【破格の＼5,500(税込)】「而今」「花陽浴」含む豪華希少酒飲み放題｜日本酒原価酒蔵2店舗で6月16日(火)～6月30日(火)限定開催

株式会社ビリオンフーズ

【希少酒大放出】豪華希少酒飲み放題が2店舗同時開催！

日本酒原価酒蔵 上野御徒町店/大宮店では、6月限定の豪華希少酒飲み放題プランをご用意いたしました。入手困難な希少酒を、飲み放題で一度にご堪能いただける特別な内容となっております。

夏の気配が近づくこの季節に、こだわりの一杯とともに、心安らぐひとときをお楽しみください。

先着順でのご案内となりますので、ぜひお早めにご予約ください。

皆様のご来店を、心よりお待ち申し上げております。

プラン内容

豪華希少酒飲み放題（実施店舗：上野御徒町店/大宮店）

◆豪華希少酒飲み放題ラインナップ（全100ml）

【上野御徒町店限定】

・産土

・飛龍

・玄宰

【大宮店限定】

・幻舞

・宮寒梅

・寒菊

・楽器正宗

【2店舗共通】

・十四代（お一人様につき一本まで）

・而今

・花陽浴

・田酒

・飛露喜

・獺祭

・仙禽

・黒龍

・赤武

・鳳凰美田

・鍋島

・写楽

・作

・風の森

・紀土

・三井の寿

・甲子

・サササンデー

・イットキー

・讃岐くらうでぃ

・季節のおすすめ日本酒10種類

・その他限定流通商品12種類

・生ビールやハイボール、サワー、ソフトドリンク等23種類

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

◆開催期間

2026年6月16日(火)～6月30日(火)

◆お料理

お一人様につき2品以上の注文をお願いいたします。



◆料金

\5,500(税込)



◆定員

限定36名様

※先着順でのご案内となります



◆予約方法

◯Web予約限定

各店ネット予約のコース選択に【豪華希少酒飲み放題】というコースがございますのでご選択ください。

◯電話予約

【上野御徒町店】03-5817-4784

【大宮店】048-871-5243

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります。

・お一人様につきお料理2品オーダーをお願いいたします。

・その他クーポン/サービスとは併用不可です。

・プレミアム飲み放題付きのプランになります。

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

【上野御徒町店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/uenookachimachi/plan_list/?seats=1&time=15:00【大宮店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/omiya/

日本酒原価酒蔵 飲み放題メニュー

希少酒飲み放題プランはプレミアム飲み放題付きとなっております。

◯プレミアム飲み放題メニュー

会社概要



◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925(#)

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・TikTok

https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP

・note

https://note.com/billionfoods_025

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/(https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja)

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/

日本の食の魅力を一緒に伝えませんか？

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=nobbTdIkaNI ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ipqrGw-xFDs ]

我々ビリオンフーズは、

「日本の食で、世界を満たす」

というミッションのもと、日本酒、日本食の魅力を世界へ発信する飲食企業です。

今後は国内にて日本酒原価酒蔵はもちろん、様々な日本食業態を世界へ展開していきます。

ビリオンフーズでは、これから一緒に日本の食を世界に伝える日本一の企業を創り上げる仲間を常に募集しております。業界未経験者の方も大歓迎です。

まずはオンラインでカジュアル面談、体験アルバイトで現場を知る事もできます。

ご興味ある方は是非以下リンクよりご確認ください！

詳細を見る :https://billionfoods.co.jp/recruit?utm_source=PRTIMES&utm_medium=2025&utm_campaign=2025release&utm_id=01

会社の取り組みや社員インタビューは、公式noteでもご紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。

ビリオンフーズ公式noteはこちら :https://note.com/billionfoods_025