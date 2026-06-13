探索日本獨特飲食文化！全新教材登場/ 日本のユニークな食文化を学ぶ新教材が登場｜Native Camp Japanese

株式会社ネイティブキャンプ

由株式會社 Native Camp（總部位於東京都澀谷區，代表取締役社長為谷川國洋）所提供之線上日語會話服務「Native Camp Japanese」，此次在人氣教材「每日話題（Daily Topic）」中，新筯了以日本地方獨特且新奇的飲食文化為主題的全新教材。

株式会社ネイティブキャンプ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：谷川国洋）が提供するオンライン日本語会話サービス『Native Camp Japanese』は、このたび人気教材「デイリートピック」に、日本の地方独特のユニークな食文化をテーマにした新教材を追加いたしました。

Native Camp Japanese 是一個線上日語學習平台，讓學習者能夠隨時隨地、不限次數地與日本講師進行線上日語對話課程。

不同於傳統採用依據上課次數計費的日語學習平台，Native Camp Japanese 採用定額制，提供 24 小時全年無休、無需預約、每日不限堂數的課程服務。憑藉其高 CP 值與便利性，深受全球日語學習者的支持。

線上日語會話服務「Native Camp Japanese」這一次新筯了以「日本意想不到的飲食文化」為主題的全新教材。

本次介紹的是在北海道釧路市廣受喜愛的「美式熱狗（American Dog）」。提到美式熱狗，大家或許會先想到番茄醬，但在釧路，將炸熱狗裹上滿滿砂糖食用才是定番吃法。為什麼不是番茄醬而是砂糖呢？關於其背後的意外歷史，本教材中有詳細的介紹，歡迎大家親自來一探究竟。

本教材將透過對當地人而言習以為常的「美式熱狗＝砂糖」文化，以及初次見到此場景的遊客所展現的驚訝與反應，帶領學習者探討扎根於當地的飲食文化起源，以及各個地區特有的味覺堅持。

影片觀賞後，將透過與講師的討論，進行「解釋自己的飲食文化」以及「提出新點子」的練習。教材中準備了多項豐富的問題，例如：

１. 如果看到別人把美式熱狗沾上砂糖吃，你會想嘗試看看嗎？

在了解日本特有的飲食習慣後，你會如何反應呢？透過整理自己的飲食喜好與價值觀，並說明理由，藉此培養以日語表達的能力。

２. 如果由你來製作全新的美式熱狗，你會想搭配什麼吃呢？

發揮想像力設計出屬於自己的原創配料。目標是將這些想法進行邏輯性整合，磨練能說服對方或引起共鳴的日語表達力。

此外，教材中還準備了許多根據學習者興趣所設計的問題。透過「飲食文化」這個能反映地區歷史與人們生活的切入點，讓您能體驗既有趣又實用的日語交流。

誠摯邀請您把握這個機會，在 Native Camp Japanese 以日語一同探索深奧的「日本飲食文化」世界。

該教材：https://ja.nativecamp.net/zh-tw/textbook/page-detail/2/20227

【什麼是《每日話題 / Daily Topics》？】

・觀看影片＋討論形式的課程

在課程一開始會觀看約1分鐘的影片，之後與講師進行討論。《Daily Topics》涵蓋娛樂、商業、動畫等各種主題，每天都有新內容更新，讓學習者能持續有趣地學習日語。

・接觸實用的日語

您可以學到日本人日常生活中實際使用的自然語言。

【推薦對象】

・想透過 YouTube、電影、日劇、動畫等影片快樂學習的人

・日語初學者，想熟悉實用短語與表達方式的人

・已完成課本學習，想進一步掌握真實語言的進階學習者

・喜歡動畫，希望透過喜愛的作品快樂學習的粉絲

・想透過討論練習口說能力的人

教材總覽：https://ja.nativecamp.net/zh-tw/textbook/daily_topics

Native Camp Japanese 未來也將持續全力支持日語學習者的成長，並致力於開發符合需求的教材以及培養優秀的講師團隊。

Native Camp Japanese 顛覆你的日語學習體驗！7 天免費試用活動延長中！現在註冊，即可享受7天免費試用，並獲得600元台幣的金幣！

獨家入會優惠：凡透過 專屬優惠連結(https://ja.nativecamp.net/zh-tw/?cc=prtimes_zh-tw2) 完成新用戸註冊，即可獲得 600 元台幣的金幣。

