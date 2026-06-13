店舗経営者・オーナーシェフ向けの特別企画セミナー『トレンドカレー2026個別解説会～原価高騰時代の「勝ち筋」はここに～』を６月15日に緊急開催します！【今年のカレートレンドは「第２世代キーマカレー」】

株式会社カレー総合研究所

カレーに特化した情報発信機関である株式会社カレー総合研究所（東京都渋谷区/代表取締役 井上岳久）は、店舗経営者・オーナーシェフ向けの特別企画セミナー『トレンドカレー2026個別解説会～原価高騰時代の「勝ち筋」はここにある2026年の店舗戦略～』を６月15日に特別に１回のみの開催をします。オンラインで開催します。本年はトレンドになると確信を得ている「第２世代キーマカレー」について１社ごとに個別で詳細を解説します。

＜ 個別相談会の概要 ＞

企画名 ：カレートレンド2026個別相談会

期 間 ：６月15日（月）10：00～17：00 ／各企業1時間

内 容 ：・２０２６年カレートレンドのカレーとは？

・「第２世代キーマカレー」の流行の背景と理由

・「第２世代キーマカレー」の体系と種類

・「第２世代キーマカレー」の注目の商品

・「第２世代キーマカレー」の代表的な店舗

講 師 ：カレー大學学長 井上岳久

対 象 ：カレー関連のビジネス関係者

費 用 ：100,000円（税別）

申 込 ：カレー大學 info@currydaigaku.jp 小林宛

※事務局より詳細に関して連絡させていただきます。

※予定人数を超えた場合は、参加できないこともありますのでご了承ください。

※オンライン解説はzoomを使用予定です。

■□■2026年のカレートレンドに関して解説■□■

【店舗経営者・オーナーシェフ必見】原価高騰時代の「勝ち筋」はここにある。2026年、店の看板を塗り替える『第2世代キーマ』導入戦略

今、飲食店経営において最も頭を悩ませているのは、牛肉・豚肉の塊肉や輸入食材の際限ない高騰ではないでしょうか。看板メニューの価格を上げれば客足が遠のき、据え置けば利益が削られる。この「板挟み」を打破する鍵が、2026年の最大トレンド『第2世代キーマカレー』にあります。

これは単なる流行のメニュー紹介ではありません。「低原価・高単価・低オペレーション」を実現し、店の利益構造を劇的に改善するための経営戦略です。

なぜ今、貴店に「第2世代キーマ」が必要なのか？

1. 圧倒的な「原価安定性」と「利益率」の向上

塊肉と違い、比較的価格が安定している「ひき肉」と「玉ねぎ」が主役です。資料データが示す通り、1人前約300円前後の食材費に抑えながらも、トッピングや盛り付けの工夫（フルパフォーマンス）次第で、1,200円～1,800円といった高単価設定が可能になります。

「安く作る」のではなく、「安価な素材を、技術とアイデアで高価値に見せる」。これが第2世代キーマの本質です。

2. 「煮込まない」ことが生むオペレーションのゆとり

欧風カレーやスパイスカレーのように、数時間から数日かけて煮込む必要はありません。フライパン一つ、短時間で完成するキーマは、ガス・電気代の削減（エネパ向上）だけでなく、厨房の回転率を大幅に引き上げます。人手不足の中でも、クオリティを落とさず提供スピードを上げることが可能です。

3. 「フリースタイル」だからこそ出せる「店の個性」

第2世代キーマにルールはありません。

視覚のインパクト： 皿一面を覆うチーズ（ホワイトキーマ）や、焙煎スパイスによる漆黒のビジュアル。

味の多角化： 魚介出汁、味噌、フルーツ、ナッツ。貴店がこれまでに培ってきた得意ジャンルの食材を、ひき肉と掛け合わせるだけで「唯一無二の看板メニュー」が完成します。

SNSでの拡散性も高く、新規客を呼び込む強力なフックとなります。

店舗向け特別セミナーで公開する「導入の極意」

本セミナーでは、単なるトレンド解説を超え、明日から自店のメニューに落とし込める実践的なノウハウを公開します。

単価アップのロジック： 客が「1,500円払っても安い」と感じる盛り付けとストーリー構成。

ロスゼロの仕入れ術： 余った食材をキーマの「隠し味」や「具材」として活用し、

廃棄を利益に変える手法。

2026年ヒット予測： 次にくる「ネオ・キーマ」の具体的な味の構成案。

【会場限定公開】 実際に爆発的な売上を記録している店舗のメニュー構成と、

厨房オペレーションの裏側。

オーナー・シェフの皆様へ

「これまでのカレー」の延長線上では、今のインフレ局面は乗り切れません。

第2世代キーマは、調理人の創造性を解放し、同時にお店の数字を救うための「攻めのツール」です。

2026年のトレンドをいち早く取り入れ、他店が値上げに苦しむ中で、貴店が「選ばれる理由」を作りませんか？

市場が完全に飽和する前に、その「成功のレシピ」をセミナーで手に入れてください。

飲食店・カレー店向け 個別相談会概要

対 象： 食品メーカー開発担当、飲食店オーナー、店長等

登壇者： カレー総合研究所 代表 井上岳久

申 込：カレー大學 info@currydaigaku.jp 小林宛

特 典： 参加者限定「2026年カレートレンド活用マニュアル」配布

「カレー総合研究所」は、 カレーを通した日本全体の食文化、 健康食としてカレーの普及による健康面からのアプローチなど、 日本総国民が大好物で国民食とまで言われているカレーをさらに盛り上げ、 発展させることを目的とします。

http://www.currysoken.jp/(http://www.currysoken.jp/)

カレーを体系的かつ実践的に学ぶことができ、 カレーを理解する必要不可欠な知識全般を習得します。 単なる知識としてだけでなく、 ビジネスや家庭で実用的に実践できる「生きた学問」として学ぶことを目指しています。 カレー界の第一人者である井上岳久が監修したテキストをもとに分かりやすく学べます。 日本最高峰のカレー講座です。

https://currydaigaku.jp/(https://currydaigaku.jp/)