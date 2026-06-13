クウカン株式会社（本社：北海道富良野市、代表取締役：山本健太郎）は、最新の「令和8年地価公示価格」において、北海道内の商業地最高価格エリアが従来の札幌駅周辺から大通・すすきの周辺へと移行した市場の変動に合わせ、最新の都市型観光・民泊需要への対応を加速させています。 当社が開始した地下鉄東西線「西18丁目」駅徒歩6分の「モンドミオ札幌近代美術館207」における不動産マスターリース（一括借り上げ）事業と、そのリアルな「2年間の実運営データ」の一般公開を通じ、地価上昇が実証された大通連動エリアにおける透明かつ高効率な不動産有効活用ソリューションをご提案します。

札幌駅前から大通・すすきのへ｜令和8年地価公示に見る商業地地価のシフト

「令和８年地価公示の概要」（北海道のホームページ「北海道の地価（地価調査・地価公示）について」内）より引用 URL：https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stt/79705.html 最新の地価公示データでは、北海道新幹線の延伸工事遅延に伴い、これまで地価上昇を牽引してきた札幌駅周辺の開発スピードにブレーキがかかる結果となりました。 その一方で、「ココノ ススキノ」や「モユク サッポロ」に続き、「札幌4丁目プレイス」などの大型再開発ラッシュが相次ぐ大通～すすきのエリアへの投資集中が加速し、道内商業地のトップへと返り咲きました。現在の札幌における観光・経済・カルチャーの重心が、明確に大通周辺へシフトしていることが数字として裏付けられました。 （参照外部記事） ４プラが地価上昇をけん引 道内最高価格に 清田区は前年から下落「交通難民」バス減便の影響も（STVニュース北海道、2026年3月17日） URL：https://news.yahoo.co.jp/articles/008e18d88a5b4d58d73249f77a2ed1165c81d13e

札幌大通エリアのホテル高騰と不動産投資における「情報の非対称性」

大通エリアへの観光客（国内・インバウンド）の集中により、中心部の宿泊料金は高騰の一途をたどっており、多様な滞在ニーズに応える中長期滞在型の宿泊施設が不足しています。 一方、不動産を所有するオーナーや新たな投資を検討する層にとっては、ピーク時の都合の良い利回りデータだけを提示するレガシーな投資勧誘が多く、実際の民泊運用の収益性やリスクが見えにくいという「情報の非対称性」が参入や資産流動化の壁となっていました。

西18丁目の民泊「モンドミオ札幌近代美術館207」マスターリースとデータ公開によるDX

当社はこの課題に対し、大通エリアの熱気をダイレクトに享受しつつ、閑静なカルチャーエリアとして人気の高い「西18丁目」駅に位置する「モンドミオ札幌近代美術館207」のマスターリース（一括借り上げ）運営を開始いたしました（https://kukanhokkaido.co.jp/pressrelease/5017/）。同物件から最新の注目スポット「札幌4丁目プレイス」へは約13分でアクセス可能な圧倒的利便性を誇ります。 さらに当社では、業界のブラックボックスを排除し、不動産市場全体のDXを推進するため、同物件の過去約2年間にわたる詳細なリアル運用実績データ（稼働率・客単価・売上推移）をあえてすべて一般公開いたしました（https://kukanhokkaido.co.jp/pressrelease/5839/）。最先端のAIとマーケティングを用いたレベニューマネジメント（価格最適化）の裏側を包み隠さず明かすことで、オーナー様が「本当に安心して資産を委託・流動化できる」環境を提供します。

最先端AIとローカルの掛け合わせ｜クウカンが実践する独自のレベニューマネジメント

また、利用者の属性等を読み解いたり、季節別の価格調整を行う際にはAIの力は必要不可欠ですが、ゲストの体験満足度を向上させるためには、北海道で民泊に関わり続けてきたクウカンならではのローカルな視点も、また必要になると考えます。最先端のAI活用とローカルな視点を掛け合わせた、クウカン独自の手法で、従来以上の高稼働を生み出していきます。

不動産オーナー様へ｜JANKENを活用した札幌大通の不動産価値最大化ソリューション

地価上昇が公的に証明された今こそ、札幌・大通周辺エリアの資産価値を最大化する絶好のタイミングです。 当社は、北海道特化型不動産ポータル「JANKEN」を通じたグローバルな投資家マッチング、空き家や中古マンションを高効率な宿泊資産へと変える民泊プロデュース、転売・相続に悩むオーナー様に向けた不動産売却支援、そして確実な収益を保証するマスターリースまで、データに裏付けられた確実なソリューションを提供します。 不動産オーナーの皆さまへ 不動産価値の最大化を迅速に実現 https://janken-hokkaido.com/for-owner/

JANKENサービス一覧

①北海道で民泊投資するならJANKEN https://janken-hokkaido.com/minpaku-realestate-investment/ ②北海道で民泊リフォームするならJANKEN https://janken-hokkaido.com/reform-renovation/ ③北海道で民泊・ホテルを運営するならJANKEN https://janken-hokkaido.com/minpaku-hotel-fire-safety/

クウカン株式会社の会社概要

当社は、北海道を拠点に不動産売買、Web制作、宿泊施設開発などをシームレスに手がけるクリエイティブカンパニーです。「空間を創り、価値を循環させる」をミッションに掲げ、Webマーケティングとローカルネットワークを融合させた独自のソリューションを提供しています。

● 社名：クウカン株式会社 / Kukan Inc. ● 設立：2022年11月29日 ● 資本金：1,000,000円 ● 代表者：山本 健太郎 / Kentaro Yamamoto ● 所在地（富良野オフィス）：〒076-0023 北海道富良野市栄町4-7 ● 所在地（札幌オフィス）：〒062-0904 北海道札幌市豊平区豊平4条3丁目1-1 ● 免許番号：宅地建物取引業 北海道知事 上川(1)第1316号

事業内容

○ 民泊投資事業：JANKENの企画運営、北海道エリアでの民泊投資プロジェクト支援 ○ クリエイティブ事業：事業開発、ブランディング、マーケティングソリューションの企画支援 ○ 不動産事業：不動産の売買・賃貸・仲介、買取再生、開発、運用プロパティマネジメント、戸建・宅地分譲、住宅・マンション建設・販売、内装工事、リフォーム工事 ○ Web事業：Webサイト企画・制作・運用、ITサポート業務、オンライン秘書、インターネット利用情報提供 ○ 採用支援事業： 採用代行、採用広報、Wantedly運用代行、採用サイト・採用動画制作、採用DX支援

関連リンク

● Kukan：https://kukanhokkaido.co.jp/ ● JANKEN：https://janken-hokkaido.com/ ● 不動産買取専門店ゴエン：https://goen-hokkaido.jp/ ● Web支援事業：https://kukanhokkaido.co.jp/websolutions/ ● クウカン不動産：https://kukanhokkaido.co.jp/realestate/ ● リクルーティブ：https://recruitive.hokkaido.jp/

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本件に関するお問い合わせ先

会社名： クウカン株式会社 広報担当 メールアドレス： pr@kukanhokkaido.co.jp