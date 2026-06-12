舞台「逃亡者は北へ向かう」、開幕　脚本・演出：吉村卓也　出演：高橋怜也、波岡一喜、高橋健介、松田大輔、八十田勇一、前川泰之 ほか

株式会社サンライズプロモーション

2026年6月12日(金)～21日(日)に、東京芸術劇場 シアターウエストにて上演する、舞台「逃亡者は北へ向かう」が、本日開幕いたしました。

撮影:宮坂浩見 (C)2025 柚月裕子／新潮社 (C)舞台「逃亡者は北へ向かう」

原作は『孤狼の血』などで知られる柚月裕子による小説『逃亡者は北へ向かう』(新潮社刊)。震災直後の混乱の中、“逃亡者”となった男が北へ向かう姿を通して、「罪と赦し」「喪失と再生」、そして“人が生きること”の意味を描き出した直木賞候補作です。

2026年という年に、本作を舞台化。震災という現実を背景にしながらも、極限状態に置かれた人間たちの葛藤や希望を、濃密な人間ドラマとして立ち上げます。“逃亡者”は、なぜ北へ向かったのか──。震災の混乱の先にある、人間の罪と赦し、そして再生の物語を、劇場で目撃してください。

6月21日(日)15:30の千穐楽公演は、好評につき完売となったことを受け、カンフェティストリーミングシアターでの生配信も行います。

開幕に寄せ、出演者よりコメントが到着いたしました。当日券などの詳細は、オフィシャルサイトでご確認ください。

■コメント

真柴亮 役：高橋怜也コメント

舞台「逃亡者は北へ向かう」が、いよいよ幕を開けます。

僕自身、初の主演舞台。

正直なところプレッシャーや緊張はとてもあります。

ただ、稽古中カンパニーの皆様に支えてもらい

大切に作り上げることができました。

大きな挑戦となる本作ですが、この物語と

そして真柴亮と、真摯に向き合い届けたいと思います。

劇場でお待ちしています。

陣内康介 役：波岡一喜コメント

今まで多くの刑事をやってきましたが、震災を背負っての刑事は初めてです。

この年齢になっても、新しい挑戦や刺激をもらえることを嬉しく思います。

また、ベテランと若手で、真摯にぶつかり合い稽古を重ね、胸を張ってお届けできる作品になっております。

皆様、劇場で観て頂けると嬉しく思います。

■Introduction

『孤狼の血』『盤上の向日葵』などで知られる人気作家・柚月裕子による震災クライムサスペンス『逃亡者は北へ向かう』(新潮社刊)が2026年、待望の舞台化。

地元・東北を舞台に、震災という未曾有の状況下で浮き彫りになる人間の罪と喪失、そしてそれでもなお生き続けようとする意志を描いた本作は、第173回直木賞候補作にも選出され、高い評価を獲得した話題作だ。

物語の中心となるのは、震災直後に殺人を犯し、死刑を覚悟しながらもある人物を探すため姿を消した青年・真柴亮。

そして、津波で娘を失いながらも刑事としての使命を手放さず、彼を追い続ける陣内康介。

逃げる理由と追う理由、それぞれが抱える喪失と過去が交錯するなか、二人の関係は単なる追跡劇を超え、人間の本質を問いかける濃密なドラマへと昇華していく。

脚本・演出は吉村卓也、音楽はFLOWのTAKEが担当。さらに、日沼正行役〈声の出演〉として山寺宏一の出演も決定し、その唯一無二の表現力で作品世界にさらなる深みを与える。

出演は、本作が初主演となる高橋怜也が真柴亮役を務め、彼を追う刑事・陣内康介役に波岡一喜。さらに前川泰之、高橋健介、松田大輔、八十田勇一ら実力派俳優陣が集結。村木直人役には山村翔と中谷薫風によるWキャストを迎え、重厚な人間ドラマを描き出す。

2026年6月12日(金)から6月21日(日)まで、東京芸術劇場 シアターウエストにて全12公演を上演。

初日公演および千穐楽公演は好評につき完売となり、カンフェティ ストリーミングシアターでの生配信も決定。

震災という現実の中で生まれた“罪”と“選択”。

そして、それでも前へ進もうとする人間の姿――。

極限状態の中で交錯する“逃亡”と“追跡”の先に待つ結末とは何か。

劇場、そして配信で、その物語の行方をぜひ見届けてほしい。

■Story

震災直後に殺人を犯し、死刑を覚悟しながらもある人物を探すため姿を消した青年・真柴亮。

刑事の陣内康介は津波で娘を失いながらも容疑者を追う。

ふたりはどこへ辿り着くのか──。

■公演概要

舞台「逃亡者は北へ向かう」

公演日程：2026年6月12日(金)～6月21日(日)

劇場：東京芸術劇場 シアターウエスト

原作：柚月裕子『逃亡者は北へ向かう』(新潮社刊)

脚本・演出：吉村卓也

音楽：TAKE(FLOW)

出演：真柴亮：高橋怜也

陣内康介：波岡一喜

藤島：高橋健介

目黒：松田大輔

郷田：八十田勇一

村木直人：山村翔/中谷薫風

村木圭祐：前川泰之

日沼正行：山寺宏一【声の出演】

アンサンブル：中島弘輝・樽見ありがてぇ・守山龍之介・飯山真衣・須田拓也・伽代子・仁志有皇麻・鶴目悦子・撫咲来/柿田光凜

■スタッフ

原作：柚月裕子『逃亡者は北へ向かう』(新潮社刊)

脚本・演出：吉村卓也

音楽：TAKE(FLOW)

プロデューサー：熊坂涼汰

企画協力：新潮社

主催：Tie Works

＜公演日程＞

■HP・SNS

公式HP：https://toubousha-stage.com

公式X：@tie_works_

■公演に関するお問い合わせ

Tie Works MAIL：info@tieworks.jp

撮影:宮坂浩見 (C)2025 柚月裕子／新潮社 (C)舞台「逃亡者は北へ向かう」