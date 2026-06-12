舞台「逃亡者は北へ向かう」、開幕 脚本・演出：吉村卓也 出演：高橋怜也、波岡一喜、高橋健介、松田大輔、八十田勇一、前川泰之 ほか
2026年6月12日(金)～21日(日)に、東京芸術劇場 シアターウエストにて上演する、舞台「逃亡者は北へ向かう」が、本日開幕いたしました。
撮影:宮坂浩見 (C)2025 柚月裕子／新潮社 (C)舞台「逃亡者は北へ向かう」
原作は『孤狼の血』などで知られる柚月裕子による小説『逃亡者は北へ向かう』(新潮社刊)。震災直後の混乱の中、“逃亡者”となった男が北へ向かう姿を通して、「罪と赦し」「喪失と再生」、そして“人が生きること”の意味を描き出した直木賞候補作です。
2026年という年に、本作を舞台化。震災という現実を背景にしながらも、極限状態に置かれた人間たちの葛藤や希望を、濃密な人間ドラマとして立ち上げます。“逃亡者”は、なぜ北へ向かったのか──。震災の混乱の先にある、人間の罪と赦し、そして再生の物語を、劇場で目撃してください。
6月21日(日)15:30の千穐楽公演は、好評につき完売となったことを受け、カンフェティストリーミングシアターでの生配信も行います。
開幕に寄せ、出演者よりコメントが到着いたしました。当日券などの詳細は、オフィシャルサイトでご確認ください。
■コメント
真柴亮 役：高橋怜也コメント
舞台「逃亡者は北へ向かう」が、いよいよ幕を開けます。
僕自身、初の主演舞台。
正直なところプレッシャーや緊張はとてもあります。
ただ、稽古中カンパニーの皆様に支えてもらい
大切に作り上げることができました。
大きな挑戦となる本作ですが、この物語と
そして真柴亮と、真摯に向き合い届けたいと思います。
劇場でお待ちしています。
陣内康介 役：波岡一喜コメント
今まで多くの刑事をやってきましたが、震災を背負っての刑事は初めてです。
この年齢になっても、新しい挑戦や刺激をもらえることを嬉しく思います。
また、ベテランと若手で、真摯にぶつかり合い稽古を重ね、胸を張ってお届けできる作品になっております。
皆様、劇場で観て頂けると嬉しく思います。
■Introduction
『孤狼の血』『盤上の向日葵』などで知られる人気作家・柚月裕子による震災クライムサスペンス『逃亡者は北へ向かう』(新潮社刊)が2026年、待望の舞台化。
地元・東北を舞台に、震災という未曾有の状況下で浮き彫りになる人間の罪と喪失、そしてそれでもなお生き続けようとする意志を描いた本作は、第173回直木賞候補作にも選出され、高い評価を獲得した話題作だ。
物語の中心となるのは、震災直後に殺人を犯し、死刑を覚悟しながらもある人物を探すため姿を消した青年・真柴亮。
そして、津波で娘を失いながらも刑事としての使命を手放さず、彼を追い続ける陣内康介。
逃げる理由と追う理由、それぞれが抱える喪失と過去が交錯するなか、二人の関係は単なる追跡劇を超え、人間の本質を問いかける濃密なドラマへと昇華していく。
脚本・演出は吉村卓也、音楽はFLOWのTAKEが担当。さらに、日沼正行役〈声の出演〉として山寺宏一の出演も決定し、その唯一無二の表現力で作品世界にさらなる深みを与える。
出演は、本作が初主演となる高橋怜也が真柴亮役を務め、彼を追う刑事・陣内康介役に波岡一喜。さらに前川泰之、高橋健介、松田大輔、八十田勇一ら実力派俳優陣が集結。村木直人役には山村翔と中谷薫風によるWキャストを迎え、重厚な人間ドラマを描き出す。
2026年6月12日(金)から6月21日(日)まで、東京芸術劇場 シアターウエストにて全12公演を上演。
初日公演および千穐楽公演は好評につき完売となり、カンフェティ ストリーミングシアターでの生配信も決定。
震災という現実の中で生まれた“罪”と“選択”。
そして、それでも前へ進もうとする人間の姿――。
極限状態の中で交錯する“逃亡”と“追跡”の先に待つ結末とは何か。
劇場、そして配信で、その物語の行方をぜひ見届けてほしい。
■Story
震災直後に殺人を犯し、死刑を覚悟しながらもある人物を探すため姿を消した青年・真柴亮。
刑事の陣内康介は津波で娘を失いながらも容疑者を追う。
ふたりはどこへ辿り着くのか──。
■公演概要
舞台「逃亡者は北へ向かう」
公演日程：2026年6月12日(金)～6月21日(日)
劇場：東京芸術劇場 シアターウエスト
原作：柚月裕子『逃亡者は北へ向かう』(新潮社刊)
脚本・演出：吉村卓也
音楽：TAKE(FLOW)
出演：真柴亮：高橋怜也
陣内康介：波岡一喜
藤島：高橋健介
目黒：松田大輔
郷田：八十田勇一
村木直人：山村翔/中谷薫風
村木圭祐：前川泰之
日沼正行：山寺宏一【声の出演】
アンサンブル：中島弘輝・樽見ありがてぇ・守山龍之介・飯山真衣・須田拓也・伽代子・仁志有皇麻・鶴目悦子・撫咲来/柿田光凜
■スタッフ
原作：柚月裕子『逃亡者は北へ向かう』(新潮社刊)
脚本・演出：吉村卓也
音楽：TAKE(FLOW)
プロデューサー：熊坂涼汰
企画協力：新潮社
主催：Tie Works
＜公演日程＞
■HP・SNS
公式HP：https://toubousha-stage.com
公式X：@tie_works_
■公演に関するお問い合わせ
Tie Works MAIL：info@tieworks.jp
撮影:宮坂浩見 (C)2025 柚月裕子／新潮社 (C)舞台「逃亡者は北へ向かう」