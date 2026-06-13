【最高においしい新作です】柚子の“圧倒的濃密”な香りと味わいを楽しめる、渾身の「柚子タルト」6/14新発売！

株式会社太陽社

お菓子のたいよう(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/145123)

株式会社太陽社（所在地：千葉県匝瑳市飯倉293、代表取締役：片岡正勝）が展開する、千葉県で長年愛され続ける菓子店「お菓子のたいよう」は、農薬を一切使わず大切に育てた自家農園の柚子を丸ごと使用した新商品『柚子タルト』を6月14日（日）より発売いたします。

この度、当店から「これ最高においしい！」と自信を持って胸を張れる、絶品新作スイーツが焼き上がりました。

■ 販売店舗

お菓子のたいよう実店舗全店

オンラインショップ（楽天市場店）https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/yuzu-tart/

【新作】自家農園の無農薬柚子を丸ごと味わう、贅沢バターの「柚子タルト」

今季の柚子スイーツの中で、いちばんの自信作ができました。

代表自ら管理する自家農園で大切に育てた、無添加・無農薬の国産柚子。その安心・安全な柚子を自家製マーマレードに仕立て、高価なアーモンドプードルとバターを惜しみなくたっぷり練り込んだ人気のタルトと合わせました。

柚子は果汁だけでなく、果肉も皮も刻み、余すことなく丸ごと煮詰めているので、柚子皮たっぷり、柚子の旨みたっぷり！

ひと口頬張れば、驚くほど華やかな柚子の香りと爽やかな甘酸っぱさに、皮のほろ苦さ、そしてバターの芳醇なうまみが口いっぱいに広がります。

これほどまでに柚子の本物の香りと濃密な味わいを楽しめるお菓子は、なかなか出会えないと自負しております。

「本当においしいものをお届けしたい」

その一心で、土を耕し、柚子を育て、ひとつひとつ心を込めてタルトを焼き上げました。

独自の自家農園で育てた無農薬柚子の圧倒的なパワーと、極上素材のタルト生地が織りなす、今だけの贅沢なマリアージュ。自信を持っておすすめできる最高新作を、ぜひお楽しみください。

袋を開けた瞬間、ふわっと――否、思わず「すごい！」と声が出るほどの圧倒的な柚子の香り。

このタルトのインパクトは、“食べる前からおいしい”こと。

パッケージの封を開けた瞬間、またたく間に広がる爽やかな柚子の香り。そのあまりの香り高さは、数メートル離れた場所にいても気づくほど。

そっと手にとると、タルトの表面がキラキラと輝いていて、

柚子の果皮が、こんなにも贅沢に詰まっているのが一目でわかります。

まるでそこに柚子の木があるような――そんな気持ちになるほど豊かな香りを楽しみながら、お召しあがりいただけます。

「果実感あふれる柚子マーマレード」と、「しっとり・ほろっと崩れるタルト」の贅沢なマリアージュ。

柚子マーマレードはもちろん、タルトにもこだわりを込めています。

高価なアーモンドプードルとバターをたっぷり使用したタルトは、しっとりとした食感の中に、ほろっとほどけるような口どけが絶品です。しっとり・ほろっと崩れる食感のタルトを選ぶことで、柚子マーマレードと溶け合い、口の中でとろけるような一体感が生まれます。

ひと口かじればほろりと崩れ、フォークを入れても、このとおり。

“とろっ”とした柚子マーマレードの下で、タルトが“ほろっ”と崩れる繊細な食感をお楽しみいただけます。

これをひとくち頬張れば、しっとりしたタルト生地が噛むたびにゆっくりと崩れていき、アーモンドの香ばしさとバターの芳醇なコクがどんどん広がります。

それと同時に、ガツン！と、驚くほど力強い柚子の果実感が一気に押し寄せます。

たっぷりの柚子皮からあふれ出す、濃厚な「ゆずの甘酸っぱい味」と、果皮ならではの「ほんのりとした苦み」。食べ進めるほどに柚子とタルトがなじみ合い、香ばしいバターのコクと爽やかな柚子の余韻が幾重にも重なっていきます。

