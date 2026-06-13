「LGBT-Allyプロジェクト2026　IN 渋谷」を開催しました。

株式会社 アウト・ジャパン

LGBTに関する、研修、コンサルティング及びマーケティングを行う株式会社アウト・ジャパン（代表取締役社長：屋成和昭）は、2017年からアライ企業と行っているLGBT-Allyプロジェクト2026を実施しています。



「東京プライドパレード2026」が開催された6月7日には渋谷キャスト（東京都渋谷区）にて参加企業のパネル展示や映画「日々、日和」などの上映、パレードの沿道での応援、レインボーグッズの配布などを実施しました。昨年同様「私たちだって“いいふうふ”になりたい展」も同時開催しました。

◎企業パネル展示

LGBT-Allyプロジェクト2026参加企業のパネル展示とアライグッズなどの配布を行いました。

◎「私たちだって“いいふうふ”になりたい展」も同時開催

特定非営利活動法人カラフルブランケッツと共同で実施しました。



◎映画「Veils」「カゾクノキョリ」「日々、日和」の上映

◎パレード応援

東京プライドパレード参加のみなさんの応援をしました。

◎パレードの応援の様子をまとめた動画

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=EgOoSJ9bW7g ]

昨年から東京プライドの会場（代々木公園）から渋谷キャストに変更した事によって、よりプロジェクト参加企業同士の交流できる機会になりました。



◎６月7日の１日の様子をまとめた動画はこちら(https://youtu.be/q3x03vz1eMA)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=q3x03vz1eMA ]

◆LGBT-Allyプロジェクト2026特設ページを公開

こちらの特設ページ(https://www.outjapan.co.jp/service/ally_project/)で参加企業のLGBTに関する取組みを紹介しています。

https://www.outjapan.co.jp/service/ally_project/

◆LGBT-Allyプロジェクト2026はこれからの参加も可能です。

今後は以下のようなイベントを予定しております。

◎7月9日：定期セッション４.「東京プライド振り返り」「PRIDE指標」

※定期セッションは2～3か月に一度実施しております。

◎8月8日：LGBT‐Allyプロジェクト映画祭＠オンライン

◎10月10日、11日：レインボーフェスタ（大阪）出展＆パレード参加

◎10月17日、18日：九州レインボープライド 出展＆パレード参加

◎12月：年末イベント（情報交換会）

参加を希望される企業はinfo@outjapan.co.jpまでお問い合わせください。

プロジェクト説明会の動画はこちら(https://youtu.be/dU4kaiXebJY)から御覧頂けます。

◆名古屋レインボープライドにも参加してきました。

5月16日に実施された名古屋レインボープライドにも参加してきました。

LGBT-Allyプロジェクトのブース出展をさせて頂き、パレードにも参加してきました。

◎名古屋レインボープライドの様子

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=VI_AVBLTx6w ]

その他のセミナー・イベント



◆スターバックスと「レインボー学校プロジェクト」無料出張授業

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社と「レインボー学校プロジェクト」を開始しています。スターバックスのパートナー（従業員）が専門の講師とともに無料で小学校にて多様性に関するレインボー出張授業を行っています。実施したい小学校を募集しています。

▽詳細はこちら

https://www.outjapan.co.jp/event/2025/2157.html