「外に出るだけで汗だく…」酷暑日が現実味を帯びる夏に、4カ月で36,000個突破の“-13℃かぶる冷感タオル”

Fun Standard株式会社

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するブランドBELLEMOND（ベルモンド）は、昨年4カ月で36,000個以上を販売した夏の暑さ対策アイテム「ふりふり冷感君 ポンチョ」が、2026年6月11日、楽天市場「冷却タオル」カテゴリのデイリーランキングで1位を獲得したことをお知らせいたします。

日本気象協会は、2026年の「酷暑日」が全国で延べ7～14地点となる見込みで、直近10年平均と同程度か、やや多いと予測しています。また、今夏までにエルニーニョ現象が発生する可能性が高まる一方で、日本付近は高温になる可能性が高いとの見通しも示されています。

こうした夏の外出不安が高まる中、濡らして、しぼって、振るだけで冷感が戻る“かぶる冷感タオル”として、子どもから大人まで使える冷感ポンチョに注目が集まっています。

動画：ふりふり冷感君 ポンチョ

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=206XrDxvYzc ]

「ふりふり冷感君 ポンチョ」はAmazon・楽天市場にて販売中です。

4カ月で36,000個突破。“かぶる冷感タオル”という新しい暑さ対策

Amazon 公式ショップ :https://www.amazon.co.jp/stores/page/0C2EF5C4-C7DB-4BA9-AC2F-509AD43C6F95?channel=PRT-FURIPO-260613T楽天市場 公式ショップ :https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E5%86%B7%E6%84%9F%E5%90%9B/?sid=3687132025年6月～9月のワンシーズンで36,000個以上を販売ふりふり冷感君 ポンチョの特徴まとめ

「ふりふり冷感君 ポンチョ」は、2025年6月～9月の4カ月で36,000個以上を販売したBELLEMONDの夏アイテムです。前回リリースでも、ワンシーズンで36,000個以上を販売した実績が紹介されています。

一般的な冷感タオルは、首元に巻いて使うものが中心です。

一方、本製品は頭からかぶって上半身を包み込むポンチョ型。

首元だけでなく、肩・背中・胸元まで広く覆えるため、外出時や屋外での待ち時間、レジャーシーンでも使いやすい設計です。

2026年6月11日には、楽天市場「冷却タオル」カテゴリのデイリーランキングで1位を獲得。

夏本番を前に、家族で使える暑さ対策アイテムとして支持を広げています。

※楽天市場「冷却タオル」カテゴリ デイリーランキング1位（2026年6月11日時点／自社確認）

※販売実績：2025年6月～9月の累計販売数、自社調べ

濡らして、しぼって、振るだけ。表面温度が約13℃低下

濡らして振るだけでマイナス13度！これまでの冷感タオルの常識を覆す理由

使い方はシンプルです。

水に濡らす。

しっかりしぼる。

3～5秒ほど振る。

これだけで、ひんやりとした冷感を得られます。

本製品は、振る前と比べて製品の表面温度が約13℃低下することが確認されています。ぬるくなってきた場合も、再び本体を振ることで冷感が戻るため、屋外でも繰り返し使いやすい仕様です。

電源や充電が不要なため、子どもの外遊び、登下校、スポーツ観戦、キャンプ、テーマパーク、散歩など、さまざまなシーンで活躍します。

家族で使いやすい理由は、3サイズ展開とポンチョ型の安心感

ふりふり冷感君 ポンチョ 寸法ふりふり冷感君 ポンチョ サイズ感

1. 小さなお子さまから大人まで選べるS・M・Lサイズ

Sサイズは小さなお子さまや小柄な方に。Mサイズは標準体型に。Lサイズはゆったり着たい方に。家族それぞれの体格に合わせて選べます。

2. 上半身を包み込むポンチョ型

首に巻くタオルとは異なり、肩・背中・胸元まで広く覆える形状です。屋外での待ち時間や移動中も、サッとかぶるだけで使えます。

3. 最大98％UVカットで日差しが気になる日にも使いやすい

第三者機関での検査をクリアした最大98％のUVカット機能を搭載。強い日差しが気になる季節の外出にも取り入れやすい仕様です。

テーマパーク、送迎、スポーツ観戦。日常の“汗だくシーン”に

実際に製品をご愛用いただいている購入者様からは、日常生活のあらゆるシーン、アクティビティ、お出かけ時に大変役立っているという嬉しい反響が多数寄せられています。

人気テーマパークや屋外レジャーの強い味方に

子連れでのテーマパークの開園待ちや移動中、上半身をしっかり覆えるので強い日差しや暑さの中でも快適に過ごせたという声や、炎天下のレジャー施設巡りでも大活躍し、価格以上の涼しさを体感できたと大好評です。

