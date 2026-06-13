【川崎ブレイブサンダース】アレックス・カーク選手 2026-27シーズン 選手契約締結のお知らせ

株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース

このたび、アレックス・カーク選手と2026-27シーズンにおける選手契約を締結しましたので、お知らせいたします。



カーク選手はBリーグで9シーズンにわたりプレーし、これまで7度のチャンピオンシップ進出と2度のリーグ制覇を成し遂げています。2024年の日本国籍取得後は日本代表にも選出。名実ともに国内トップレベルの帰化選手です。



圧倒的なフィジカルを活かした力強いリバウンドと高いバスケIQで、攻守においてインサイドの要となる選手です。絶対的エースとして活躍したファジーカス氏以来の帰化選手として豊富な経験と勝負強さで、チームへ勝利の文化を浸透させてくれることを期待しています。

アレックス・カーク選手プロフィール

カーク選手からのコメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60239/table/72_1_dd38d0173b5bafa5fefbc487c123e86c.jpg?v=202606130151 ]

My family and I are very excited to be heading to Kawasaki next season. I hope to be a valuable member of this great organization and to open the premiere league with lots of success. Thank you for all the support going forward.



川崎ブレイブサンダースで来シーズンを迎えられることに家族共々とてもワクワクしています。この素晴らしい組織の一員として貢献して、B.PREMIERのスタートを大きな成功と共に迎えたいです。温かいサポートをよろしくお願いします！