甘いだけではない。

酸味だけでもない。

香りだけでもない。

柚子の果実感、旨み、香り、苦み。

その“すべてを楽しめる一品”です。

【こだわり1】自家農園・無農薬栽培だからできる、皮まで安心な「素材の力」

このタルトに使用しているのは、当店の代表が自ら栽培から収穫まで手がける、自家農園の柚子。農薬を一切使わずに、太陽の光を浴びて大切に、大切に育て上げました。

自ら見極めて栽培することで、一番香り高くなる「完熟」のタイミングを逃さずに収穫できます。そして無農薬だからこそ、香りの要である「皮」まで余すことなく、丸ごと安心してお菓子に使えるのです。果汁だけでなく、果肉も果皮もすべて活かすことで、柚子ならではの奥行きのある高貴な香りと、ほのかな優しい苦みを表現しました。

【こだわり2】高価なアーモンドプードルと、極上バターをたっぷり練り込んだ贅沢タルト

土台となるのは、当店自慢の大人気タルト。

高価なアーモンドプードルと、風味豊かな極上バターを惜しみなくたっっっぷり使用した贅沢なダマンドを、ひとつひとつ丁寧にタルトカップへ絞り入れ、職人がじっくりと香ばしく焼き上げています。噛むほどにアーモンドの香ばしさとバターの芳醇なコクが広がる、こだわりのタルトです。

【こだわり3】砂糖は最低限、驚きの果実率！果肉がとろける自家製マーマレード

原材料は「柚子と砂糖だけ」。

余計なものは一切加えないからこそ、おいしい。収穫した柚子を果肉も皮も細かく刻み、丸ごと余すことなくじっくりと煮詰めることで、果肉はとろりと溶け込み、柚子本来の旨みと香りがぎゅっと凝縮された自慢のマーマレードに仕上がります。

＼ ご覧ください、この柚子皮ごろごろのマーマレード！ ／

余計なものを加えないからこそ味わえる、本物の柚子のおいしさをお楽しみいただけます。

【こだわり4】柚子とタルトが最もおいしく響き合う「黄金比率」

実は、この柚子タルトで一番苦労したのは「配合」でした。

マーマレードを増やせば、柚子の存在感は増す。

でも多すぎると、タルトの香ばしさが負けてしまう。

逆にタルトが強すぎると、今度は柚子の魅力が伝わらない。

何度も試作を繰り返し、ジャムとダマンドの配合率を1グラム単位で調整。そうしてようやく見つけ出したのが、柚子とタルトが最もおいしく響き合う「黄金比率」。最高においしい、自信を持ってお届けできる新作・柚子タルトが焼き上がりました。

楽天市場でも大好評発売中！

- 2個入（化粧箱入り）- 4個入（化粧箱入り）- 6個入（化粧箱入り）

化粧箱にお入れしてお届けするため、ご自宅用はもちろん、お中元や季節の贈り物、大切な方へのギフトにもご利用いただけます。

本当に美味しいからこそ、ぜひ一度味わってみてください！

ご注文はこちら :https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/yuzu-tart/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/172_1_e3410894bd18cc1abf65b62cac4a3a27.jpg?v=202606131251 ]

◆お問い合わせ

お菓子のたいよう

住所：〒289-2147 千葉県匝瑳市飯倉293番地

電話：0479-72-0533（※広告・タイアップ等の営業のお電話はお控えください。）

営業時間：8：00～19：00

定休日：不定休

駐車場：有

楽天市場公式ホームページ：https://www.rakuten.co.jp/etaiyou/

公式Instagram：https://www.instagram.com/okashi_taiyo

公式X（旧Twitter）：https://x.com/okashi_TAIYO

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@okashi_taiyo

公式YouTube：https://www.youtube.com/okashi_taiyou(https://www.youtube.com/@okashi_taiyou)

公式Threads：https://www.threads.net/okashi_taiyo

会社概要

会社名：株式会社太陽社

代表者：代表取締役 片岡 正勝

所在地：〒289-2147千葉県匝瑳市飯倉293番地

設立日：1951年5月1日

事業内容：菓子製造販売

本リリース、および当社全般に関する問い合わせは

下記メールアドレスへお願い申し上げます。

okashinotaiyou.web@gmail.com

※恐れ入りますが、本件につきましては広告・タイアップ等の営業のご提案はお控えいただけますと幸いです。取材や内容に関するお問い合わせは、お気軽にご連絡ください。