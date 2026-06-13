【LINEマンガ】マンガがお得に買える大型セール「メガトク」開催！『【推しの子】』『夜桜さんちの大作戦』全巻60％OFFクーポンや単行本99円など

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) は、当社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」https://manga.line.me/(https://manga.line.me/) において、本日6月13日（土）から6月28日（日）まで、大人気作品の全巻60％OFFクーポン配布や単行本99円セールなど、マンガをお得に楽しむことができる「メガトク」を開催します。

■「メガトク」詳細：https://manga.line.me/lp/event/202606_megatoku_kaisai(https://manga.line.me/lp/event/202606_megatoku_kaisai)

「LINEマンガ」アプリにて、本日6月13日（土）から6月28日（日）まで、マンガがお得に買える大型セール「メガトク」を開催します。

『【推しの子】』（赤坂アカ・横槍メンゴ／集英社）と『夜桜さんちの大作戦』（権平ひつじ／集英社）など人気作合計5作品の単行本全巻を対象にした60％OFFクーポンの配布に加え、『クレバテスー魔獣の王と赤子と屍の勇者ー』（岩原裕二／LINEマンガ）、『出ていけ、と言われたので出ていきます 【電子単行本版】』（枝豆ずんだ・布袋花果・アオイ冬子／SB Creative Corp.）など人気作品対象にした単行本99円セールを実施中です。6月20日（土）には対象作品が追加されるので、お見逃しなく。

そのほか、期間中の毎週日曜日限定で対象作品全話96％OFFや、ガチャセンターで使用できるガチャチケットプレゼントなど、お得なキャンペーンも実施します。

さらに、6月13日（土）から6月14日（日）までの2日間は、最大300マンガコインが当たる「メガトク開催記念！LINEマンガガチャ」を開催します。期間中、連載作品を3作品読むことで1日1回ガチャを回すことができ、結果画面からXでシェアをするともう1度挑戦できます。

「LINEマンガ」公式Xアカウントでは、6月13日（土）から6月14日（日）までと、6月20日（土）から6月21日（日）の合計4日間、抽選で毎日99名様に「えらべるPay(R)」999円分がその場で当たるキャンペーンを開催します。「LINEマンガ」公式Xアカウントをフォローの上、該当ポストをリポストすると抽選に参加できます。

この機会に、たくさんのマンガをお得にお楽しみください。

「LINEマンガ」は、マンガ市場のさらなる発展と活性化を目指し、引き続き様々な取り組みを強化していきます。

■メガトク 概要

セール内容や対象商品の詳細は「LINEマンガ」アプリもしくは特設ページ（https://manga.line.me/lp/event/202606_megatoku_kaisai）にてご確認ください。

開催期間：2026年6月13日（土）～2026年6月28日（日）23：59

1. 超人気作品60％OFFクーポン

『【推しの子】』『夜桜さんちの大作戦』など人気作合計5作品の単行本全巻を対象にした60％OFFクーポンを配布します。クーポンは「LINEマンガ」アプリでのみ使用できます。

なお、6月20日（土）には対象作品が追加されます。

2.単行本99円セール

『クレバテスー魔獣の王と赤子と屍の勇者ー』『出ていけ、と言われたので出ていきます 【電子単行本版】』など人気作品を対象に、単行本全巻99円作品や半分以上99円の作品を多数取り揃えています。

なお、6月20日（土）には対象作品が追加されます。

3. 毎週日曜日限定 全話96％OFF

6月14日（日）、6月21日（日）、6月28日（日）限定で、対象作品が全話96％OFFで購入できます。

4. ガチャチケットプレゼント

6月13日（土）から6月19日（金）の期間中、ガチャセンターで使用できるガチャチケットを10枚プレゼントします。

さらに、6月20日（土）からもさらに追加でガチャチケットをプレゼントします。

■「メガトク開催記念！LINEマンガガチャ」概要

期間中、「LINEマンガ」アプリにて、連載作品を3作品読むことで1日1回ガチャを回すことができます。さらに、結果画面からXでシェアをするともう1度挑戦できます。期間中は毎日参加が可能です。

開催期間：2026年6月13日（土）0：00～2026年6月14日（日）23：59

※開始時間は予告なく変更となる可能性がございます。

＜特典内容＞

1等：300マンガコイン（有効期限3日）

2等：時短アイテム 100個

3等：時短アイテム 50個

4等：時短アイテム 23個

■「LINEマンガ」公式Xキャンペーン 概要

「LINEマンガ」公式Xアカウント（https://x.com/LINEmanga）をフォロー、該当ポストをリポストすると、抽選で毎日99名様に「えらべるPay(R)」999円分がその場で当たります。期間中は毎日抽選に参加できます。

さらに、「#メガトクでお得」をリプライすると、抽選で4名様に「えらべるPay(R)」10,000円分が、後日当たるWチャンスキャンペーンも実施します。

＜開催期間＞

第1弾：2026年6月13日（土）～2026年6月14日（日）23：59

第2弾：2026年6月20日（土）～2026年6月21日（日）23：59

※「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

LINEマンガについて

「LINEマンガ」は、スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品が楽しめる電子コミックサービスです。グローバル全体で月間利用者数はおよそ1億6,320万人（2025年12月末時点）、同市場で圧倒的世界１位の規模を誇るプラットフォームサービスの連合体 "WEBTOON Worldwide Service"の一員として日本市場で展開しています。

2013年に国内でサービスを開始し、現在では国内マンガアプリ累計ダウンロード数で1位を記録するなど成長を続けています。また、本サービスではオリジナル作品や独占配信作品、先行配信作品を多数取り揃えており、幅広い支持を得ています。また、スマートデバイスでの閲覧に適した、上から下に読み進める縦スクロール形式でカラーのデジタルコミック"ウェブトゥーン"の作品にも力を入れています。

※国内マンガアプリ（App IQ：Books & Comics）累計ダウンロード数 (2014年1月～2025年8月) / iOS & Google Play合計 / 出典：Sensor Tower