【ebookjapan】マンガがお得に買える大型セール「メガトク」開催！『銀河英雄伝説』全巻60％OFFクーポンや単行本99円（税込）など

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) は、LINEヤフー株式会社と協力して運営する電子書籍販売サービス「ebookjapan」https://ebookjapan.yahoo.co.jp/(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/) において、本日6月13日（土）から6月28日（日）まで、大人気作品の全巻60％OFFクーポン配布や単行本99円（税込）セールなど、マンガをお得に楽しむことができる「メガトク」を開催します。

■集英社人気5作品がクーポンで60％OFF：

https://ebookjapan.yahoo.co.jp/theme/content/72745/(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/theme/content/72745/)

■マンガがお得な16日間 単行本全巻・半分以上 99円（税込）SALE！：

https://ebookjapan.yahoo.co.jp/theme/content/72743/(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/theme/content/72743/)

「ebookjapan」にて、本日6月13日（土）から6月28日（日）まで、マンガがお得に買える大型セール「メガトク」を開催します。

『銀河英雄伝説』（田中芳樹・藤崎竜／集英社）のほか、『【推しの子】』（赤坂アカ・横槍メンゴ／集英社）、『もののがたり』（オニグンソウ／集英社）、『夢色パティシエール』（松本夏実／集英社）、『夜桜さんちの大作戦』（権平ひつじ／集英社）の集英社5作品の単行本全巻を対象にした60％OFFクーポンの配布に加え、『ULTRAMAN』（清水栄一・下口智裕・（C）円谷プロ／ヒーローズ）、『出ていけ、と言われたので出ていきます 【電子単行本版】』（枝豆ずんだ・布袋花果・アオイ冬子／SB Creative Corp.）、『クレバテスー魔獣の王と赤子と屍の勇者ー』（岩原裕二／LINEマンガ）など人気作品対象にした単行本99円（税込）セールを実施中です。

6月20日（土）には対象作品が追加されるので、お見逃しなく。

この機会に、たくさんのマンガをお得にお楽しみください。

「ebookjapan」は、これからも新たな一冊とよりよいサービスをみなさまにお届けしてまいります。

■メガトク 概要

セール内容や対象商品の詳細は「ebookjapan」の各キャンペーン特集ページにてご確認ください。

開催期間：2026年6月13日（土）～2026年6月28日（日）23：59

1. 集英社人気5作品がクーポンで60％OFF

「ebookjapan」にて、『【推しの子】』『銀河英雄伝説』『もののがたり』『夢色パティシエール』『夜桜さんちの大作戦』の集英社5作品の単行本全巻を対象にした60％OFFクーポンを配布します。

なお、6月20日（土）には対象作品が追加されます。

特集ページ：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/theme/content/72745/

2.マンガがお得な16日間 単行本全巻・半分以上 99円（税込）SALE！

「ebookjapan」にて、『ULTRAMAN』『クレバテスー魔獣の王と赤子と屍の勇者ー』『出ていけ、と言われたので出ていきます 【電子単行本版】』など人気作品を対象に、単行本全巻99円（税込）作品や半分以上99円（税込）の作品を多数取り揃えた大規模セールを開催します。

なお、6月20日（土）には対象作品が追加されます。

特集ページ：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/theme/content/72743/

ebookjapanについて

ebookjapanは、取り扱い冊数がマンガを中心に160万冊を超える、国内最大級の電子書籍販売サービスです。30,000冊を超える、無料のマンガをお楽しみいただけます。Webサイトでは、ご購入の際に「PayPay」をご利用いただくことができ、また「PayPayポイント」が貯まります。

初めての方向けのお得なクーポンや、各種キャンペーンが充実しており、金曜日、土曜日、日曜日がお得な「コミックウィークエンド」を実施しています。



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