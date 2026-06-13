『The Performance』テレビ朝日系全国ネットにて地上波放送が決定！！さらにMAZZELのTAKUTO 、RYUKIが初ナレーションに挑戦！
◼︎テレビ朝日系全国ネットにて地上波放送が決定！
4月10日(金)～12日(日)にKアリーナ横浜にて開催され、3日間で約5万人を動員したグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』。
この度、豪華グローバルアーティスト計14組が彩った本公演の模様が、テレビ朝日系全国ネットにて地上波放送されることが決定しました！また、TVerでのリアルタイム配信でもご視聴いただけます。
放送日時は6月26日（金）よる11時15分～深夜0時15分(※一部地域を除く)となります。
初日にはRIIZEとTHE RAMPAGE、2日目にはEVNNE、ATEEZ、SUPER★DRAGON、VERIVERY、MAZZEL、RIIZE、ROIROM、そして最終日には、aoen、ALPHA DRIVE ONE、ATEEZ、NCT WISH、xikers、THE JET BOY BANGERZ、Hearts2Heartsが出演！
RIIZEとTHE RAMPAGEによるツーマンライブでのコラボステージを始め、豪華アーティストたちの圧巻のパフォーマンスと、貴重な舞台裏の密着映像をたっぷりとお届けします！ぜひお楽しみに！
◼︎MAZZELのTAKUTOとRYUKIが初ナレーションに挑戦！
今回の地上波放送では、本公演2日目に出演したMAZZELから、リーダーのTAKUTOとRYUKIがナレーションに初挑戦します！
飛び抜けたダンススキルで曲の世界観を表現するTAKUTOと、圧倒的なラップスキルとエネルギッシュなダンス、そして愛嬌あふれるキャラクターが魅力のRYUKI。ファンの間でも「まるで兄弟！」とその独特な絆が話題を集める“タクリュキ“の2人による、初のナレーションもお見逃しなく！
＜地上波放送概要＞
■番組タイトル：「The Performance」
■放送局：テレビ朝日系全国ネット / TVerリアルタイム配信
■放送日時：2026年6月26日（金）よる11:15～0:15
(※下記一部地域を除く)
静岡朝日テレビ：6月26日（金）よる11:45～0:45
朝日放送テレビ：6月27日（土）深夜0:24～1:24
＜公演概要＞
■公演名称：「マイナビ presents The Performance」
■開催日時：2026年4月10日（金）・11日（土）・12日（日）
■開催場所：Kアリーナ横浜
■出演者（五十音順）：
4月10日（金）：RIIZE / THE RAMPAGE
4月11日（土）：EVNNE / ATEEZ / SUPER★DRAGON / VERIVERY / MAZZEL /
RIIZE / ROIROM
4月12日（日）：aoen / ALPHA DRIVE ONE /ATEEZ / NCT WISH / xikers /
THE JET BOY BANGERZ / Hearts2Hearts / Opening Performance：MYERA
■動員数：3日間計約5万人
■主催：テレビ朝日 / テレビ朝日ミュージック / 博報堂
■協力：BREAK OUT / M:ZINE
■協賛：マイナビ / みずほ銀行
■オフィシャルHP：https://theperformance.jp/
■オフィシャルSNS X：https://x.com/performance__pr
■オフィシャル推奨ハッシュタグ #マイナビpresentsThePerformance #ThePerformance #ザパフォ
＜問い合わせ先＞
テレビ朝日 イベントプロデュースセンター TEL 03-6406-1966