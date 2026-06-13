東戸塚駅徒歩5分、プロフェッショナルのためのプライベートオフィス「いいオフィス東戸塚 by Gran-S」がオープン

株式会社いいオフィス

全国47都道府県に約900拠点のワークスペースを展開する株式会社いいオフィス（本社：東京都港区、代表取締役：龍崎 宏 以下、「いいオフィス」）は、株式会社ジャスティスと提携して神奈川県横浜市に「いいオフィス東戸塚 by Gran-S」をオープンいたしました。

ビジネスと人生が輝く、「プライベートオフィス」

『Gran-S』が掲げるコンセプトは、「ビジネスと人生が輝くプライベートオフィス」。単なる作業空間の提供ではなく、強固な情報セキュリティと完全防音個室を備えた「信頼のインフラ」を提供すること。それが、Gran-Sがプロフェッショナルに選ばれてきた理由です。

オンラインで完結する業務が増えるほど、「どこで話すか」「どこで考えるか」の選択は、仕事の質を左右します。誰にも聞かれない、誰にも見られない、誰にも邪魔されない時間を、確実に確保すること。

必要な時間だけを切り取って使える設計は、時間の価値を知るプロフェッショナルのために最適化されています。

東戸塚駅徒歩5分。働き方の選択肢を、住まいの近くに

JR横須賀線・湘南新宿ラインの東戸塚駅から徒歩5分。横浜・東京方面への通勤途中での立ち寄りはもちろん、住まいの近くで集中できる場所が必要な方にとっても、現実的な選択肢になります。

在宅勤務とオフィス出社の中間に、第三の働く場所を持つ。Gran-Sは、その選択肢として機能してきました。

完全防音・完全個室3室。機密案件にも、商談にも、思考の整理にも

Gran-Sのワークスペースは、防音性能を確保した完全個室(1名用)×3室をはじめ、開放的なフリーデスク、集中と開放感を両立する半個室で構成されています。

完全個室では、クライアントとのオンライン商談、機密情報を含む書類作業、コーチング、戦略の言語化──「人に聞かれたくない」「集中を切らしたくない」あらゆる場面で、空間の品質が仕事の質を守ります。

プロフェッショナルが望む、上質な環境

コーヒーサーバー、ウォーターサーバー、フリードリンクを完備。高速Wi-Fiと各席電源、男女別トイレといった、長時間の利用にも耐える基本設備をひと通り揃えています。

「とりあえず作業ができる」場所ではなく、「ここで仕事をするために行きたい」と感じてもらえる空間品質を、開業以来一貫して維持してきました。

【代表メッセージ】株式会社ジャスティス 代表取締役 山崎 香織

働く場所の選択肢が増えるほど、『どこで仕事をするか』が、仕事の質を決める時代になりました。『Gran-S』は、特に機密性の高い業務に携わる方、思考を深める時間を必要とする方のために設計したプライベートオフィスです。完全防音の個室は、ご自身の声を漏らさないだけでなく、外からの音もシャットアウトする「集中のための器」として機能します。

このたびのいいオフィスとのシステム連携により、これまでGran-Sを知らなかった全国のビジネスパーソンにも、この空間を使っていただける機会が増えます。仕事の質を守りたい一人ひとりに、選んでいただける場所であり続けたいと考えています。

いいオフィス東戸塚 by Gran-S 店舗情報

住所：神奈川県横浜市戸塚区品濃町550-7広進ビル3階

営業時間：9:00～17:00

定休日：なし

HP：https://e-office.space/spaces/kanto/kanagawa/yokohamashi/higashitotsuka-by-gran-s

特徴

【立地】

・横須賀線、湘南新宿ライン東戸塚駅より徒歩5分

【各種サービス】

・Wi-Fi、電源

・コーヒーサーバー

・ウォーターサーバー

・フリードリンク

・法人登記OK、ポスト利用可能

※その他詳細は店舗ページをご覧ください。

各店舗の利用方法

アプリをダウンロード＆会員登録いただき、ご利用ください。

https://e-office.space/

いいオフィス加盟店募集～省人化システムを低価格で利用可能～

店舗数No.1の「いいオフィス」が自社開発する省人化運営システム「E Solution」は、スマートロックとアプリ、管理画面を連携させることで、受付・決済・入退室・予約管理のすべてを自動化し、無人運営を実現するシステムです。

1. 入退室管理 Akerun/KEYVOX/SESAMI/リモートロックなど主要スマートロックと連携。セルフチェックインによる省人運営を支援します。

2. 予約・決済 ドロップイン、月額会員、会議室・テレカンブース予約をひとつのシステムで管理。決済までアプリ内で完結します。

3. 会員管理 利用履歴・契約情報・売上をリアルタイムで一元管理。月次の運営判断に必要なデータが、すぐ手元に揃います。

4. 遠隔モニタリング Safieカメラ連携により、店舗にスタッフを置かずに利用状況を把握。トラブル時の遠隔対応も可能です。

5. 集客導線 いいオフィス公式ポータルに加えて、インスタベース・SPACEMARKETとも連携。約21万人の既存アプリ会員に向けた集客動線が標準で確保されます。

『E-Solution』は、月額33,000円(税込)から導入可能です。コワーキングスペース・自習室の新規開業はもちろん、既存施設の運営効率化、人手不足の解消、夜間や早朝の営業時間拡大、複数拠点展開の標準化にも活用いただけます。

「店舗ブランド・料金・空間設計の独自性は守ったまま、運営の仕組みと集客導線だけを強化したい」──Gran-Sのような既存事業者にとって、E-Solutionは現実的な選択肢となります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MhPs4BnmbNc ]

コワーキングスペース・自習室・シェアオフィスを運営される事業者様、新規開業をご検討の事業者様は、下記よりお問い合わせください。

https://e-office.inc/contact/

株式会社いいオフィスについて

会社概要

本社：東京都港区南麻布２丁目15番5号

設立日：2018年4月

資本金：501,190,278円（資本準備金含む）

代表取締役：龍崎 宏

事業内容：コワーキングスペースの運営、貸会議室の運営、アプリの運営＆開発、クラウドソーシング事業、イベント運営

関連リンク

ホームページ：https://e-office.inc/

公式X：https://x.com/ii_office