毎日の愛犬の散歩や屋外スポーツのお供として

朝の涼しいうちからの愛犬の散歩時、衣服の上にサッと1枚羽織るだけで心地よいひんやり感が得られるため、夏の必需品になっているという声も。また、ゴルフやバイクでの走行時、屋外テニスなど、大人のアクティブな趣味の時間にも程よくフィットするサイズ感が喜ばれています。

お孫さまへのプレゼントや部活・スポーツ観戦の応援に

小学生のお孫さま用に用意したところ、「すごく涼しいからこれがないと外に出たくない」と毎日喜んで学童へ着用して出かけている事例や、週末の少年野球や部活の応援時に上半身全体を包み込んで効率よくクールダウンできる点が、多くのご家族に重宝されています。

さらに、他の冷感アイテムと比較して「生地が扱いやすく、きゅっと絞れば水が垂れてこないので非常に使いやすい」という利便性や、「ハンディファンやモバイル扇風機と組み合わせて使うことで、風の力が加わり冷却効果がさらにアップする」といった、猛暑を賢く乗り切るためのユーザー独自の便利な使い方も広がっています。

テレビでも話題。メディアで注目された「ふりふり冷感君シリーズ」

テレビ・ラジオ・万博関連イベントでも注目された「ふりふり冷感君」シリーズ

「ふりふり冷感君シリーズ」は、テレビ番組やラジオ番組、イベントなどでも紹介され、夏の暑さ対策アイテムとして注目されています。

冷感ポンチョ君も、フジテレビ「めざましテレビ」で紹介されました。濡らして、しぼって、振るだけという分かりやすさと、羽織って使える便利さが、暑い季節のアイテムとして支持されています。

＜これまでに紹介された番組＞

テレビ朝日「ワイドスクランブル」（2024年放送）

フジテレビ「めざましテレビ」（2025年放送）

日本テレビ「オー！マイゴッド！」（2025年放送）

名古屋テレビ「おぎやはぎのハピキャン」（2025年放送）

ラジオ日本「Happy Voice ! from YOKOHAMA」（2025年放送）

動画：ふりふり冷感君シリーズの使い方・ラインナップ紹介

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=TpbbiiejgaM ]

Amazon・楽天市場にて販売中

メディア掲載用画像素材

Amazon 公式ショップ :https://www.amazon.co.jp/stores/page/0C2EF5C4-C7DB-4BA9-AC2F-509AD43C6F95?channel=PRT-FURIPO-260613B楽天市場 公式ショップ :https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E5%86%B7%E6%84%9F%E5%90%9B/?sid=368713

※本画像は記事掲載時にご自由にご使用いただけます。

ふりふり冷感ポンチョ_ベビーブルー冷感ポンチョ_Lサイズ_マリンブルー冷感ポンチョ_Mサイズ_マリンブルー冷感ポンチョ_Mサイズ_グレー冷感ポンチョ_Mサイズ_ネイビー冷感ポンチョ_Mサイズ_グレー冷感ポンチョ_Sサイズ_ベビーブルー_ネイビー冷感ポンチョ_Sサイズ_ベビーブルー_ピンクふりふり冷感君 ポンチョ

ベルモンドのロゴ

BELLEMOND（ベルモンド）は、iPadフィルムやスマホアクセサリーを中心に、多くのお客様に「使ってよかった」と思っていただける製品を展開するライフスタイルブランドです。

2025年以降は、扇風機・日傘・アロマディフューザーなど、より多くのシーンに寄り添う製品を通じて、100万人のユーザーとつながるブランドを目指しています。

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=PRT-brand

楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/mobile123/

【BELLEMOND公式メディア】

BELLEMOND公式サイト：https://www.bellemond.jp

tiktok：https://www.tiktok.com/@bellemond_official

YouTube ：https://www.youtube.com/@bellemond_official

X：https://x.com/bellemond_jp

Instagram：https://www.instagram.com/hareshizuku.official/

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表取締役：大屋 良介 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/