【鹿児島県 × AlphaDrive】鹿児島発のオープンイノベーション支援プロジェクトKAGORISE_プログラム説明会 6月26日（金）開催のお知らせ

株式会社アルファドライブ

県内スタートアップ向け説明会申込フォーム：https://forms.gle/SAHdSoxA9MhSzsVA9(https://forms.gle/SAHdSoxA9MhSzsVA9)

県内企業向け説明会申込フォーム：https://forms.gle/9f7U7hSmthB6J39y8(https://forms.gle/9f7U7hSmthB6J39y8)

鹿児島県（商工労働水産部 産業立地課 新産業創出室）と株式会社アルファドライブは、2026年度の鹿児島県発オープンイノベーション支援プロジェクトの「KAGORISE（カゴライズ）」を始動いたします。

あわせて、参加を希望する県内スタートアップおよび県内企業の皆様向けに、プログラム説明会を2026年6月26日（金）にオンラインにて開催いたします。

■ 事業名「KAGORISE」に込めた意味

KAGORISE（カゴライズ）

KAGO ＝ 鹿児島（KAGOSHIMA）の象徴

RISE ＝ 上昇・台頭・盛り上がる



桜島の噴煙がまっすぐに天へ立ち上るように、鹿児島のスタートアップと企業が力強く上昇し、全国へ飛躍する姿を表現しています。

■ 事業概要

KAGORISEは、鹿児島発のイノベーションを全国に発信すべく、スタートアップと中核企業が互いの強みを活かして共創する鹿児島県とアルファドライブによる共同プロジェクトです。

県内スタートアップの全国展開支援と、県内中核企業のオープンイノベーション実践支援という2つのプログラムを同時に運営し、鹿児島に持続的な共創エコシステムを構築します。

県内スタートアップ向けプログラム（個別伴走支援・採択2社）

鹿児島県内スタートアップの販路拡大・大企業との協業機会創出を、専門メンターが伴走支援します。全国300社以上の大企業ネットワーク活用・首都圏イベント登壇・活動費補助（上限15万円）を提供。

県内企業向けプログラム（セミナー3回＋個別伴走支援・採択2社）

無料セミナー3回でオープンイノベーションの基礎から実践を体系的に習得。個別伴走支援ではスタートアップとの共創テーマ策定から商談まで一気通貫でサポート。活動費補助（上限15万円）を提供。

