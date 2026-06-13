【東京開催】終活・身元保証に携わる事業者コミュニティ「しゅうサポ」第15回を開催【あかり保証】

株式会社あかり保証

弁護士・司法書士・ケアマネジャーなどの専門家と連携し、身元保証サービスを提供する株式会社あかり保証（代表取締役・弁護士：清水勇希、本社：大阪府大阪市）は、おひとりさまを支える事業者コミュニティ「しゅうサポ」の第15回を東京にて開催いたします。

「しゅうサポ」は、医療・介護事業者、金融機関、保険会社、士業、FP、葬祭業者等、おひとりさま・おふたりさまを支える終活事業者の方を中心に、定期的なセミナーや交流会を通じて、現場で役立つ知見や、分野を越えた事業者同士の連携・交流の場を提供します。

■イベント概要

第15回「しゅうサポ」（東京開催）

セミナーテーマ

- おひとりさまを支える業界の現状- 身元保証人の役割・活用方法

日時：2026年7月29日（水）18:30～20:30

※セミナー（約40分）終了後、参加者同士の交流会（食事・ドリンクあり）を開催

参加費：3,000円

支払方法：当日受付にて現金でお支払いください

会場：東京都内予定

参加方法：会場参加

お申込みフォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdozFQ4mYe4ZceupxUkmbD-9JTLx6Www3HbB9sdxkJr_-oByg/viewform?usp=header

【お問い合わせ】

TEL：0120-137-886

Email：info@akarihosho.jp

■設立の背景と目的

日本では高齢化の進行により、身寄りのない高齢者が年々増加しています。2050年には子のいない高齢者が1,000万人を超え、そのうち身寄りのない高齢者は400万人を超えると推計されています。このような状況下で、入院や介護施設への入所時に必要とされる「身元保証人」を確保できず、必要なサービスを受けられない高齢者が増えています。

身元保証サービスを提供する中で、「おひとりさま」の孤立問題や孤独死の問題は、あかり保証単独で取り組むよりも、おひとりさまを支える事業者の皆様と手を取り合って連携することで、より解決に貢献できると考えました。

そこで、あかり保証は、おひとりさまをサポートする事業者同士がつながり、学び合い、連携できる場として「しゅうサポ」を立ち上げました。この事業者コミュニティを通じて、現場で役立つ知見の共有と、支援体制の構築を目指します。

■ 会社概要

社名：株式会社あかり保証

所在地：

[大阪本社]

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4丁目3-18 MF西天満ビル11階AB号室

[東京本店]

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目27番5号 M.BALANCE+ JINGU KITASANDO 6階

[福岡本店]

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-4-25 アクロスキューブ博多駅前 313号室

[名古屋本店]

〒466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2-32 STATION Ai

[札幌支店]

〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西2丁目8番地1札幌北ビルディング9F 924号室

[東京三田支店]

〒108-0073 東京都港区三田三丁目5番27号 住友不動産東京三田サウスタワー10F

[横浜支店]

〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1丁目11番1号 水信ビル7階

[京都支店]

〒600-8009 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101 アーバンネット四条烏丸ビル 703号室

[神戸支店]

〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-3 建創ビル8F・9F

[京都支店]

〒600-8009 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101 アーバンネット四条烏丸ビル 703号室

[広島支店]

〒730-0016 広島市中区幟町13-15 新広島ビルディング 1F・2F 203号室

代表者：代表取締役 清水勇希

資本金：1億円（準備金を含む）

創業：2024年7月8日

事業概要：弁護士、司法書士等の信頼のある専門家集団とともに、国が定めるガイドラインを遵守し、身元保証サービス（債務の保証、緊急時の対応、身柄の引き取り等）「あかり保証」の提供

公式サイト

https://www.akarihosho.jp/