【I-waRP】「いわてイノベーション推進リサーチパーク」とは

「いわてイノベーション推進リサーチパーク」（通称：I-waRP アイワープ）

国立大学法人岩手大学

「いわてイノベーション推進リサーチパーク」は、岩手大学、岩手県、盛岡市、いわて産業振興センター、岩手県工業技術センターが強力に連携し、研究開発の初期段階から社会実装・地域産業振興までを切れ目なく支援する「ネットワーク型イノベーション拠点」です。

地域に集積する最先端の研究施設、300台以上の共同利用機器、そして専門家である支援人材が結集し企業の新製品・サービス創出やスタートアップ育成を力強く後押し。新たな価値を創造するイノベーション・エコシステムを形成します。岩手から世界へ、未来を切り拓く事業の加速をお手伝いします。

地域とともに未来を創る――岩手大学の挑戦

国立大学法人岩手大学は、盛岡師範学校（1876年）、盛岡高等農林学校（1902年）、岩手県立実業補習学校教員養成所（1921年）、盛岡高等工業学校（1939年）を前身とし、1949年の学制改革により新制大学として開学した、約150年にわたり東北・岩手の発展を支えてきた国立大学です。

新制大学発足以来、「地域に根ざし、世界につながる大学」として教育・研究・社会貢献を展開し、多くの人材を社会へ送り出してきました。

岩手県盛岡市に本部を置く国立大学であり、現在は人文社会科学部、教育学部、理工学部、農学部、獣医学部の5学部を擁し、幅広い学問分野を一つのキャンパスに集約する全国でも特色ある教育環境を形成しています。

「地域の知の府」として歩んできた歴史

岩手大学の原点は、明治時代の師範学校や農業教育機関にさかのぼります。以来、地域社会の課題解決と人材育成を使命として発展を続けてきました。

盛岡市中心部に広がる緑豊かなキャンパスには、多様な専門分野が集い、文系・理系の垣根を越えた学びと研究が日々行われています。

また、卒業生には詩人・童話作家として知られる宮沢賢治がおり、その精神は現在も大学の教育理念に受け継がれています。岩手大学は「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という宮沢賢治の思想を現代的に継承し、持続可能で誰一人取り残さない社会の実現を目指しています。

岩手大学ビジョン2030

岩手大学は「地域の知の府」「知識創造の場」として、地域に頼られ、尊敬され、愛される大学を目指しています。

その実現に向け、「共考と協創（共に考え、協力して創る）」を行動規範に掲げ、教育・研究・社会貢献のさらなる高度化に取り組んでいます。

地域社会との対話を重視しながら、新たな研究分野の創出、産学官連携の推進、リカレント教育の充実、研究成果の社会実装などを通じて、岩手のみならず日本全体の持続可能な発展に貢献していきます。

地域と世界をつなぐ新たな挑戦 ― I-waRPの設立

岩手大学は、長年にわたり培ってきた地域課題解決型教育・研究の成果をさらに発展させるため、新たな産学官連携・地域共創の拠点として「I-waRP いわてイノベーション推進リサーチパーク」を岩手県、盛岡市、いわて産業振興センター、岩手県工業技術センターとともに設立しました。

I-waRPは、大学が持つ知的資源と地域社会、自治体、企業、各種団体を有機的に結び付けることで、人口減少や産業構造の変化、デジタル化への対応、持続可能な地域づくりなど、地域が直面するさまざまな課題の解決を目指すプラットフォームです。

岩手大学がこれまで推進してきた「共考と協創」の理念を具現化する組織として、教育・研究の成果を基盤に、大学のキーテクノロジーの社会実装を加速させるとともに、地域の多様な主体が未来を共に描き、新たな価値を創造する場としての役割を担います。

岩手大学はI-waRPを通じて、地域に根ざした知の拠点としての使命を果たしながら、岩手から全国、そして世界へとつながる新たなイノベーション創出に挑戦していきます。

次回は、「I-waRP」の取組について、深掘りレポートします。

I-waRP ホームページ(https://i-warp.jp/)

I-waRP Youtubeチャンネル(https://www.youtube.com/@I-waRP)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0KXlQkGdPj8 ]