「映画のミニポスター、どう持って帰る？」SNSでも話題の“大判紙の保管問題”に、硬い0.5mm厚のA3クリアファイル「書類まもる君 A3」登場

Fun Standard株式会社

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するブランドBELLEMOND（ベルモンド）は、A3サイズの大判書類を折れ曲がりから守る硬質クリアファイル「書類まもる君 A3サイズ」を発売しました。

本製品は、A3サイズの図面・賞状・資格証・型紙・ミニポスターなどを折らずに収納できる、0.5mm厚の硬質クリアファイルです。

一般的な薄手のクリアファイルでは不安になりやすい大判書類を、しっかりとした硬さで保管・持ち運びできます。

左：一般的な薄手ファイル。右：書類まもる君。0.5mm厚の硬質仕様で、A3書類も“ピン”と支えやすい。※写真はA4サイズです。

「書類まもる君」は、Amazon・楽天市場（近日発売）にて販売中です。

Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/070995DF-C353-4F00-AEDE-E04A10D741BD?channel=PRT-B1781A3-260613T楽天市場公式ストア :https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E3%81%BE%E3%82%82%E3%82%8B/?sid=368713

その他、書類まもる君シリーズには複数のサイズ・タイプがございます。

A4サイズ。各カラー単色セットもございます。A4サイズ。中身の見えないブラック仕様

関連プレスリリース

「社外で重要書類を持ち歩くのが不安だった」情報保護と折れ曲がり防止を同時に叶える、中身が見えない厚手ブラッククリアファイルが新発売｜安心を持ち歩く「書類まもる君」

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「ネップリやパンフがカバンの中で折れるのが本当に嫌だった」0.5mm厚の圧倒的な硬さを誇るA4クリアファイルに、推し活グッズを推し色で守れる初のカラー版が新登場｜私が噂の硬いやつ「書類まもる君」

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A3書類は、そもそも“折らずに守る”のが難しい

A3サイズの大判書類をそのまま収納可能。内寸W310mm×H430mm、A3用紙を約30枚収納できます。

A3サイズの書類は、A4よりも大きいぶん、持ち運びや保管の際に折れやヨレが起きやすいサイズです。

・仕事で使う図面や提案資料。

・賞状や資格証。

・洋服の型紙。

・美術作品やポスター。

・新聞切り抜きや大判資料。

どれも「折り目をつけたくない」「できるだけきれいな状態で保管したい」というニーズがある一方で、A3対応のクリアファイルは店頭で見つけにくいという声もあります。

実際に、A3サイズの一般的なクリアファイルに関するレビュー分析では、「店頭になかなかない」「文具専門店にしか置いていない」「A3を折らずに収納したい」といった声が見られました。

さらに、A3は面積が大きいため、薄いクリアファイルでは書類を入れたときにファイル自体が曲がりやすいという課題もあります。

普通の薄いファイルでは不安な大判書類に、硬い0.5mm厚という選択肢

一般的な薄手ファイルと比べ、0.5mm厚の「書類まもる君」はしっかりとしたコシのある硬質仕様。大判書類の保管・持ち運びをサポートします。※写真はA4サイズです。

「書類まもる君 A3サイズ」は、A3書類を折らずに収納できる硬質クリアファイルです。

最大の特長は、0.5mm厚のしっかりとした硬さ。

一般的な薄手ファイルよりもコシがあり、A3サイズの大きな書類を持ち運ぶ際のヨレを軽減します。

半透明のマットな質感で、中身をほどよく確認できる仕様。

指紋や汚れが目立ちにくく、ビジネスシーンでも使いやすい落ち着いた見た目です。

A3図面をクライアントへ提出する場面や、賞状・資格証の保管、型紙や大判資料の整理など、仕事から趣味まで幅広い用途で活用できます。

SNSでも話題に。映画のミニポスター、“丸めて保管するしかない問題”

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Gr_5XsD0ZI8 ]

