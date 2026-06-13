「ダイヤのA actII -SS- The Talk & Live」チケット申込開始！
2026年9月26日(土)ベルサール高田馬場にて、「ダイヤのA actII -SS- The Talk & Live」を開催！一次抽選販売も開始いたしました。詳細は申込ページをチェック！
▼イベント開催概要
【会 期】2026年9月26日(土)
【会 場】ベルサール高田馬場
【開催時間】昼の部13:00開演／夜の部17:30開演
【H P】https://diaaceact2-ss-thetalklive.com/
【主 催】ダイヤのA actII -SS- The Talk & Live製作委員会
【出 演】逢坂良太（沢村栄純 役）、島崎信長（降谷 暁 役）、花江夏樹（小湊春市 役）、下野紘（川上憲史 役）、 木村良平（天久光聖 役） 他
▼チケット情報
【会場チケット】
・一般（昼・夜） 各11,000円（税込/各種手数料別）
※枚数制限：お一人様各公演1回2枚まで
※未就学児入場不可
【販売スケジュール等】
・プレイガイド先行（抽選一次） 2026年6月13日(土)12:00～7月5日（日）23:59
・プレイガイド先行（抽選二次） 2026年7月25日(土)12:00～8月9日（日）23:59
・一般販売（先着） 2026年9月5日（土）12:00～
※枚数制限：お一人様各公演1回2枚まで
※未就学児入場不可
※抽選販売にて予定販売枚数に達した場合、一般販売（先着）は実施しない場合がございます。
予めご了承ください。
【購入方法】
Ticket Dive お申し込みはこちら（ https://t-dv.com/diaaceact2-ss-thetalklive (https://t-dv.com/diaaceact2-ss-thetalklive)）
▼グッズ情報
オリジナル商品の販売を予定！
続報はXまたはHPをチェック！
▼作品情報
アニメ『ダイヤのA』は、寺嶋裕二による大人気コミックを原作として2013年から放送が始まったアニメシリーズ。主人公・沢村栄純が高校野球の名門・青道高校に入学し、野球部で御幸一也、降谷暁、小湊春市らと高校野球の全国頂点を目指していくストーリーです。
FIRST SEASON、SECOND SEASONと放送されたのち、原作同様新シリーズとなる「actII」が2019年から2020年まで放送されました。
4年の沈黙を経て、2024年に「actII」続編の制作が発表され、アニメ『ダイヤのA actII -Second Season-』が2026年4月より放送中！
『ダイヤのA actII -Second Season-』配信情報
・ ON AIR
2026年4月5日(日)からテレ東系6局ネット、AT-Xほかにて放送中！
※放送日時は予告なく変更になる場合がございます。
オープニングテーマ：Baby Canta「Let's Go Crazy」
エンディングテーマ：SUPER★DRAGON「NUMBER」
公式HP：https://diaace.com/
公式X：https://x.com/diaace_anime
公式YouTube：https://www.youtube.com/@diaace_anime
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@diaace_anime_pr
原作情報
原作：寺嶋裕二
連載：週刊少年マガジン（講談社刊）
講談社コミックプラス(https://www.kodansha.co.jp/titles/1000026492)
・「ダイヤのA」講談社コミックスにて全47巻販売中
・「ダイヤのA actII」講談社コミックスにて全34巻販売中
・「ダイヤのA actII 外伝 帝東ＶＳ鵜久森」講談社コミックスにて販売中
ダイヤのA公式X(https://x.com/diaace_official)
【権利表記】
原作：(C)寺嶋裕二／講談社
アニメ：(C)寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actII‐SS‐」製作委員会・テレビ東京