活動期間：2026年6月1日（星期一）00:00 ～ 2026年6月30日（星期二）23:59

隨時隨地學日語，充分利用零碎時間

Native Camp Japanese的「彈性學習」模式是一大亮點，學員無需事先預約，隨時登入平台即可開始課程，讓零碎時間也能有效運用。此外，專業的一對一教學更能針對自學者最難突破的口說能力進行加強，與母語講師的互動不僅提升語言流暢度，還能學習更道地的表達方式。

量身定制會話練習，適合各種學習需求

針對台灣市場，Native Camp Japanese提供多樣化的教學主題，無論是基礎會話、商務日語還是旅遊日語，都能滿足學員需求。專業的日本講師團隊會針對個人學習目標量身定制課程，幫助學員快速提升實力。

專業講師＋無限次數，打造沉浸式語言環境

Native Camp Japanese 的一對一教學模式，特別適合希望加強口說及實戰能力的學員。講師經過嚴格甄選與訓練，提供高質量的教學內容。同時，無限次數的課程設計，讓學員能夠在短時間內大幅提升語言能力。

公司名稱：Native Camp, Inc.

公司地址：日本東京都渋谷區神南1-9-2

負責人：谷川國洋

公司網站：https://ja.nativecamp.net/zh-tw

Native Camp Japaneseは、いつでもどこでも何度でも日本人講師とのオンライン日本語レッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。

従来の、受講回数に応じた料金体系を採用している日本語学習プラットフォームとは異なり、Native Camp Japaneseは定額制で、24時間365日、予約不要で1日に何度でも受講できるため、そのコストパフォーマンスと利便性の高さにより、世界中の日本語学習者から支持を得ています。

オンライン日本語レッスンサービス「Native Camp Japanese」では、このたび、日本の意外な食文化をテーマにした新教材を追加いたしました。

今回取り上げるのは、北海道釧路市で親しまれている「アメリカンドッグ」です。アメリカンドッグといえば、ケチャップを想像する方も多いかもしれませんが、釧路ではアメリカンドッグにたっぷりと砂糖をまぶして食べるのが定番のスタイル。なぜケチャップではなく砂糖なのか？その背景にある意外な歴史については、ぜひ本教材で詳しく紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。

本教材では、地元の人々にとっては当たり前の「アメリカンドッグ＝砂糖」という文化と、初めて目にする観光客の驚きや反応を通じ、地域に根付いた食文化の成り立ちや、その土地ならではの味覚へのこだわりについて学びます。

動画視聴後は、講師とのディスカッションを通じて「自分の食文化を説明する」「新しいアイデアを提案する」練習へと進みます。教材には、以下のような問いかけをはじめとする多彩な項目が用意されています。

１. アメリカンドッグに砂糖をつけて食べるのを見たら、あなたは食べてみたいですか。日本特有の食習慣を知った際、自分ならどう反応するか。自分の食の好みや価値観を整理し、その理由とともに日本語で表現する力を養います。

２.もしあなたが新しいアメリカンドッグを作るなら、何をつけて食べたいですか。既存の枠にとらわれず、想像力を働かせて自分なりのオリジナルなトッピングを考案。そのアイデアを論理的に構成し、相手を説得したり共感を得たりするための表現力を磨きます。

この他にも、学習者の関心に合わせた様々な質問が用意されており、地域の歴史や人々の生活を映し出す「食文化」という切り口を通じて、楽しく実践的な日本語コミュニケーションを体験できる内容となっています。

