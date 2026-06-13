フリーランス国際協力師の「原貫太」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都中央区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、フリーランス国際協力師の原貫太氏が、新たに書き手ユーザーとして配信を開始しました。

原貫太氏のコメント

ニュースだけでは見えにくい戦争や貧困、人道支援の現場について、現地取材をもとにお届けします。YouTubeは多くの方にご覧いただいていますが、ここでは動画では伝えきれなかった問いを、活字だからこそ丁寧に掘り下げていきます。「遠い世界の問題」と「私たちの身近な社会」をつなぎながら、アフリカを中心に世界のリアルを共に学び、関心の先にある行動を考える場にできたら嬉しいです。世界の出来事や社会問題に関心がある方、動画だけでなく文章でじっくり学びたい方、そして知った先の一歩を考えたい方に、ぜひ読んでいただきたいです。

フリーランス国際協力師・原貫太のニュースレター：https://kantahara.theletter.jp/(https://kantahara.theletter.jp/)

アフリカを中心とした人道支援の現場や国際協力の最前線の情報を届けるニュースレター

＜原貫太氏プロフィール ＞

大学在学中にフィリピンで物乞いをする少女と出会ったことを原点に、学生時代からNPO法人を設立するなど支援活動に奔走。現在は組織に属さないフリーランスとして、アフリカや中東の紛争地・貧困地域を独自に取材し、既存メディアが伝えきれない「世界のリアル」を発信し続けている。主な著書に『世界を無視しない大人になるために 僕がアフリカで見た「本当の」国際支援』『あなたとSDGsをつなぐ「世界を正しく見る」習慣』『世界は誰かの正義でできている アフリカで学んだ二元論に囚われない生き方』など。YouTubeチャンネル登録者は40万人を超える。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

theLetter 専門インフルエンサー記事コラボレーション

著書を持つような信頼性と専門性のあるインフルエンサーによるメディアが集まる「theLetter」が、所属のインフルエンサーとの対談・取材記事を作成し、低予算で御社商品/サービスの認知・理解促進・信頼性向上に貢献します。



事例・資料のダウンロードはこちらから：https://lp.theletter.jp/showcase





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