型】コミケ限定キャラアイテムが当たる！SNS連動ガチャ

ブース内の様子を写真撮影し、指定のハッシュタグとともにSNSへ投稿していただいた方を対象に、巨大ガチャ抽選会を実施。本イベント限定のコラボアイテムをプレゼントいたします。

※お一人様一回までご参加可能です。

※個数には限りがあるため、無くなり次第配布は終了となります。予めご了承ください。

【出展概要】コミックマーケットC108

・イベント名： コミックマーケット108（C108）

・開催日程： 2026年8月15日（土）～ 8月16日（日）

・出展場所： 東京ビッグサイト 企業ブース（※ブース番号は後日公式SNS等で発表）

※コミックマーケット108へ入場するにはチケットの購入が必要となります。

詳しくは、コミックマーケット公式サイト（https://www.comiket.co.jp/）をご確認ください。

【商品概要】ﾌｧﾌ゛ﾘｰｽ゛消臭＋除菌 ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 清潔なﾗﾝﾄ゛ﾘｰの香り

洗いにくい布製品をスプレーするだけで、手軽に消臭、除菌*₁ができる『ファブリーズ』の布用消臭スプレーは、多様な好みや用途に合わせて幅広いラインナップを展開しています。「ファブリーズ 消臭＋除菌 プレミアム」はシリーズ最高レベル*2に消臭・除菌*₁成分を配合した通称金のファブリーズです。

左から「ファブリーズ消臭＋除菌ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 清潔なﾗﾝﾄ゛ﾘｰの香り 本体」、「ファブリーズ消臭＋除菌ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 無香料 本体」、「ファブリーズ消臭＋除菌 ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ﾒﾝ ｸｰﾙｱｸｱの香り 本体」、「ファブリーズ 消臭+除菌ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 部屋干しﾌﾟﾗｽ おひさまの香り 本体」、「ファブリーズ消臭＋除菌 ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ﾊﾟｽﾃﾙﾌﾛｰﾗﾙ&ﾌ゛ﾛｯｻﾑの香り 本体」

*₁特定の菌・条件下での試験。すべての菌に同様の効果が得られるわけではありません

*2ファブリーズW除菌+消臭シリーズに比べて

使用上の注意

- 革製品・和装品には使用しないでください。毛、絹、レーヨン、アセテート、キュプラなどの水に弱い繊維や、水洗い不可の表示があるもの、防水・撥水加工などの特殊加工が施されたものは、シミになったり風合いを損ねたりするおそれがあります。あらかじめ目立たない部分で試してからご使用ください。- スプレー後は十分に乾燥させてください。

＜Ｐ＆Ｇについて＞

Ｐ＆Ｇは、高い信頼と優れた品質の製品ブランドを通じて、世界中の人々の暮らしに触れ、よりよいものにしています。日本では、衣料用洗剤「アリエール」「ボールド」「さらさ」をはじめとして、柔軟剤「レノア」、エアケア製品「ファブリーズ」、台所用洗剤「ジョイ」、紙おむつ「パンパース」、吸水ケアブランド「ウィスパー」、ヘアケアブランド「パンテーン」「ｈ＆ｓ」「WANOMI(わのみ)」、スキンケア製品「SK-II」、シェーブケアブランド「ジレット」「ヴィーナス」「ブラウン」、オーラルケアブランド「Oral-B by Braun」、ボディケアブランド「オールドスパイス」など、様々な製品を提供しています。(https://jp.pg.com/)

【お客様・製品に関するお問い合わせ】Ｐ＆Ｇお客様相談室：TEL: 0120-118-226

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