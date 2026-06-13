「ダイヤのA actII -SS- The Talk & Live」チケット申込開始！

株式会社講談社

2026年9月26日(土)ベルサール高田馬場にて、「ダイヤのA actII -SS- The Talk & Live」を開催！一次抽選販売も開始いたしました。詳細は申込ページをチェック！

▼イベント開催概要

【会 期】2026年9月26日(土)

【会 場】ベルサール高田馬場

【開催時間】昼の部13:00開演／夜の部17:30開演

【H P】https://diaaceact2-ss-thetalklive.com/

【主 催】ダイヤのA actII -SS- The Talk & Live製作委員会

【出 演】逢坂良太（沢村栄純 役）、島崎信長（降谷 暁 役）、花江夏樹（小湊春市 役）、下野紘（川上憲史 役）、 木村良平（天久光聖 役） 他

▼チケット情報

【会場チケット】

・一般（昼・夜） 各11,000円（税込/各種手数料別）

※枚数制限：お一人様各公演1回2枚まで

※未就学児入場不可

【販売スケジュール等】

・プレイガイド先行（抽選一次） 2026年6月13日(土)12:00～7月5日（日）23:59

・プレイガイド先行（抽選二次） 2026年7月25日(土)12:00～8月9日（日）23:59

・一般販売（先着） 2026年9月5日（土）12:00～

※枚数制限：お一人様各公演1回2枚まで

※未就学児入場不可

※抽選販売にて予定販売枚数に達した場合、一般販売（先着）は実施しない場合がございます。

予めご了承ください。

【購入方法】

Ticket Dive お申し込みはこちら（ https://t-dv.com/diaaceact2-ss-thetalklive (https://t-dv.com/diaaceact2-ss-thetalklive)）

▼グッズ情報

オリジナル商品の販売を予定！

続報はXまたはHPをチェック！

▼作品情報

アニメ『ダイヤのA』は、寺嶋裕二による大人気コミックを原作として2013年から放送が始まったアニメシリーズ。主人公・沢村栄純が高校野球の名門・青道高校に入学し、野球部で御幸一也、降谷暁、小湊春市らと高校野球の全国頂点を目指していくストーリーです。

FIRST SEASON、SECOND SEASONと放送されたのち、原作同様新シリーズとなる「actII」が2019年から2020年まで放送されました。

4年の沈黙を経て、2024年に「actII」続編の制作が発表され、アニメ『ダイヤのA actII -Second Season-』が2026年4月より放送中！

『ダイヤのA actII -Second Season-』配信情報

・ ON AIR

2026年4月5日(日)からテレ東系6局ネット、AT-Xほかにて放送中！

※放送日時は予告なく変更になる場合がございます。

オープニングテーマ：Baby Canta「Let's Go Crazy」

エンディングテーマ：SUPER★DRAGON「NUMBER」

公式HP：https://diaace.com/

公式X：https://x.com/diaace_anime

公式YouTube：https://www.youtube.com/@diaace_anime

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@diaace_anime_pr

原作情報

原作：寺嶋裕二

連載：週刊少年マガジン（講談社刊）

講談社コミックプラス(https://www.kodansha.co.jp/titles/1000026492)

・「ダイヤのA」講談社コミックスにて全47巻販売中

・「ダイヤのA actII」講談社コミックスにて全34巻販売中

・「ダイヤのA actII 外伝 帝東ＶＳ鵜久森」講談社コミックスにて販売中

ダイヤのA公式X(https://x.com/diaace_official)

【権利表記】

原作：(C)寺嶋裕二／講談社

アニメ：(C)寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actII‐SS‐」製作委員会・テレビ東京