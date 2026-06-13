【14900円ゲット】Teclast新発売タブレット『M50T』を期間限定の低価格でお得に購入可能！ 7000mAh、128GB ROM、WiFi 6、13MPカメラ、薄型軽量！

GUANGZHOU SHANGKE INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED

モデル：Teclast M50T

リンク：https://geni.us/kahduh(https://geni.us/kahduh)

通常価格：17900円

割引価格：14900 円

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Twitterでプレゼント投稿新品「M50T」レビュー

手頃な価格帯のエンターテイメントおよび軽作業用タブレット市場は、現在非常に競争が激しい。バランスの取れたハードウェア構成、スムーズなシステム操作、そして優れたバッテリー駆動時間を備えたTeclast M50Tは、エントリーレベルのタブレットの中でも高性能かつコストパフォーマンスに優れた選択肢となり、マルチメディアエンターテイメント、自宅学習、軽作業用オフィスワークに最適だ。

10.1インチのTDDIフルラミネートスクリーンは、優れた表示品質を実現します

外観と画面に関して言えば、このデバイスは厚さわずか8mmの星空グレーのメタルボディを採用し、重量はわずか479gと軽量で、持ち運びやすく高級感のある仕上がりとなっています。

10.1インチのIPS HDスクリーンは、インセル技術とTDDI統合フルラミネーション技術を採用し、T-Colourカラー最適化と組み合わせることで、1670万色の豊かな色彩を実現し、鮮明で繊細な映像を提供します。動画視聴、電子書籍の読書、教育用ソフトウェアの使用など、あらゆる用途において、極めて快適な視覚体験を提供します。

タブレットのセットアップ手順を段階的に案内してくれる起動ウィザード機能が搭載されています

性能とストレージに関して言えば、Teclast M50Tは2つのA73ラージコアと6つのA53スモールコアを備えたオクタコアプロセッサを搭載し、性能と消費電力のバランスに優れています。ショートビデオ、オンラインビデオ、ドキュメント編集といった日常的な用途をスムーズに処理できます。

内蔵メモリは32GB（物理メモリ4GB＋仮想メモリ28GB）、内部ストレージは128GBで、さらに1TBのTFカードで拡張することも可能です。マルチタスクもスムーズに動作し、大量の動画やデータも簡単に保存できます。

システムに表示されているM50Tハードウェア構成情報

このタブレットの大きな特長は、バッテリー駆動時間とマルチメディア機能です。

7000mAhの大容量バッテリーは、約7時間の連続オンラインビデオ再生と最大10時間の音楽再生を可能にし、頻繁な充電の必要性をなくします。

デュアルMomentum IIIサウンドチャンバーと独立したデジタルアンプの組み合わせにより、豊かなステレオサウンドを実現。さらに3.5mmヘッドホンジャックを搭載しているため、外部スピーカーとの接続はもちろん、プライベートリスニングにも対応します。

M50Tはデュアル外部スピーカーを搭載し、3.5mmヘッドホンジャックにも対応しています

ネットワーク、システム、イメージング機能も充実しています。

デュアルバンドWiFi 6とBluetooth 5.4により、安定したネットワーク接続を実現。ネイティブのAndroid 16システムは、洗練されたインターフェース、豊富な機能、そして様々なAIアプリケーションへのネイティブサポートを提供します。13MPの背面カメラと5MPの前面カメラは、QRコードスキャンやビデオ通話といった基本的なニーズを満たします。

M50Tのリアカメラモジュールは、非常に高級感のあるデザインが特徴です

総じて、Teclast M50Tは、大画面、長時間のバッテリー駆動時間、大容量ストレージ、そして薄型軽量ボディを兼ね備えています。充実した機能と手頃な価格帯で、学生、演劇愛好家、そして軽作業を行うオフィスユーザーにとって理想的なタブレットと言えるでしょう。

詳細を見る :https://geni.us/kahduhTeclast

Teclast（会社「商科グループ」の子ブランド）は1999年に設立し、「デジタルライフをより多くの人に楽しんでもらいます」をコアアイデアとして、Teclast良質なタブレットとノートパソコンを中心に展開を広げ、現在では、すでに一億以上のユーザーを持つブランドに成長しております。



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