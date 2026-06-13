【大分】杵築市山香町に“農と人をつなぐ交流拠点”誕生。農家夫婦の挑戦から生まれた『ゆめたねカフェ』が6月14日オープン

株式会社 豊後夢大陸海外を思わせるような、白を基調とした木のぬくもりを感じる、あたたかな空間

大分県杵築市山香町で国産バナナやいちご、少量多品種の野菜を栽培する菅原農園は、2026年6月14日、「ゆめたねカフェ」をグランドオープンします。

ゆめたねカフェは、単なる飲食店ではなく、「食べる・知る・つながる」をテーマに、地域の人々や観光客が気軽に集い、農業や自然の魅力に触れられる交流拠点として運営していきます。

天井の高い開放感のある空間。大きな窓から望む自然はまるで絵画のよう。景色を眺めながら、つかの間の余白を愉しみたい

人口減少や高齢化が進む地方では、人と人が出会い、語り合い、新たなつながりを生み出す場が少なくなりつつあります。一方で、地域ならではの暮らしや生産者の想いに触れたいというニーズも高まっています。

菅原農園は、「農作物を育てる場所から、人が集まり・つながる場所へ」という想いのもと、ゆめたねカフェの構想をスタート。その想いに共感した多くの方々からの応援を受け、クラウドファンディングへの挑戦を経て、グランドオープンを迎えます。

ゆめたねカフェのロフトスペース。秘密基地のような空間で、子どもたちの笑い声が響く人気スポットロフトスペースから眺める店内の風景

店内では、菅原農園で栽培した国産バナナやいちご、旬の野菜を活用したランチやスイーツ、スムージーなどを提供。また、併設する直売スペースでは、採れたての農産物も購入できます。

採れたてのお野菜や果物が並ぶ直売コーナー。加工品や委託商品なども並ぶバナナをふんだんに使用したスムージーは、あっさりながらも濃厚な味わい。砂糖不使用ながらも自然な甘さが口いっぱいに広がる（テイクアウトもOK）豊後夢いちごは、豊後夢バナナに次ぐファン多き一品。シーズンが終わってもスムージーは楽しめる

さらに、就農や創業の相談、地域事業者とのコラボレーション、チャレンジショップ、ワークショップ、イベントなども開催予定。食や農業をきっかけに、人と人、人と地域がゆるやかにつながる場づくりを進めていきます。

「たくさんの方の夢のたねを実らせる場所にしたい」という思いで店名を”ゆめたねカフェ”に

ランチメニューは、菅原農園で採れた旬の野菜をふんだんに使用した「日替わり定食」を中心に提供。パスタや温泉たまごサンドなども不定期で登場します。また、木・金曜日には「Natural Food Cocochi(https://www.instagram.com/cocochi_naturalfood/)」による軽食やスイーツも楽しむことができます。

「自分の料理やスイーツを提供してみたい」

「ワークショップを開催してみたい」

…という方には、菅原農園の野菜を活用することを条件に、出店やイベント開催の機会を提供。プレオープン期間中も、マッサージや占い、お金に関する勉強会など、多彩な企画が実施されています。

今後は、近隣住民の暮らしを支える取り組みとして、惣菜やおかずの盛り合わせなど、夕食の一品として活用できるテイクアウト商品の販売も予定しています。

観光やドライブで訪れる方だけでなく、地域に暮らす人々の日常に寄り添う存在として、「食べる・知る・つながる」を体感できる、ひだまりのような場所を目指していきます。

ゆめたねカフェの特徴

1. 農園で採れた食材を楽しめるカフェ

店内では、菅原農園で栽培した国産バナナやいちご、旬の野菜を活用したランチやスイーツ、スムージーなどを提供。併設する直売スペースでは、採れたての農産物もご購入いただけます。

2. 農業や地域を身近に感じられる交流拠点

生産者自身が店頭に立ち、農産物づくりへの想いや地域の魅力を直接伝えます。作り手と食べ手が顔を合わせることで、新たな交流や発見が生まれる場を目指します。

3. 地域の挑戦を応援するコミュニティスペース

就農や創業に関する相談、ワークショップ、地域事業者とのコラボイベント、チャレンジショップなどを開催予定です。地域で何かを始めたい人の第一歩を後押しする場所として活用していきます。

施設概要

オープン日：2026年6月14日

所在地：大分県杵築市山香町大字南畑879-1314（菅原農園内）

営業時間：10:00～16:00 ※ランチ11:00～14:00

定休日：水曜、ほか不定

Instagram：https://www.instagram.com/sugawaranouen_kitsuki/

運営：株式会社豊後夢大陸（菅原農園）

株式会社 豊後夢大陸（菅原農園）について

株式会社 豊後夢大陸（菅原農園）は、大分県杵築市山香町で、ほおずきやいちご、季節の野菜、国産バナナなどを栽培する農園です。「子どもや孫に、毎日安心して食べさせたい」という想いを原点に、栽培期間中は化学農薬・化学肥料不使用。動物由来の堆肥も使用せず、安心・安全な農産物づくりに取り組んでいます。

約2年前には国産バナナ栽培にも挑戦。さらに昨年スタートした「豊後夢バナナオーナー制度」では、半年ほどで45組を超えるオーナーとのご縁が生まれました。

農業を通じて生まれた人とのつながりを、さらに地域へ広げたいという想いから誕生したのが「ゆめたねカフェ」です。作る人と食べる人が出会い、想いを共有し、新たな夢や挑戦が芽吹く場所として、多くの人の“ゆめのたね”を育む交流拠点を目指してまいります。