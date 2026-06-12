もう目測だけに頼らない！FJD Trion(TM) EG10が実現する新しい施工支援をCSPI-EXPO 2026で展示

ＦＪＤ Ｊａｐａｎ株式会社

FJ DYNAMICS INTERNATIONAL LIMITED（本社：FLAT/RM520, 5/F, CORE BUILDING 1, PH 1, 1 SCIENCE PARK EAST AVE., SHA TIN, NT, HK 代表取締役社長 WU DI、以下「FJD」）は、建設・土木現場の施工効率向上を支援するワイヤレスマシンガイダンスシステム「FJD Trion(TM) EG10」の製品情報を公開しました。掘削・整地・勾配施工をよりスマートに、より直感的にサポートするソリューションとして、現場のデジタル化を力強く後押しします。

FJD Trion(TM) EG10は、油圧ショベル向けのワイヤレスマシンガイダンスシステムです。掘削深さや勾配、設計ライン、バケット位置をリアルタイムで表示し、施工状況を「見える化」することで、オペレーターの作業判断を支援します。

今回公開した製品紹介動画では、設置から設定、実際の施工時のガイダンス表示までを紹介。約5分で設置できる手軽さや、現場での活用イメージを映像でご覧いただけます。

FJD Trion(TM) EG10 製品紹介動画[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GRV_-LLeWwo ]EG10の主な特徴香港のエンジニアがEG10を使用して施工を実施1. ±5cmの施工精度とリアルタイムビジュアルガイダンス

FJD Trion(TM) EG10は、±5cmの施工精度に対応し、掘削位置やバケットの動き、設計面との差分を画面上でリアルタイムに表示します。オペレーターが施工位置を把握しやすくなり、超過掘削や手戻りの抑制を支援します。

2. ARガイダンスとCADデータ対応

ライブカメラ映像上に設計線やバケット経路を重ねて表示するARガイダンスに対応しています。また、DWG、DXF、SHP、KML、XMLなどの設計データを取り込めるため、施工計画を現場で分かりやすく確認できます。

3. ワイヤレス構成によるスピーディーな導入

EG10はワイヤレス設計を採用しており、複雑な配線作業を抑えながら設置できます。設置時間は約5分、キャリブレーションは約20分を目安としており、施工前の準備時間短縮に貢献します。

4. MC APPによる一連の作業管理

MC APPに対応し、機器の識別、接続、自動チェック、作業、キャリブレーション、アップグレードまでをアプリ上で操作できます。機器状態やデータ品質も確認できるため、施工中の管理効率向上を支援します。

FJDynamicsワイヤレスマシンガイダンスシステムのラインアップ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/180737/table/5_1_9e6ce53a399183f70b1570884d77314f.jpg?v=202606131151 ]さまざまな施工現場で活用可能盛土

土地均平

路盤整備

道路排水

CPSI-EXPO 2026出展概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/180737/table/5_2_8535c430e8780ca2ea455209ed03e23c.jpg?v=202606131151 ]

FJDynamicsについて

FJDynamicsは、ロボティクス、デジタル化、自動化技術を軸に、建設、測量、農業、施設管理など幅広い分野に向けたソリューションを提供しています。

FJD Trionシリーズでは、GNSS受信機、3D LiDARスキャナー、マシンガイダンスシステム、点群処理ソフトウェアなど、現場のデータ取得から活用までを支援する製品を展開しています。

製品およびソリューションの詳細については、以下よりご覧いただけます。

FJD Trion公式サイト：https://www.fjdtrion.com/

EG10詳細ページ：https://www.fjdtrion.com/product/fjd-trion-eg10-excavator-guidance-system