プレミアムバーボン「ワイルドターキー 101」カクテル×焼き鳥のペアリングイベント開催

CAMPARI JAPAN株式会社

CAMPARI JAPAN株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：ホルツァー健二）は、「BARのような焼き鳥屋 コクテール／KOKUTEERU」（東京都豊島区）にて、プレミアムバーボンブランド「ワイルドターキー」とのコラボレーションイベントをサポートいたします。

本イベントは6月25日（木）に開催され、カンパリグループ ブランドアンバサダーの小川尚人が作る、ワイルドターキー蒸溜所の伝統を色濃く体現する「ワイルドターキー バーボン 101」を使用したカクテルと、この日限定の焼き鳥とのペアリングをご堪能いただけます。

通常メニューに加えて、ワイルドターキーのカクテルをお楽しみいただける特別な一夜をお届けします。

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イベント概要

- タイトル：Wild Turkey 101 × KOKUTEERU- 日時：2026年6月25日（木）18:00～22:00- 会場：コクテール／KOKUTEERU（東京都豊島区池袋2-22-5 東仙第二ビル1階）

Instagram：https://www.instagram.com/yakitori.cocktail/

出演バーテンダー／プロフィール

小川尚人（Ogawa Naoto）

カンパリグループ ブランドアンバサダー

2018年、初代カンパリ日本チャンピオンとしてミラノで開催されたアジア大会に出場。ニュージーランドおよびオーストラリアでの経験を経て、神戸「Bar elixir de longue vie」で研鑽を積む。その後、ドイツ・ミュンヘンの「Schumann’s Bar」に招聘されるなど、国内外で高い評価を得ている。

コクテール/KOKUTEERUについて

BARのような焼き鳥屋 コクテール

1806年5月13日

アメリカの週刊誌『The Balance』では「カクテルとは、蒸留酒、水、砂糖、ビターズを混ぜた刺激的な酒」と定義されています。

私たちは「焼き鳥を真ん中に、合わせるドリンク、ミュージック、雰囲気を混ぜた刺激的な空間」をコクテール（鶏の尻尾）と再定義しました。

刺激的な空間を召し上がれ

コクテール/KOKUTEERU

東京都豊島区池袋2-22-5東仙第二ビル１階

03-5843-3900

16:00-24:00(ラストオーダー23:00)

定休日なし

カード/電子マネー可

ワイルドターキーについて

ワイルドターキーは、ケンタッキーを代表するプレミアムバーボンおよびライウイスキーのブランドです。

ブランド名は、1942年、当時のオースティン・ニコルズ社の社長トーマス・マッカーシーが、自慢の101プルーフ（アルコール度数50.5％）のバーボンを七面鳥ハンティング仲間に振る舞ったことをきっかけに、「ワイルドターキー」と呼ばれるようになったことに由来します。

スパイシーさとバニラのような甘い香り、そして滑らかでバランスの取れた味わいが特長です。原料にはコーン比率を抑え、ライ麦や大麦麦芽を豊富に使用。石灰岩層でろ過された天然水と自家製酵母で仕込み、アリゲーターチャーと呼ばれる強い焦がしを施した新樽で熟成しています。

現在は、2000年にバーボンの殿堂入りを果たしたマスターディスティラーのジミー・ラッセル、その息子で共同マスターディスティラーのエディー・ラッセル、さらにアソシエートマスターブレンダーのブルース・ラッセルと、三世代にわたりブランドの品質を守り続けています。

日本では、主力製品の「バーボン101」をはじめ、「8年」、「スタンダード」、「ライ」、「ライ101」、「レアブリード」、限定シリーズなどを展開しています。

公式サイト：https://wildturkeybourbon.com/ja-jp/

製品に関するお問い合わせ

CAMPARI JAPAN株式会社 カスタマーサービス

【TEL】03-6455-5810

【FAX】03-6631-0760

【MAIL】customerservice_jp@campari.com

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