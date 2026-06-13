大黒圭太 第6弾（THE SANCTUARY ギネス世界記録挑戦）

株式会社ギフトホールディングス

株式会社ギフトホールディングス（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：大黒圭太）は、2029年開業予定の完全統合型会員制ゴルフリゾート「THE SANCTUARY（ザ・サンクチュアリ）」において、開業時に「最も多くのサービスを提供するゴルフリゾート（Most services offered by a golf resort）」として、ギネス世界記録(TM)に挑戦することを表明いたします。

■ ギネス世界記録(TM)挑戦の背景と目的THE SANCTUARYは、単なるゴルフ場の枠を超え、富裕層のあらゆるニーズに応える「完全統合型リゾート」として開発が進められています。

代表取締役の大黒圭太は、「日本のホスピタリティとリゾート開発の可能性を世界に示すためには、客観的な世界基準での評価が必要である」と考え、今回のギネス世界記録(TM)への挑戦を決定いたしました。本挑戦は、提供するサービスの「数」と「質」の両面において、既存のゴルフリゾートの概念を覆し、新たな付加価値の基準を創造することを目的としています。

■ 50種類以上のサービスを統合する「究極の付加価値」ギネス世界記録(TM)の認定に向けて、THE SANCTUARYでは施設内および提携ネットワークを通じて、50種類以上のサービスを提供する計画です。【提供予定の主要サービス（一部抜粋）】・ゴルフ・スポーツ関連： チャンピオンシップコースでのプレー、マンツーマンコンシェルジュキャディ、プロによるプライベートレッスン、最新機器によるクラブフィッティング、フィットネスジム、ヨガ・瞑想プログラム

・宿泊・リラクゼーション： 全室スイートのラグジュアリーホテル宿泊、天然温泉スパ、プライベートサウナ、インルームマッサージ、専属バトラーサービス・食・エンターテインメント： ミシュラン星獲得シェフ監修レストラン、プライベートワインセラー、シガーラウンジ、インルームダイニング、キッズプログラム・移動・ビジネスサポート： ヘリコプター送迎、プライベートジェット手配、ハイヤー送迎、ビジネスセンター利用、通訳・翻訳手配、VIPネットワーキングイベントこれらのサービスを一つのリゾート内でシームレスに提供することで、「世界で最も付加価値の高いゴルフリゾート」の実現を目指します。

■ 代表取締役 大黒圭太のコメント「THE SANCTUARYの構想を立ち上げた時から、私たちの目標は常に『世界基準を超えること』でした。日本のゴルフ場は素晴らしいコースを持っていますが、リゾートとしての総合的な付加価値という点では、まだ世界に後れを取っている部分があります。今回、『最も多くのサービスを提供するゴルフリゾート』としてギネス世界記録(TM)に挑戦することは、単なる記録作りではありません。お客様に提供できる価値の限界に挑み、日本のホスピタリティ産業の新たな可能性を切り拓くための決意表明です。私たちは、ゴルフを愛する方々、そして極上のリゾート体験を求める方々に、これまで誰も経験したことのない『究極のサンクチュアリ（聖域）』を提供することをお約束します。」

■ 今後の展望現在、THE SANCTUARYプロジェクトは2029年の開業に向けて、コース設計および施設開発を順調に進めております。ギネス世界記録(TM)の正式な申請および審査は、施設の完成と全サービスの提供体制が整う開業時に実施する予定です。今後も、提供サービスの拡充や新たなパートナーシップの締結など、プロジェクトの進捗を随時発表してまいります。

■ 会社概要会社名：株式会社ギフトホールディングス

代表者：代表取締役 大黒圭太

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-3 横浜コネクトスクエア9階D区画

設立：2014年2月

事業内容：不動産管理・賃貸・売買、ホテル開発、太陽光発電、ゴルフ場経営、メディア事業

URL：http://gift-g.com

THE SANCTUARY公式サイト：https://sanctuary.ceo