「ダイヤのA actII -SS- The Talk & Live」チケット申込開始！

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株式会社講談社

2026年9月26日(土)ベルサール高田馬場にて、「ダイヤのA actII -SS- The Talk & Live」を開催！一次抽選販売も開始いたしました。詳細は申込ページをチェック！




▼イベント開催概要

【会　　期】2026年9月26日(土)


【会　　場】ベルサール高田馬場


【開催時間】昼の部13:00開演／夜の部17:30開演


【H　　P】https://diaaceact2-ss-thetalklive.com/


【主　　催】ダイヤのA actII -SS- The Talk & Live製作委員会


【出　　演】逢坂良太（沢村栄純 役）、島崎信長（降谷 暁 役）、花江夏樹（小湊春市 役）、下野紘（川上憲史 役）、 木村良平（天久光聖 役）　他




▼チケット情報

【会場チケット】


・一般（昼・夜）　各11,000円（税込/各種手数料別）


※枚数制限：お一人様各公演1回2枚まで


※未就学児入場不可



【販売スケジュール等】


・プレイガイド先行（抽選一次） 2026年6月13日(土)12:00～7月5日（日）23:59


・プレイガイド先行（抽選二次） 2026年7月25日(土)12:00～8月9日（日）23:59


・一般販売（先着） 2026年9月5日（土）12:00～


※枚数制限：お一人様各公演1回2枚まで


※未就学児入場不可


※抽選販売にて予定販売枚数に達した場合、一般販売（先着）は実施しない場合がございます。


予めご了承ください。



【購入方法】


Ticket Dive　お申し込みはこちら（ https://t-dv.com/diaaceact2-ss-thetalklive (https://t-dv.com/diaaceact2-ss-thetalklive)）



▼グッズ情報

　オリジナル商品の販売を予定！


　続報はXまたはHPをチェック！


▼作品情報

アニメ『ダイヤのA』は、寺嶋裕二による大人気コミックを原作として2013年から放送が始まったアニメシリーズ。主人公・沢村栄純が高校野球の名門・青道高校に入学し、野球部で御幸一也、降谷暁、小湊春市らと高校野球の全国頂点を目指していくストーリーです。



FIRST SEASON、SECOND SEASONと放送されたのち、原作同様新シリーズとなる「actII」が2019年から2020年まで放送されました。


4年の沈黙を経て、2024年に「actII」続編の制作が発表され、アニメ『ダイヤのA actII -Second Season-』が2026年4月より放送中！



『ダイヤのA actII -Second Season-』配信情報


・ ON AIR


2026年4月5日(日)からテレ東系6局ネット、AT-Xほかにて放送中！


※放送日時は予告なく変更になる場合がございます。


オープニングテーマ：Baby Canta「Let's Go Crazy」


エンディングテーマ：SUPER★DRAGON「NUMBER」


公式HP：https://diaace.com/


公式X：https://x.com/diaace_anime


公式YouTube：https://www.youtube.com/@diaace_anime


公式TikTok：https://www.tiktok.com/@diaace_anime_pr



原作情報





原作：寺嶋裕二


連載：週刊少年マガジン（講談社刊）


講談社コミックプラス(https://www.kodansha.co.jp/titles/1000026492)


・「ダイヤのA」講談社コミックスにて全47巻販売中


・「ダイヤのA actII」講談社コミックスにて全34巻販売中


・「ダイヤのA actII 外伝 帝東ＶＳ鵜久森」講談社コミックスにて販売中


ダイヤのA公式X(https://x.com/diaace_official)



【権利表記】


原作：(C)寺嶋裕二／講談社


アニメ：(C)寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actII‐SS‐」製作委員会・テレビ東京