AIの判断を現実世界で実行するモータ・ロボット技術を世界へPiezo Sonic、「はばたく中小企業・小規模事業者300社（海外展開部門）」に選定

株式会社Piezo Sonic

株式会社Piezo Sonic（本社：熊本県八代市、代表取締役：多田興平）は、経済産業省 中小企業庁が主催する「2025年度 はばたく中小企業・小規模事業者300社」の海外展開部門に選定され、2026年5月29日に開催された表彰式において表彰を受けました。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/monozukuri300sha/2025/index2025.html

「はばたく中小企業・小規模事業者300社」について

「はばたく中小企業・小規模事業者300社」は、優れた製品・サービスの開発や独自の事業展開により、日本経済や地域経済の発展に貢献する中小企業・小規模事業者を表彰する制度です。

当社は、超音波モータおよび自律移動ロボット（AMR）の開発・製造を通じて、日本発の先端技術を世界市場へ展開している点が評価され、海外展開部門での選定となりました。

選定に際しては、

「たゆまぬ創意工夫と勤勉な取組により我が国産業の国際競争力の向上や地域経済の活性化を牽引してきた。こうした取組は他の模範となるものである」との評価をいただいております。

ピエゾソニックモータとグランドドローン：Mighty-D4

日本発のモータ技術を世界へ

Piezo Sonicは2017年12月に創業し、東京都大田区を中心に超音波モータ技術の研究開発と事業化を進めてきました。

当社の超音波モータ（ピエゾソニックモータ）は、同サイズの電磁モータと比較して高トルクでありながら、高精度な位置決め性能、無通電保持性能、非磁性といった特長を有しています。

これらの特長により、医療機器、半導体製造装置、航空機搭載機器、精密計測機器など、高精度かつ高い信頼性が求められる分野で活用されています。

また、JAXAとの共同研究では月面探査ロボット向けモータの開発にも取り組み、極限環境で求められる耐久性や信頼性の向上を追求してきました。

現在では国内外の先端機器メーカーへの採用が進み、日本発のモータ技術としてグローバル市場への展開を加速しています。

AIが生み出した価値を現実世界へ届ける

近年、生成AIやAIエージェントの進化により、AIが情報を解析し、判断し、提案することが当たり前になりつつあります。

しかし、AIがどれほど優れた判断を行ったとしても、その価値を現実世界で実現するためには、正確に動き続けるアクチュエータやロボットが必要です。

人間で例えるなら、AIは頭脳であり、モータやロボットは身体です。

Piezo Sonicの超音波モータは、高精度な位置決め性能と高い信頼性により、センシングやAIによる判断結果を正確に実行するためのアクチュエータとして活用されています。

私たちはモータ単体を提供するだけではなく、AIの判断を現実世界の価値へ変換する技術基盤の構築を目指しています。

ピエゾソニックモータを活用した製品のイメージ

屋内外をつなぐ自律移動ロボット「Mighty-D4」

その取り組みの一つが、自律移動ロボット（AMR）「Mighty-D4」です。

Piezo Sonicは超音波モータだけでなく、屋内外をシームレスに移動できる自律移動ロボット（AMR）の開発も進めています。

物流施設、建設現場、インフラ点検、警備などの分野では、人手不足への対応や業務効率化が大きな課題となっています。

Mighty-D4は、一般的な屋内向けAMRでは走行が難しい段差や屋外路面にも対応し、AIによる判断を実際の移動や作業へとつなぐ移動プラットフォームとして開発しています。

将来的には、AIが判断し、ロボットが実行するフィジカルAI社会を支える基盤技術となることを目指しています。

Mighty-D4による屋外搬送のイメージ

世界市場に向けた挑戦

Piezo Sonicでは、モータ、ロボット、ソフトウェアを自社で開発し、日本発の技術によって世界市場へ挑戦しています。

これまでに、グッドデザイン賞、CES Innovation Award、精密工学会ものづくり賞 最優秀賞などを受賞しており、技術力とデザイン性の両面で高い評価をいただいています。今回の「はばたく中小企業・小規模事業者300社」選定は、当社の技術力だけでなく、日本発のモータ・ロボット技術を世界市場へ展開してきた取り組みが評価されたものと受け止めています。