■ プログラム説明会のご案内

本プロジェクトへの参加を検討されている皆様向けに、KAGORISEのプログラム説明会を実施いたします。ぜひお気軽にご参加ください。

県内スタートアップ向け説明会

日時：2026年6月26日（金）17:30～18:00

形式：オンライン（Zoom）・参加費無料

申込締切：2026年6月25日（木）23:59

申込フォーム：https://forms.gle/SAHdSoxA9MhSzsVA9

内容：プログラム概要・支援内容・申込方法の説明（25分）＋ 質疑応答（5分）



県内企業向け説明会

日時：2026年6月26日（金）17:00～17:30

形式：オンライン（Zoom）・参加費無料

申込締切：2026年6月25日（木）23:59

申込フォーム：https://forms.gle/9f7U7hSmthB6J39y8

内容：プログラム概要・セミナー・支援内容・申込方法の説明（25分）＋ 質疑応答（5分）



登壇者（両説明会共通）：嘉正 空知（かしょう そらち）

株式会社アルファドライブ プロジェクトマネージャー

■ 今後の主要スケジュール（予定）

6月15日（月）～ 参加企業の募集開始（詳細は第二弾プレスリリースにてご案内）

6月26日（金） プログラム説明会（スタートアップ向け・県内企業向け）

7月6日（月） キックオフセミナー「企業経営におけるオープンイノベーションとは何か」（県内企業向け）

7月15日（水）23:59 スタートアップ個別支援 募集締切

7月26日（日）23:59 県内企業個別支援 募集締切

7月27日（月） スタートアップ採択企業2社決定

8月5日（水） 第1回セミナー「新規事業とオープンイノベーションのポイント」（県内企業向け）

8月7日（金） 県内企業採択企業2社決定

8月24日 第2回セミナー「顧客と課題の見つけ方」（県内企業向け）

8月10日（月）～

2027年2月26日（金） 個別伴走支援期間

2027年3月初旬 成果報告会

■ 担当者コメント

【鹿児島県産業立地課新産業創出室 スタートアップ支援係 吉盛佳奈】

鹿児島には、優れた技術や強みを持つ企業・スタートアップが数多く存在します。本プロジェクト「KAGORISE」が、双方の成長を後押しするきっかけとなり、鹿児島発の新たな価値創出や挑戦的な共創プロジェクトの創出につながることを期待しています。

【株式会社アルファドライブ 嘉正 空知 プロジェクトマネージャー】

「KAGORISE」という名前には、桜島の噴煙が力強く天へ立ち上るように、鹿児島から日本を代表するスタートアップと共創が生まれてほしいという思いを込めました。鹿児島のポテンシャルは計り知れません。このプロジェクトを通じて、まずは説明会でその可能性を一緒に語り合えることを楽しみにしています。

■ KAGORISEで得られること

本プログラムは、単なるセミナーや情報提供にとどまりません。アルファドライブが全国30以上の都道府県で培ってきた「地域でのオープンイノベーション実装ノウハウ」と「300社超の大企業ネットワーク」を鹿児島に持ち込み、参加者一人ひとりに伴走します。

鹿児島のスタートアップが得られること

首都圏・関西圏の大企業300社以上との商談機会を提供します。

専門メンターとの月2回の個別セッションで、事業の課題を一緒に解きほぐし、次の一手を一緒に設計し、プログラム終了後も自走できる「再現性のある販路開拓スキル」の獲得を目指します。

鹿児島の中核企業が得られること

「オープンイノベーションとは何か」を理解するだけでなく、実際にスタートアップとのマッチングを通じて、協業・共創による新規事業開発に向けた取組を支援します。アルファドライブの専門家が「どのスタートアップと、何を、どのように共創するか」を一緒に整理し、オープンイノベーションを自社の経営戦略に組み込む力を育てます。

■ アルファドライブについて

株式会社アルファドライブは、大企業・スタートアップ・行政のオープンイノベーションを支援する専門会社です。新規事業開発・オープンイノベーション推進・スタートアップ支援を三位一体で展開し、全国30以上の都道府県でプログラムを運営してきた実績を持ちます。

特に「AlphaDrive REGION」では、行政・地域企業と連携しながら、産業振興・地域人材育成・企業誘致・関係人口創出等に取り組んでいます。コンサルティングに留まらず、自らリスクをとって地域で営む事業も含め、地域における実装力に強みを持ちます。また、シンクタンク機能を担う「アルファドライブ地域経済研究所」を通じて地域経済振興モデルの研究と政策提言を行い、AI時代の地域経済政策を「地域AX」と再定義しています。

会社名：株式会社アルファドライブ

設立：2018年2月23日

代表者：代表取締役社長 兼 CEO/CAXO 麻生要一

所在地：〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-3 来栖ビル1F

事業内容：大企業・スタートアップのオープンイノベーション支援、新規事業開発支援、地域創生・地域経済政策支援

コーポレートURL：https://alphadrive.co.jp/

AlphaDrive REGION：https://region.alphadrive.co.jp/

■ 主催・運営・お問い合わせ

主催：鹿児島県商工労働水産部 産業立地課 新産業創出室

運営：株式会社アルファドライブ

問合せ先：KAGORISE 運営事務局（アルファドライブ内）

担当：嘉正 空知（かしょう そらち）

E-mail：kagoshima.kagorise@alphadrive.co.jp

受付時間：平日 10:00～17:00