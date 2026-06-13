新撰組がジャージ姿に！　PSYCHOSISが上演する劇作家・高取英の傑作歴史戯曲『新撰組 IN 1944』ビジュアル解禁

ロングランプランニング株式会社

『新撰組 IN 1944』が2026年7月24日 (金) ～ 2026年7月29日 (水)にザムザ阿佐谷（東京都 杉並区 阿佐ヶ谷北 2-12-21）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

最優先入場整理番号とノベルティのTシャツがついたLIMITED TICKETの販売は6月21日(日)23時59分までの完全受注生産です。

カンフェティにてチケット販売中 :http://confetti-web.com/@/psychosis202607



公式サイトはこちら

https://www.psychosis13.com/



PSYCHOSIS、『新撰組 IN 1944』上演。

ジャージ姿の新撰組が時代も国境も軽々と越えていく！

劇作家・高取英の傑作歴史戯曲『新撰組 IN 1944』を、注目のオルタナ系演劇部PSYCHOSISがザムザ阿佐谷にて上演する。

幕末の志士・新撰組が第二次世界大戦下のナチス・ドイツに迷い込み、時代も国境も越えて激突するという大胆な着想。漫画的な遊び心と、歴史の影に埋もれた弱き者たちへ光を当てる独自の視点。1999年初演の本作は、劇作家・高取英作品の魅力を存分に楽しめる大人気作である。

誰もが一度はその名を耳にしたことのある新撰組の面々はもちろん、ナチス政権の主要人物たち、少年合唱団、さらには鞍馬天狗まで登場。物語は、幕末とナチス・ドイツという二つの時代を縦横無尽に駆け巡りながら、目まぐるしく展開していく。

時空を超えてナチスと対決する主人公、土方歳三を申大樹（深海洋燈）、時空を操るヒロイン、アイ・レーンを寺田結美が演じる。そして國崎馨（PSYCHOSIS）は沖田総司と、沖田と同じ顔を持つジプシーの女・カリンの二役を務め、ユダヤ人であるがゆえに過酷な運命に翻弄される少年合唱団・ハンスをハラグチリサ(ぴぴすとれっろ)が演じる。

音楽を担当するのはPSYCHOSISとたびたびタッグを組んでいる長嶌寛幸と、長嶌が所属するバンド・Dowser。ヴィンテージ・シンセサイザーと現代の音響技術を駆使して生み出される唯一無二の音楽が舞台を彩る。

フライヤーイラストは漫画家・玉置勉強。PSYCHOSISが本作で目指すポップな魅力を鮮やかに描き出した。

演出の森永理科は「昨年はダークな作品が続いたが、本作ではカジュアルさやポップさを味方につける挑戦をしたい。ジャージ姿で戦っているのか喧嘩しているのかわからない新撰組たちと、理不尽な恐怖を蔓延させるナチスを、痛快に、そして残酷に描きたい」とコメント。



PSYCHOSISは、独自の解釈と演出で高取作品をリバイバルしてきた。

『新撰組 IN 1944』はどんな色になるか。公開されたビジュアルを眺めて、期待を膨らませよう。

■あらすじ

1864年、池田屋。新撰組が突如として迷い込んだのは、1944年のナチス・ドイツだった。 ベルリンで彼らを待ち受けていたのは、ナチスの宣伝大臣ゲッベルス。歴史を操ろうとする彼の冷酷な野望に対し、時空を超えて現れたアイ・レーンは、新撰組とともに運命を動かそうとする。

刀が通用しない近代兵器の時代、そして狂気に満ちたホロコーストの現実。 土方歳三は、沖田総司は、異国の地で何を見つめ、何のために戦うのか。

締め切り間近！LIMITED TICKET

毎回大好評の最優先入場整理番号とノベルティのTシャツがついたLIMITED TICKETの販売は6月21日(日)23時59分まで。完全受注生産で、公演前に郵送で届くので公演当日に着用可能。ぜひこの機会にゲットしよう。

キャストビジュアル

公演概要

『新撰組 IN 1944』

公演期間：2026年7月24日 (金) ～ 2026年7月29日 (水)