Piezo Sonicは今後も、超音波モータとロボット技術を通じて、日本のものづくりが持つ価値を世界へ届けるとともに、AI時代における新たな産業基盤の構築に貢献してまいります。

代表取締役 多田興平 コメント

このたび、「はばたく中小企業・小規模事業者300社」の海外展開部門に選定いただき、大変光栄に思います。

今回の選定は、当社の超音波モータおよびロボット技術そのものだけでなく、それらを国内外のお客様へ届け、日本発の技術として海外市場への展開に取り組んできた活動を評価いただいたものと受け止めています。

Piezo Sonicは創業以来、高精度かつ高信頼性が求められる分野において独自のモータ技術を磨き続けてまいりました。現在では、その技術が医療機器、精密計測機器、産業機器など幅広い分野で活用されるようになっています。

近年はAI技術の進化によって、AIが判断し、ロボットや機械が実行する時代が現実のものとなりつつあります。しかし、AIがどれほど優れた判断を行っても、それを正確に実行するアクチュエータやロボットがなければ社会実装は実現できません。

私たちは今後も、超音波モータとロボット技術を通じて、AIの判断を現実世界の価値へ変換する技術を提供し、日本の産業競争力向上と社会課題の解決に貢献してまいります。

株式会社Piezo Sonicは、AIの判断を現実世界の価値へ変換するモータ・ロボット技術を開発する企業です。

近年、生成AIやAIエージェントの進化により、AIは人間を超える速度で情報を分析し、判断し、提案を行えるようになりました。しかし、その判断を現実世界で実行し、人々の暮らしや産業に価値として届けるためには、「動く仕組み」が必要です。

私たちは、AIが頭脳であるならば、モータやロボットは身体であると考えています。

Piezo Sonicは、高精度・高トルク・無通電保持を特長とする超音波モータと、自律移動ロボット（AMR）の開発を通じて、AIの判断を正確かつ確実に実行するための技術を提供しています。

創業者は28年以上にわたり超音波モータの研究開発に携わり、従来課題であった長寿命化を実現しました。当社の超音波モータは、医療機器、半導体製造装置、精密計測機器、航空機搭載機器など、高精度かつ高い信頼性が求められる分野で採用されています。

また、ハードウェアからソフトウェアまでを自社で開発する強みを活かし、屋内外や不整地をシームレスに走行できる自律移動ロボット「Mighty」を開発しています。Mightyは、物流、建設、インフラ保守などの現場において、AIによる判断を実際の移動や作業へとつなぐプラットフォームとして活用されています。

さらに、JAXAとの共同研究による月面探査ロボット向けモータ開発など、極限環境で利用する技術を一般産業向け製品へ展開するとともに、日本発のモータ・ロボット技術として海外市場への展開も進めています。

私たちはこれからも、モータとロボットの力でAIと現実世界をつなぎ、人々の暮らしと産業の発展に貢献してまいります。





事業内容：

○ 高精度・高トルク・無通電保持を特長とする超音波モータおよびアクチュエータシステムの開発・製造・販売

○ 移動ロボット（AMR）をはじめとするロボティクス製品および関連システムの開発・製造・販売

○ モータ・ロボット技術を活用した新製品・新サービスの共同研究開発および技術コンサルティングサービスの提供

会社概要

会社名：株式会社Piezo Sonic

代表者：代表取締役 多田 興平

設立：2017年12月

本社：熊本県八代市鏡町有佐1302

中央事業所：東京都大田区大森南4-6-15 テクノFRONT 森ヶ崎507

関連リンク

モータ事業URL：https://www.piezo-sonic.com

ロボット開発事業URL：https://www.piezo-sonic.co.jp

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