【待望の再入荷！】圧倒的高コスパを誇るゲーミングブランド「REDRAGON」の人気アイテムが楽天市場「Show !t」で一挙再販スタート！

楽天市場のセレクトショップ「Show !t」では、世界中で高い評価を得ているゲーミングデバイスブランド「REDRAGON（レッドラゴン）」の人気製品を、待望の再入荷・再販中です。

株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN

優れたコストパフォーマンスと、ゲームプレイを盛り上げる鮮やかなRGB LEDバックライト、そして高い耐久性を兼ね備えた「REDRAGON」。今回の再販では、クリアな音質でゲーム実況やボイスチャット、リモートワークにも大活躍する人気の「ゲーミングマイク」をはじめ、プロ仕様の打鍵感を持つメカニカルキーボード、操作性に優れたゲーミングマウスなど、充実のラインナップを取り揃えました。

これからゲーム配信を始めたい方や、初夏のデスク環境・デバイスアップデートに最適なアイテムが勢揃いです。

▼REDRAGON 再販対象ページはこちら

Redragon

https://item.rakuten.co.jp/show-it/c/0000000087/

■ 注目の再販商品ラインナップ

1. クリアな音声を届ける「ゲーミングマイク」（GM200-1 / GM99）

動画配信やオンラインゲームでのボイスチャット、WEB会議に最適な高性能USBコンデンサーマイクです。面倒な設定なしでPCに接続するだけで、ノイズの少ないクリアな音声を相手に届けます。デスクに映えるスタイリッシュなデザインと、高音質ながら手軽に導入できる圧倒的なコストパフォーマンスが魅力の一品です。

GM200GM99

GM200-1 \3,999 https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574630307/

GM99 \2,499 https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574630291/

(税込・送料無料)

2. 心地よい打鍵感と優れた応答性「メカニカルゲーミングキーボード」（K563RGB / K565）

タイピングの爽快感を味わえる青軸や、静音性とスムーズさを兼ね備えた赤軸などを採用。多彩なイルミネーションモードを搭載し、プレイスタイルや気分に合わせてデスクを華やかに彩ります。

K563RGBK565

K563RGB \6,999 https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40565885829278/

K565 \4,999 https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40642387345566/

(税込・送料無料)

3. 勝利を導く高精度センサー「ゲーミングマウス」（M908 / M907 / M901-1）

多ボタン搭載でマクロ登録が可能なMMO向けモデルから、手に馴染むエルゴノミクスデザインのFPS向けモデルまでラインナップ。素早いエイムと正確な操作を強力にサポートします。

M908M907M901-1

M908 \3,799 https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4589490378326/

M907 \3,999 https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40565385330846/

M901-1 \4,699 https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40748566511774/

(税込・送料無料)

4. 快適なプレイ環境を支える「周辺アクセサリー」（H112 / P020 / P023）

長時間の着用でも耳が痛くなりにくい快適なヘッドセットや、手首の負担を軽減する低反発リストレスト、滑らかなマウス操作を可能にする防水仕様のマウスパッドなども合わせて再販いたします。

H112P020P023

H112 \2,999 https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40765031383198/

P020 \1,499 https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40565921677470/

P023 \999 https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4589490378579/

(税込・送料無料)

■ 販売概要

・販売店舗： 楽天市場「Show !t」

・販売ページ： https://item.rakuten.co.jp/show-it/c/0000000087/

※各商品ともに数量限定のため、在庫が無くなり次第販売終了となります。予めご了承ください。

■「Show !t」について

楽天市場「Show !t」は、株式会社FUGU INNOVATIONS JAPANが運営する、先進的なガジェットやライフスタイルを豊かにするデザイン家電などを厳選して届けるECショップです。