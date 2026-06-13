【七夕限定】星きらめく羊羹「星逢い」6月13日(土)より数量限定にて、WEBご予約受付を開始。「琥珀糖」との限定セットも。

株式会社 鶴屋吉信左：「星逢い」／右：「IRODORI琥珀糖」

和菓子製造販売の株式会社 鶴屋吉信（つるやよしのぶ）（本社：京都市上京区、代表取締役社長：稲田慎一郎）は、7月7日「七夕」の物語にちなむ和菓子商品「星逢い（ほしあい）」を2026年7月1日(水)～7月７日(火)の１週間、期間限定にて店頭販売いたします。また店頭販売にさきがけ、2026年6月13日(土)12:00時より公式オンラインショップにて、数量限定のご予約受付を開始いたしました。

通常お取り寄せできない「IRODORI琥珀糖」との限定セットもご用意しております。

■公式オンラインショップ

▼「星逢い」＆「IRODORI琥珀糖」特別セット専用ページはこちら

https://shop.tsuruyayoshinobu.jp/products/90110072(https://shop.tsuruyayoshinobu.jp/products/90110072)

▼その他「星逢い」関連商品ページはこちら

https://shop.tsuruyayoshinobu.jp/collections/hoshiai

■工藝菓「星逢い」について

「星逢い」は「七夕」がテーマの意匠羊羹。牽牛織女の出逢いを、羊羹に描く天の川、琥珀羹の透きとおる美しさで表現いたしました。店頭での販売期間は１週間のみ。年に一度の出逢いの夏を想わせるあっさり優しい味わいの和菓子を、ぜひご賞味いただけますと幸いです。

「星逢い」

寒天を使用した、つるんとなめらかな琥珀羹（こはくかん）をうす水色と紫色の２色にかさねて、夜空の色を表現。 その下には、優しい甘みにほんのりと塩味を効かせた塩羊羹（しおようかん）を重ねて三層に仕上げました。

塩羊羹には京都府丹後半島の琴引浜（ことひきはま）周辺の海で汲み上げた海水から炊き上げた塩を使用。夏にふさわしくあっさり、すっきりとした優しい味わいをお楽しみいただけます。

●琴引浜とは…

京都府京丹後市の海沿いに約1,800mにわたり広がる、国指定天然記念物にも指定されている海岸。白い砂と松林が美しい景勝地で、砂の上を歩くとキュッキュッと音がする「鳴き砂」の地としても広く知られています。

■「星逢い」＆「IRODORI琥珀糖」特別セットについて

「星逢い」と「琥珀糖」、毎回完売となる七夕限定のお菓子セットを今年も発売。きらめく星と夏の空に想いをはせて…

●「IRODORI 琥珀糖」とは「IRODORI琥珀糖」

和菓子のあらたな魅力を発信する「IRODORI」ブランドの看板商品「琥珀糖」。通常は「IRODORI」取扱いのある店舗でしかお求めいただけない人気のお干菓子との七夕限定特別セットを、今年も公式オンラインショップにてご予約受付いたします。



すきとおる光のニュアンス、ほのかなフレーバーをこめた「琥珀糖」は、七夕の短冊や夜空にかがやく星のかけらのよう。すべて職人の手づくりのため大量生産不可・数量限定ではございますが、ぜひこの機会にご利用くださいませ。

●「IRODORI 琥珀糖」ができるまで

「琥珀糖」は、上質な砂糖と寒天をじっくりと煮溶かし炊きつめ、冷やし固め乾かして作るお菓子。茶道では「お干菓子」の一種として、お抹茶とともに供されてきた伝統の味わい。近年では「食べられる宝石」とも呼ばれ、若年層からも注目されているお菓子です。

●公式Instagramにて製造風景ムービーを公開中！

https://www.instagram.com/reel/DYo1P8ePiTt/(https://www.instagram.com/reel/DYo1P8ePiTt/)

硬めのゼリーのような状態から、型でくり抜いたり、ちぎったりして形をつくります。「IRODORI 琥珀糖」はこのお干菓子を「色とりどり」のパステルに見立てて、スマートな長方形に。カラフルな５色にはそれぞれ、ラベンダー、カモミールなど、華やかな５種のフレーバーをこめ、親しみやすく見た目も楽しめるお菓子に仕上げています。

■商品概要

●「星逢い（ほしあい）」

●価格：1棹 税込1,728円（本体1,600円）

●取扱店舗：鶴屋吉信 本店、直営店、百貨店、公式オンラインショップ

※一部取扱いのない店舗もございます。

●お日保ち：20日

●特定原材料等29品目：乳成分・大豆

●「星逢い＆IRODORI琥珀糖」

●価格：1セット 税込3,420円（本体3,150円）

●取扱店舗：公式オンラインショップ限定

●お日保ち：20日

●特定原材料等29品目：乳成分・大豆（「星逢い」）

●内容：「星逢い」×１棹、「琥珀糖」×１棹（10本入）

●発売日

・公式オンラインショップ

2026年6月13日（土）12：00 ～商品完売しだい終了

（お届け日：7月3日(金)～7月7日(火)）

・店頭販売（「星逢い」単品のみ）

2026年7月1日(水)～ 7月7日(火)

※いずれも期間・数量限定につき、商品が完売しだい販売を終了いたします。

▼「星逢い」＆「IRODORI琥珀糖」特別セット専用ページはこちら

https://shop.tsuruyayoshinobu.jp/products/90110072(https://shop.tsuruyayoshinobu.jp/products/90110072)

▼その他「星逢い」関連商品ページはこちら

https://shop.tsuruyayoshinobu.jp/collections/hoshiai

株式会社 鶴屋吉信

1803年(享和3年)京都・西陣で初代鶴屋伊兵衛により創業。220余年の歴史を刻む、京都の老舗京菓子司です。「ヨキモノを創る」を家訓とし伝統の技を守りながら、現代の感覚をとりいれた新しい和菓子やカフェを考案。各種コラボレーション企画にも取り組む等、歴史ある京菓子の魅力のすそ野を広げてゆくとともに、和菓子の新たな価値を日々追求しています。



■会社概要

社 名：株式会社鶴屋吉信

代表者：代表取締役社長 稲田慎一郎

所在地：〒602-8434 京都府京都市上京区今出川通大宮東入2丁目西船橋町340-1

創 業：享和3年（1803年）



Google Maps https://maps.app.goo.gl/4ynrW8MZYirtkoCp9

公式サイト：https://www.tsuruyayoshinobu.jp/

公式Xアカウント：https://twitter.com/tsuruya1803

公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/tsuruya.yoshinobu_wagashi/