キングスユースチーム 2026-27シーズン新体制のお知らせ

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沖縄バスケットボール株式会社


　この度、2026-27シーズン キングスユースチームのメンバーが確定しましたので、お知らせいたします。



　キングスU15は9シーズン目、キングスU18が発足し6シーズン目を迎えました。


　キングスU18は14名、キングスU15が52名の総勢66名を、キングスユースチームに迎え入れることを大変嬉しく思います。



　新シーズンも、高い志を持って挑戦を続けるユースチームへ、引き続き温かいご声援をよろしくお願いいたします。



▽2026年度キングスユースチームスタッフ一覧


https://goldenkings.jp/team/youth/



キングスU18


⚫︎U18(高校3年生)


#1 金城 史侑　177cm / 78kg　出身チーム：北中城中学校


#13 ブレイク ジェレマイヤ　187cm / 88kg　出身チーム：キングスU15


#17 加藤 仁雄　177cm / 71kg　出身チーム：読谷中学校


#88 奥間 翔　　186cm / 82kg　出身クラブ：キングスU15



⚫︎U17(高校2年生)


#11 真栄城 陽太 171cm / 67kg　出身クラブ：キングスU15


#21 照喜名 朝葵 178cm / 70kg　出身クラブ：キングスU15


#29 宮里 俊佑　 180cm / 76kg　出身クラブ：キングスU15


#32 金城 煌太　 171cm / 66kg　出身クラブ：キングスU15


#63 カマラ 武佐 185cm / 70kg　出身クラブ：GRIZZLIES



⚫︎U16(高校1年生)


#2 マクミラン ジェイデン 186cm / 66kg　出身クラブ：港川中学校


#4 金城 聖 185cm / 68kg　出身クラブ：キングスU15


#8 與那嶺 昊 165cm / 59kg　出身クラブ：キングスU15


#26 ブルックス ドミニーク 理偉　 182cm / 79kg　出身クラブ：キングスU15


#37 金城 大智 188cm / 80kg　出身クラブ：キングスU15



キングスU15


⚫︎U15(中学3年生)


秋田 光惺　174cm / 63kg　所属スクール：-


安次嶺 向志　168cm / 57kg　所属スクール：-


新垣 介理　176cm / 68kg　所属スクール：-


稲福 琳紅　162cm / 55kg　所属スクール：ユナイトSC


稲福 琉維　170cm / 62kg　所属スクール：-


上原 廉　162cm / 52kg　所属スクール：ユナイトSC


大城 瑛士　182cm / 71kg　所属スクール：ユナイトSC


大城 虎己　172cm / 64kg　所属スクール：-


大湾 朝日　180cm / 61kg　所属スクール：ユナイトSC


落合 琉偉　169cm / 70kg　所属スクール：ユナイトSC


川満 佑絃　175cm / 68kg　所属スクール：-


儀保 裕聖　186cm / 78kg　所属スクール：ユナイトSC


金城 圭佑　170cm / 63kg　所属スクール：ユナイトSC


照喜名 朝閏　180cm / 78kg　所属スクール：ユナイトSC


桃原 啓　172cm / 60kg　所属スクール：ユナイトSC


長嶺 奏音　179cm / 66kg　所属スクール：ユナイトSC


仲村 元喜　181cm / 74kg　所属スクール：-


浜口 竜光　176cm / 66kg　所属スクール：-


宮里 琉斐　178cm / 63kg　所属スクール：-


與那嶺 琉　167cm / 60kg　所属スクール：ユナイトSC


源古 隆大　163cm / 54kg　所属スクール：-



⚫︎U14(中学2年生)


上間 愛心　163cm / 50kg　所属スクール：-


川満 光輝　186cm / 64kg　所属スクール：-


木口 善　170cm / 64kg　所属スクール：-


喜屋武 暖　163cm / 51kg　所属スクール：ユナイトSC


許田 元惺 ドーバー　180cm / 68kg　所属スクール：-


城間 健斗　171cm / 57kg　所属スクール：ユナイトSC


砂川 陽　169cm / 64kg　所属スクール：-


中村 凛太　170cm / 56kg　所属スクール：-


南風原 亮太　177cm / 68kg　所属スクール：豊見城SC


花城 可夢生　175cm / 68kg　所属スクール：-


松原 壮汰　173cm / 59kg　所属スクール：ユナイトSC


山本 樹慧　170cm / 60kg　所属スクール：ユナイトSC


與那覇 正辰　168cm / 59kg　所属スクール：-



⚫︎U13(中学1年生)


石川 隆一郎　182cm / 71kg　所属スクール：ユナイトSC


上門 佑輔　160cm / 47kg　所属スクール：沖縄SC/ユナイトSC


大城 航也　162cm / 49kg　所属スクール：ユナイトSC


大城 裕陽　164cm / 52kg　所属スクール：ユナイトSC


嘉数 皇成　149cm / 36kg　所属スクール：ユナイトSC


金城 煌　158cm / 50kg　所属スクール：ユナイトSC


久高 成琉　167cm / 58kg　所属スクール：ユナイトSC


坂崎 龍ノ介　170cm / 58kg　所属スクール：ユナイトSC


新里 奏汰　161cm / 52kg　所属スクール：-


瑞慶覧 桜太郎　150cm / 39kg　所属スクール：-


砂川 洋生　168cm / 53kg　所属スクール：-


浜口 晴生　161cm / 56kg　所属スクール：-


ヒックス リアム ウェイロン　172cm / 57kg　所属スクール：ユナイトSC


松川 周真　160cm / 50kg　所属スクール：-


宮城 大夢　160cm / 54kg　所属スクール：-


目取真 昊十　162cm / 48kg　所属スクール：ユナイトSC


山城 楽育　166cm / 57kg　所属スクール：ユナイトSC


並里 タイラー アーロン　136cm / 30kg　所属スクール：-