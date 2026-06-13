キングスユースチーム 2026-27シーズン新体制のお知らせ
この度、2026-27シーズン キングスユースチームのメンバーが確定しましたので、お知らせいたします。
キングスU15は9シーズン目、キングスU18が発足し6シーズン目を迎えました。
キングスU18は14名、キングスU15が52名の総勢66名を、キングスユースチームに迎え入れることを大変嬉しく思います。
新シーズンも、高い志を持って挑戦を続けるユースチームへ、引き続き温かいご声援をよろしくお願いいたします。
▽2026年度キングスユースチームスタッフ一覧
https://goldenkings.jp/team/youth/
キングスU18
⚫︎U18(高校3年生)
#1 金城 史侑 177cm / 78kg 出身チーム：北中城中学校
#13 ブレイク ジェレマイヤ 187cm / 88kg 出身チーム：キングスU15
#17 加藤 仁雄 177cm / 71kg 出身チーム：読谷中学校
#88 奥間 翔 186cm / 82kg 出身クラブ：キングスU15
⚫︎U17(高校2年生)
#11 真栄城 陽太 171cm / 67kg 出身クラブ：キングスU15
#21 照喜名 朝葵 178cm / 70kg 出身クラブ：キングスU15
#29 宮里 俊佑 180cm / 76kg 出身クラブ：キングスU15
#32 金城 煌太 171cm / 66kg 出身クラブ：キングスU15
#63 カマラ 武佐 185cm / 70kg 出身クラブ：GRIZZLIES
⚫︎U16(高校1年生)
#2 マクミラン ジェイデン 186cm / 66kg 出身クラブ：港川中学校
#4 金城 聖 185cm / 68kg 出身クラブ：キングスU15
#8 與那嶺 昊 165cm / 59kg 出身クラブ：キングスU15
#26 ブルックス ドミニーク 理偉 182cm / 79kg 出身クラブ：キングスU15
#37 金城 大智 188cm / 80kg 出身クラブ：キングスU15
キングスU15
⚫︎U15(中学3年生)
秋田 光惺 174cm / 63kg 所属スクール：-
安次嶺 向志 168cm / 57kg 所属スクール：-
新垣 介理 176cm / 68kg 所属スクール：-
稲福 琳紅 162cm / 55kg 所属スクール：ユナイトSC
稲福 琉維 170cm / 62kg 所属スクール：-
上原 廉 162cm / 52kg 所属スクール：ユナイトSC
大城 瑛士 182cm / 71kg 所属スクール：ユナイトSC
大城 虎己 172cm / 64kg 所属スクール：-
大湾 朝日 180cm / 61kg 所属スクール：ユナイトSC
落合 琉偉 169cm / 70kg 所属スクール：ユナイトSC
川満 佑絃 175cm / 68kg 所属スクール：-
儀保 裕聖 186cm / 78kg 所属スクール：ユナイトSC
金城 圭佑 170cm / 63kg 所属スクール：ユナイトSC
照喜名 朝閏 180cm / 78kg 所属スクール：ユナイトSC
桃原 啓 172cm / 60kg 所属スクール：ユナイトSC
長嶺 奏音 179cm / 66kg 所属スクール：ユナイトSC
仲村 元喜 181cm / 74kg 所属スクール：-
浜口 竜光 176cm / 66kg 所属スクール：-
宮里 琉斐 178cm / 63kg 所属スクール：-
與那嶺 琉 167cm / 60kg 所属スクール：ユナイトSC
源古 隆大 163cm / 54kg 所属スクール：-
⚫︎U14(中学2年生)
上間 愛心 163cm / 50kg 所属スクール：-
川満 光輝 186cm / 64kg 所属スクール：-
木口 善 170cm / 64kg 所属スクール：-
喜屋武 暖 163cm / 51kg 所属スクール：ユナイトSC
許田 元惺 ドーバー 180cm / 68kg 所属スクール：-
城間 健斗 171cm / 57kg 所属スクール：ユナイトSC
砂川 陽 169cm / 64kg 所属スクール：-
中村 凛太 170cm / 56kg 所属スクール：-
南風原 亮太 177cm / 68kg 所属スクール：豊見城SC
花城 可夢生 175cm / 68kg 所属スクール：-
松原 壮汰 173cm / 59kg 所属スクール：ユナイトSC
山本 樹慧 170cm / 60kg 所属スクール：ユナイトSC
與那覇 正辰 168cm / 59kg 所属スクール：-
⚫︎U13(中学1年生)
石川 隆一郎 182cm / 71kg 所属スクール：ユナイトSC
上門 佑輔 160cm / 47kg 所属スクール：沖縄SC/ユナイトSC
大城 航也 162cm / 49kg 所属スクール：ユナイトSC
大城 裕陽 164cm / 52kg 所属スクール：ユナイトSC
嘉数 皇成 149cm / 36kg 所属スクール：ユナイトSC
金城 煌 158cm / 50kg 所属スクール：ユナイトSC
久高 成琉 167cm / 58kg 所属スクール：ユナイトSC
坂崎 龍ノ介 170cm / 58kg 所属スクール：ユナイトSC
新里 奏汰 161cm / 52kg 所属スクール：-
瑞慶覧 桜太郎 150cm / 39kg 所属スクール：-
砂川 洋生 168cm / 53kg 所属スクール：-
浜口 晴生 161cm / 56kg 所属スクール：-
ヒックス リアム ウェイロン 172cm / 57kg 所属スクール：ユナイトSC
松川 周真 160cm / 50kg 所属スクール：-
宮城 大夢 160cm / 54kg 所属スクール：-
目取真 昊十 162cm / 48kg 所属スクール：ユナイトSC
山城 楽育 166cm / 57kg 所属スクール：ユナイトSC
並里 タイラー アーロン 136cm / 30kg 所属スクール：-