映画館でもらったミニポスターや特典ポスター。

大切に持ち帰ったものの、いざ保管しようとすると「折りたくない」「でも平らに入るファイルがない」と悩む人は少なくありません。

SNSでも、映画のミニポスターをラップの芯などに巻いて保管するアイデアが話題になるなど、大判の紙ものをきれいに残したいニーズが見られます。

一方で、丸めて保管すると、見返すときに丸まりクセが残りやすいこともあります。

額装するほどではないけれど、折り目はつけたくない。

そんな“ちょうどいい保管先”として使いやすいのが、A3対応の硬質クリアファイルです。

折りたくない紙ものを守るための3つのこだわり

バッグに入れて持ち運ぶ際も、大判書類のヨレを軽減。図面や資料をきれいな状態で持ち歩きたいシーンに適しています。※下部の写真はA4サイズです。

1. “ピン”と立つほど分厚い、0.5mm厚の硬質仕様

A3サイズの大判書類は、薄いファイルに入れるとファイルごと曲がりやすくなります。

本製品は0.5mm厚の硬質PP素材を採用。しっかりとしたコシがあり、下敷き代わりにも使いやすい硬さです。

2. A3書類を折らずに入れられる大判サイズ

内寸はW310mm×H430mm、外寸はW315mm×H435mm。

A3用紙をそのまま収納でき、A4では収まらない図面・賞状・資格証・型紙・ポスター・新聞切り抜きなどの保管に適しています。

A3サイズを約30枚収納可能です。

3. 出し入れしやすく、整理しやすい設計

切り欠き加工により、書類の出し入れがスムーズ。

直立しやすいため、棚やバッグの中でもすっきり整理しやすい仕様です。

角丸加工を施しており、手指への当たりにも配慮しています。

図面も、賞状も、型紙も。大切な大判書類をきれいに残したい人へ

直立しやすい硬質仕様で、棚やデスク周りでもすっきり整理。角丸加工により、手指への当たりにも配慮しています。※写真はA4サイズです。

ペーパーレス化が進む一方で、紙で残したいもの、紙だからこそ大切に扱いたいものは今も多く存在します。

仕事で使う図面や提案資料は、折れやシワが印象に影響することがあります。

賞状や資格証は、きれいな状態で長く保管したいものです。

型紙やポスター、大判資料も、折り目をつけずに保管したいというニーズがあります。

BELLEMONDは、こうした「A4では入らない」「普通のファイルでは心もとない」という声に着目し、A3サイズに合った硬さと使いやすさを備えた「書類まもる君 A3サイズ」を企画しました。

大切な書類をただ入れるだけではなく、保管や持ち運びの不安を減らすためのクリアファイルです。

商品名：書類まもる君 A3サイズ

発売日：2026年5月

サイズ：A3対応

内容量：5枚セット

通常価格：1,980円（税込）

内寸：W310mm×H430mm

外寸：W315mm×H435mm

収納目安：A3サイズ約30枚

素材：高品質ポリプロピレン（PP）

カラー・質感：半透明、マット質感

主な用途：A3図面、賞状、資格証、型紙、ポスター、新聞切り抜き、大判書類の保管・持ち運び

※価格は2026/06/03時点の価格です。

■ BELLEMONDについて

Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/070995DF-C353-4F00-AEDE-E04A10D741BD?channel=PRT-B1781A3-260613B楽天市場公式ストア :https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E3%81%BE%E3%82%82%E3%82%8B/?sid=368713

BELLEMOND（ベルモンド）は、iPadフィルムやスマホアクセサリーを中心に、多くのお客様に「使ってよかった」と思っていただける製品を展開するライフスタイルブランドです。

2025年以降は、扇風機・日傘・アロマディフューザーなど、より多くのシーンに寄り添う製品を通じて、100万人のユーザーとつながるブランドを目指しています。

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=PRT-brand

楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/mobile123/

【BELLEMOND公式メディア】

BELLEMOND公式サイト：https://www.bellemond.jp

tiktok：https://www.tiktok.com/@bellemond_official

YouTube ：https://www.youtube.com/@bellemond_official

X：https://x.com/bellemond_jp

Instagram：https://www.instagram.com/hareshizuku.official/

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表取締役：大屋 良介 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/