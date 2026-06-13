「Switch2の保護フィルム、どれを選ぶ？」貼り付けが不安な人に選ばれたモンスターフィルム、累計290,000枚突破・Amazon売れ筋ランキング1～4位を独占

Fun Standard株式会社

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するブランドBELLEMOND（ベルモンド）は、Nintendo Switch2用保護フィルム「モンスターフィルム」シリーズ4商品が、2026年6月3日時点のAmazon売れ筋ランキング「Nintendo Switch保護用品」カテゴリにおいて、1位～4位を獲得したことをお知らせします。

対象商品は、クリアタイプ、ブルーライトカットタイプ、アンチグレアタイプ、ブルーライトカット×アンチグレアタイプの4種類です。

簡単ガイド枠が話題となり、シリーズ累計販売数は29万枚を突破。

Nintendo Switch2購入後の「画面を傷つけたくない」「きれいに貼れるか不安」「子どもが使う前に保護しておきたい」といった声に応える、貼り付けガイド付きの保護フィルムとして支持を広げています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IxOj5N4ui60 ]

モンスターフィルムはAmazon、楽天市場、家電量販店にて販売中です。

Amazon売れ筋ランキングで1位～4位を獲得

Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/69957DDF-A411-42A3-A4D1-A9A9FEDBC072?channel=PRT-SWMON-260613T楽天市場公式ストア :https://search.rakuten.co.jp/search/mall/Switch2+%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0/?sid=368713モンスターフィルム

2026年6月3日時点で、BELLEMONDのNintendo Switch 2用保護フィルム4商品が、Amazon売れ筋ランキング「Nintendo Switch保護用品」カテゴリにて1位～4位を獲得しました。

対象商品は、画面の見え方やプレイ環境に合わせて選べる4タイプです。

クリアタイプ

画面の見え方を重視したい方向けの光沢ガラスフィルム

ブルーライトカットタイプ

長時間のゲームプレイ時にも画面の見やすさに配慮したガラスフィルム

アンチグレアタイプ

映り込みや指すべりが気になる方向けのさらさら反射防止フィルム

ブルーライトカット×アンチグレアタイプ

画面の見やすさと反射防止を両立したい方向けのフィルム

※ランキング実績：2026年6月3日時点、Amazon売れ筋ランキング「Nintendo Switch保護用品」カテゴリにて1位～4位を獲得。自社確認。※累計販売数：シリーズ累計290,000枚突破。自社調べ。

選ばれている理由は、貼る前の不安に寄り添った設計

ガイド枠をセットし、シートを引き抜いて吸着させるだけ。位置合わせに悩みやすいフィルム貼りをサポートします。

保護フィルム選びで多くのユーザーが不安に感じるのは、性能だけではありません。

「位置がズレたらどうしよう」

「気泡が入ったら貼り直せるのか」

「きれいに貼れるか不安」

こうした声に対し、BELLEMONDのモンスターフィルムは、貼り付けガイド付きのキットを採用しています。ガイド枠を使うことで位置合わせの負担を減らし、初めて保護フィルムを貼る方でも作業しやすい仕様です。

保護フィルムにありがちな“貼る前の心理的なハードル”を下げていることが、シリーズ全体の支持につながっています。

売れている理由を裏付ける3つのこだわり

1. 位置合わせの不安を減らす、簡単ガイド枠付き

モンスターフィルムシリーズには、貼り付け時に使える簡単ガイド枠を同梱。

画面に合わせてセットするだけで位置合わせしやすく、初めての方でも作業しやすい設計です。

2. 2枚セットで、貼り替えや予備にも対応

対象商品は2枚セットで展開。

貼り替え用の予備として保管できるほか、家族で複数台を使う場合にも取り入れやすい構成です。

3. 遊び方や見え方に合わせて選べる4タイプ

クリア、ブルーライトカット、アンチグレア、ブルーライトカット×アンチグレアの4タイプを展開。

画面の鮮やかさ、見やすさ、映り込みの少なさなど、プレイ環境や好みに合わせて選べます。

レビューでも「気泡が入らなかった」「反射を抑えてくれる」の声

レビューでは、貼り付けやすさや見え方に関する声が多く見られました。

クリアタイプ

「透明感も高く画面の見え方や操作性に違和感はありません」

「気泡も入らずにきれいに貼り付けることができました」

アンチグレアタイプ

「映り込み防止として十分な性能」

「フィルムもキッチリ反射を抑えてくれる」

といった声が寄せられています。

画面を守るだけでなく、貼りやすさ、見え方、指すべりなど、ゲーム体験に関わる細かな不満に対応している点が支持につながっています。

商品概要

2.5D加工、硬度10H、指紋低減、撥油撥水など、日常使いを想定した仕様を採用しています。

商品名：BELLEMOND Nintendo Switch 2用 モンスターフィルムシリーズ

対象商品：クリアタイプ／ブルーライトカットタイプ／アンチグレアタイプ／ブルーライトカット×アンチグレアタイプ

対応機種：Nintendo Switch 2

内容：保護フィルム2枚セット、貼り付けガイド付き

主な仕様：全面保護、硬度10H、貼り付けガイド付き

実績：2026年6月3日時点、Amazon売れ筋ランキング「Nintendo Switch保護用品」カテゴリにて1位～4位を獲得

累計販売数：シリーズ累計290,000枚突破

■ BELLEMONDについて

Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/69957DDF-A411-42A3-A4D1-A9A9FEDBC072?channel=PRT-SWMON-260613B楽天市場公式ストア :https://search.rakuten.co.jp/search/mall/Switch2+%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0/?sid=368713

BELLEMOND（ベルモンド）は、iPadフィルムやスマホアクセサリーを中心に、多くのお客様に「使ってよかった」と思っていただける製品を展開するライフスタイルブランドです。

2025年以降は、扇風機・日傘・アロマディフューザーなど、より多くのシーンに寄り添う製品を通じて、100万人のユーザーとつながるブランドを目指しています。

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=PRT-brand

楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/mobile123/

【BELLEMOND公式メディア】

BELLEMOND公式サイト：https://www.bellemond.jp

tiktok：https://www.tiktok.com/@bellemond_official

YouTube ：https://www.youtube.com/@bellemond_official

X：https://x.com/bellemond_jp

Instagram：https://www.instagram.com/bellemond_official_/

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表取締役：大屋 良介 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/