【アマゾン40%OFFタイムセール】10インチ Android16 タブレット「A9」が11,900円で登場。Gemini AI搭載・Wi-Fiモデルを期間限定セール

深圳市道格创想电子商务有限公司A9 40%OFFタイムセール

DOOGEEは、Amazon限定キャンペーンとして、10インチAndroidタブレット「A9」を期間限定40%OFFで販売開始しました。通常価格19,900円（税込）のところ、セール価格11,900円（税込）で提供します。キャンペーンは本日より5日間限定、在庫限り・先着順となります。

「A9」は、最新Android16とGemini AIに対応した10インチWi-FiモデルのAndroidタブレットです。動画視聴、ネット検索、電子書籍、オンライン学習、在宅ワーク、子供用タブレット、サブ機として幅広く活用できます。

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1122QVG?th=1

セール概要

A9 イメージ図

商品名：A9 10インチ Android16 タブレット

通常価格：19,900円（税込）

セール価格：11,900円（税込）

割引率：40%OFF

販売場所：Amazon限定

期間：本日より5日間限定

販売条件：数量限定・先着順

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1122QVG?th=1

10インチIPS画面で動画視聴や学習にも快適

A9は、1280×800 HD解像度の10.1インチIPSディスプレイを搭載。16:10の画面比率により、YouTube視聴、Web閲覧、電子書籍、学習アプリ、オンライン授業などを快適に楽しめます。薄型軽量設計のため、持ち運びやすく、家庭用タブレットとしても外出先用タブレットとしても便利です。

12GB RAM＋64GB ROM、最大2TB拡張に対応

メモリは12GB RAM、ストレージは64GB ROMを搭載。さらにmicroSDカードにより最大2TBまで拡張可能です。写真、動画、電子書籍、学習資料、アプリデータなどをしっかり保存できます。

Wi-Fi6、Bluetooth5.0、Type-C充電に対応

通信面ではWi-Fi6、Bluetooth5.0に対応。Type-C充電、OTG、無線投影、画面分割、顔認識、重力センシング、FMラジオなど、日常利用に便利な機能を備えています。GMS認証済みのため、Google Play、YouTube、Gmail、Google MapsなどのGoogleサービスも利用できます。

6580mAh大容量バッテリーで長時間使用をサポート

6580mAhの大容量バッテリーを搭載し、動画視聴、学習、読書、Web会議など日常のさまざまなシーンをサポートします。家族用、学生用、仕事用、プレゼント用としてもおすすめです。

A9は、手頃な価格で使いやすい10インチAndroidタブレットを探している方におすすめのモデルです。動画視聴、オンライン学習、電子書籍、Web閲覧、在宅ワークまで幅広く対応し、今回のAmazon限定セールでは11,900円（税込）で購入できます。数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります。