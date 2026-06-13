7・8・9月の土曜日は、英語力の強化にあてませんか？【自己PR】から【英語で語る「日本の論点」】まで学べる1,000円レッスンを開講！

株式会社朝日出版社

英語コーチングスクール「SpeakNow」は2025年より、『CNN English Express』を用い、実践的英語力が伸ばせるウェビナーを開講しています。

このたび7月～9月の開催日程が決定し、まずは7月分の申込受付を開始いたしました。

すべての講座が1,000円で受けられるお得な機会をお見逃しなく！

7月25日（土）19:00-20:30 ～日本のニュース・社会問題を英語で語ろう！～

詳細はこちら :https://www.speaknow.me/cnn-seminar

※オンラインで実施いたします（参加を申し込まれた方にZoomリンクをお送りいたします）

★イベント詳細…---…---…---…---…---…---…---…---☆

本セミナーでは、『CNN English Express』8月号を活用しながら、日本のニュースや社会問題について英語で説明・意見交換する力を磨きます。

訪日外国人の増加や国際的なビジネスシーンの広がりにより、「日本について英語で説明する力」の重要性が高まっています。本イベントでは、日本国内の話題を英語で整理し、自分の意見を伝える練習を行います。

【こんな方におすすめ（TOEIC600～900点の方にお役立ていただけます）】

・日本の文化や社会について英語で説明したい方

・海外の同僚や取引先との会話に自信をつけたい方

・ニュース英語を実践的に活用したい方

・『CNN English Express』をフルに活用したい方

お申込みはこちら :https://www.speaknow.me/cnn-seminar

※お問い合わせは朝日出版社ではなく、SpeakNow公式LINEまでお願いいたします。

当日は『CNN English Express』8月号をお手元に用意いただくと、より理解が深まります。

（雑誌がない場合でもご参加は可能です）

8月29日（土）19:00-20:30 ～自己PRを英語で伝えよう！～

購入はこちら :https://amzn.asia/d/02RlPuLz（書店でも販売いたします）

★イベント詳細…---…---…---…---…---…---…---…---☆

本セミナーでは、『CNN English Express』9月号を活用しながら、自分の経験や強み、価値観を英語で分かりやすく伝える力を磨きます。

英語での会話やビジネスシーンでは、単に質問に答えるだけでなく、自分自身について魅力的に話す力が求められます。本イベントでは、自己紹介から自己PRまで、論理的に伝えるコツを学びながら実践練習を行います。

【こんな方におすすめ（TOEIC600～900点の方にお役立ていただけます）】

・英語で自己紹介や自己PRをする機会がある方

・自分の考えや経験を整理して伝えたい方

・英語面接や海外との交流に備えたい方

・『CNN English Express』をフルに活用したい方

※7月のイベント終了後、https://speaknow.me/cnn-seminar/にて受付を開始いたします。(https://speaknow.me/cnn-seminar/%E3%81%AB%E3%81%A6%E5%8F%97%E4%BB%98%E3%82%92%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)

当日は『CNN English Express』9月号をお手元に用意いただくと、より理解が深まります。

（雑誌がない場合でもご参加は可能です）

9月26日（土）19:00-20:30 ～仕事で使える！分野別英単語・表現強化セミナー～

★イベント詳細…---…---…---…---…---…---…---…---☆

本セミナーでは、『CNN English Express』10月号を活用しながら、医療・ITなどの身近な分野で頻出する英単語・表現を学びます。

英語力を伸ばす上で、「知っている単語の幅」を広げることは欠かせません。本イベントでは、身の回

りでよく使われる表現を分野別に整理し、実際に使えるレベルまで定着させることを目指します。

【こんな方におすすめ（TOEIC600～900点の方にお役立ていただけます）】

・理系英語の語彙力を強化したい方

・医療やIT分野のニュースを理解したい方

・英語会議や海外とのやり取りに備えたい方

・『CNN English Express』をフルに活用したい方

※8月のイベント終了後、https://speaknow.me/cnn-seminar/にて受付を開始いたします。(https://speaknow.me/cnn-seminar/%E3%81%AB%E3%81%A6%E5%8F%97%E4%BB%98%E3%82%92%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)

当日は『CNN English Express』10月号をお手元に用意いただくと、より理解が深まります。

（雑誌がない場合でもご参加は可能です）

SpeakNowとは？

SpeakNowは、 従来の英会話スクールや独学では成果が出にくかった社会人を主対象に、 6か月以上の中長期設計 × 日本人専属コーチによる伴走で英語習得を支援する英語コーチングサービスです。

https://speaknow.me/

＜主な特徴＞

- 日本人が英語でつまずく構造を理解した日本人専属コーチが担当- 忙しさ・不安・挫折など、学習が止まりやすいポイントを先回りして支援- 「できない理由」を日本語で言語化し、個別に解決策を設計- 英語指導に留まらず、学習計画設計・進捗管理・モチベーション維持・生活／仕事に合わせた調整まで含む伴走型コーチングを提供- 実務・生活に合わせた継続可能な学習設計