この機会にぜひ、Native Camp Japaneseで、奥深い「日本の食文化」の世界を日本語で体験してみませんか。

該当教材：https://ja.nativecamp.net/en/textbook/page-detail/2/20227

【デイリートピック（Daily Topics）とは？】

・動画視聴＋ディスカッション形式のレッスン

レッスンの冒頭で約1分間の動画を視聴し、講師とディスカッションを行います。エンタメ、ビジネス、アニメなど、幅広いテーマが揃っており、毎日新しいコンテンツが追加されるため、飽きることなく学習を続けることができます。

・実践的な日本語に触れられる

日本人が日常的に使う生きた日本語を学ぶことができます。

【こんな方におすすめ！】

・YouTubeや映画、ドラマ、アニメなど、動画を活用して楽しく学びたい方

・日本語初心者で、実用的なフレーズや表現に慣れたい方

・教科書学習を終え、次のステップとしてリアルな日本語を身につけたい上級者の方

・アニメファンで、好きな作品を通じて楽しく学びたい方

・ディスカッションを通してスピーキング力を磨きたい方

教材：https://ja.nativecamp.net/textbook/daily_topics

Native Camp Japaneseは、今後も日本語学習者の成長を全力でサポートし、ニーズに合った教材やサービスの提供に努めてまいります。

期間限定！7日間無料トライアル＋USD5 相当のコインをプレゼント！

Native Camp Japaneseは、日本語を学びたい方に「もっと手軽に日本語を学習できるサービス」を提供することを目指しています。この度、より多くの皆さまに日本語ネイティブスピーカーによる回数無制限のレッスンを体験していただけるよう、「7-Day Free Trial」キャンペーンを実施中です。

キャンペーン期間中に新規登録された方全員が、7日間無料で Native Camp Japanese をお試しいただけます。そしてさらに今なら、7日間の無料トライアルに加えて、レッスンの予約に使えるUSD5 相当のコイン（50コイン）をプレゼントいたします！

期間限定のお得な機会にぜひ、Native Camp Japaneseのレッスンをお楽しみください。

キャンペーン期間：2026年6月1日(月)00:00 ～ 2026年6月30日(火)23:59

お申し込みはこちら

https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

※日本語を母語とされる方のご入会はお断りします。

Native Camp Japanese の特長

1. プロフェッショナルな講師陣

日本人講師がそれぞれの目標やニーズに合わせたレッスンを提供いたします。英語や中国語を話せる講師も在籍しているため、日本語学習が初めての方でも安心してご受講いただけます。

2. レッスン回数無制限

「回数無制限」でレッスンを受講できるため、日本語に多く触れることができます。「スキマ時間を活用したい」「時間がある時にはもっとレッスンを受けたい」といった方も料金を気にすることなく、何度でもレッスンを受講することができます。

3. 予約不要

「今すぐレッスン」では、24時間365日(*1)レッスンを受講したいと思った瞬間にいつでも日本語会話レッスンが可能です(*2)。日頃忙しくまとまった時間を取ることが難しい方でも、スキマ時間を使って好きな時に受講できます。

*1 定期メンテナンスを除く

*2 同一講師との「今すぐレッスン」は24時間に1回までとなります。同一講師との複数回のレッスン受講をご希望の場合は、「予約レッスン」をご活用ください。

法人向け日本語研修サービスについて

Native Camp Japanese では、法人向け日本語研修サービスを提供しています。

日本語学習者のメリット

何度でも好きなタイミングでレッスンを受講でき、レッスン毎にお好きな講師とお好きな教材を選択していただけます。様々な日本語レベルの方が、自身の目的にあった内容で学習いただけます。

日本語研修ご担当者様のメリット

管理画面上で企業が設定する受講目標に基づいた学習管理や受講目標達成度に応じた自動レッスン受講促進など、社内日本語研修管理を効率よく運用いただけます。従業員の皆さまの日本語力の底上げからビジネスシーンでの日本語利用まで、企業の目的にあわせて効果的に運用いただけます。

法人向け日本語研修サービスについてのお問い合わせ：https://nativecamp.net/corporate/cs

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media