会場：ザムザ阿佐谷（東京都 杉並区 阿佐ヶ谷北 2-12-21）

■出演者

新撰組 土方歳三：申大樹

新撰組 近藤勇：能見千秋

新撰組 沖田総司／カリン：國崎馨

新撰組 永倉新八：村田詩織

新撰組 斎藤一：武田治香

新撰組 藤堂平助：仲良挨拶

新撰組 山崎丞：南雲美香

新撰組 中本周一郎：永野希

桂小五郎／木戸幸一：ぜん

弥七：るい乃あゆ

鞍馬天狗：嬉野ゆう

角兵衛獅子・杉作（利助）：大島朋恵

宣伝大臣 ゲッベルス：藤内正光

突撃隊隊長 レーム：油絵博士

エルゼ博士：琴音

親衛隊 ルドルフ：都和子

親衛隊 ギーベンラート：君崎友梨夏

少年合唱団 ハンス：ハラグチリサ

クララ：高橋琴音

少年合唱団 ヨルク：水上ゆか

少年合唱団 ジョルジュ：寺園七海

少年合唱団 ベック：斎凌かほ

少年合唱団 ペーター：身内ソラ

アイ・レーン：寺田結美

■スタッフ

作 高取英(「新撰組 in 1944-ナチス少年合唱団-」より)

構成・演出 森永理科(PSYCHOSIS)

音楽 長嶌寛幸／Dowser

イラスト 玉置勉強

音響プラン 大貫誉(SE SYSTEM)

音響オペ 加藤一博(深海洋燈)

照明 高瀬勇佑

写真 イマイトシヒロ

舞台美術 深海洋燈

制作 PSYCHOSIS／イビケイコ

劇場協力 ザムザ阿佐谷

広告デザイン 森永理科

助成：アーツカウンシル東京【東京ライブ・ステージ応援助成】

■公演スケジュール

7/24(金) 19：00

7/25(土)14：00/19：00

7/26(日)14：00/19：00

7/27(月) 14：00/19：00

7/28(火) 14：00/19：00

7/29(水) 14：00

（受付開始は開演の60分前 / 客席開場は開演の30分前）

■チケット料金

LIMITED TICKET(優先整理番号／TEEシャツ付き)：7,400円(送料込み)

ADVANCE TICKET(整理番号付)：4,300円

STUDENT TICKET(整理番号付／要学生証) ：2,800円

（整理番号付自由席・税込）

※LIMITED TICKETの受付は6月21日(日)まで。Tシャツの発送は7月中旬を予定。

入場順はLIMITED > INVITATION（招待） > ADVANCE > STUDENT > 当日券です。

PSYCHOSIS団体概要

P S Y C H O S I S ＝ サイコシス。

2020年12月月蝕歌劇団の森永理科を中心に結成。

80年代小劇場ブームの中、過激さとロマンチシズム溢れる異端の詩劇を次々に発表した、高取英の戯曲を現代にも残す事を目的とする他、寺山修司、夢野久作、谷崎潤一郎作品にも取り組んでいる。

アンダーグラウンドの精神を背骨に入れつつ、壊して回るオルタナティブ演劇部。

コンセプトは『See the Darkness, to know the Darkness（闇を知るために闇をのぞく）』

演出：森永理科

森永理科（LIKA MORINAGA）

演出家・声優・俳優・バンドマン・デザイナー。

1999年、月蝕歌劇団に入団。高取英の演出手法を継承し、J・A・シーザー監修のもと独自の演出理論を深化。2020年に「PSYCHOSIS」を結成、翌年、幻魔怪奇劇『DGURA MAGRA -ドグラ・マグラ-』で演出デビュー。

デザイン、音楽、衣装に至るまで自ら統括し、強固なビジュアルアイデンティティと独自の世界観を確立。その作品群は、演劇・音楽・美術を越境する“ブランド的存在”として支持を集めている。

2025年には、日本劇団協議会「日本の演劇人を育てるプロジェクト」新進劇団育成公演に選出され、寺山修司『盲人書簡○上海篇』を上演。

2026年には「日本の演劇人を育てるプロジェクト」新進演劇人育成公演・演出家部門に選出されている。

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