遠藤航選手サイン入りスパイク、岡崎慎司さんイベント特別招待など豪華賞品プレゼント！SNSクイズキャンペーン

株式会社日本ビジネスプレス

注目の著者の知見を独自の視点で、深く、体系的にお届けするデジタルメディア「SYNCHRONOUSーシンクロナスー」(https://www.synchronous.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_pr_snscp_top)（株式会社日本ビジネスプレス）は、2026年6月12日（金）～7月2日（木）の期間にX,TikTokにてクイズキャンペーン「シンクロナスサッカーWeek #その熱狂にシンクロしよう」(https://www.synchronous.jp/articles/-/3873?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_pr_snscp_one)を開催いたします。

シンクロナスの公式SNSアカウント（X / TikTok /Instagram）のいずれかをフォローして、期間中毎日投稿されるクイズに参加していただいた方に、抽選で150名様に豪華商品をプレゼントいたします。

■キャンペーン期間

第1期：2026.6.12(金)～6.18(木)

※うち、2026.6.12(金)～6.15(月)はキックオフ期間

第2期：2026.6.19(金)～6.25(木)

第3期：2026.6.26(金)～7.2(木)

■プレゼント内容

全期間を通して、合計150名様に豪華賞品をプレゼント！ ※写真はイメージです



・第1期：2026.6.12(金)～6.18(木)

デュエル王賞 【正解数の多い方から抽選】

遠藤航選手サイン入りスパイク 2名様

コアサポーター賞【多くのクイズに参加された方から抽選】

遠藤航選手サイン入りマグカップ 3名様

スポーツライター木崎伸也氏サイン入り書籍

『逆転監督 森保一』、『サッカーと地政学』 各1名様

シンクロナス賞 【参加者全員から抽選】

シンクロナス編集部セレクトコンテンツ 視聴権 30名様

＼さらに！スタートダッシュ特典／

6.12(金)～15(月)にクイズに参加していただいた方にはキックオフ賞をご用意！

キックオフ賞 「Dialogue w/ Forum」(https://www.synchronous.jp/articles/-/3529?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_pr_snscp_dw) 特別ご招待10名様

・第2期：2026.6.19(金)～6.25(木)

デュエル王賞 【正解数の多い方から抽選】

遠藤航選手サイン入りスパイク 2名様

コアサポーター賞 【多くのクイズに参加された方から抽選】

6/12発売！遠藤航選手 新刊 『STEP 夢を叶える33のブースター』 5名様

岩政大樹氏サイン入り書籍 FootBall PRINCIPLES 躍動するチームは論理的に作られる 5名様

遠藤航選手サイン入りボール 5名様

遠藤航選手サイン入り子ども用Tシャツ 5名様

シンクロナス賞 【参加者全員から抽選】

シンクロナス編集部セレクトコンテンツ 視聴権 30名様

・第3期：2026.6.26(金)～7.2(木)

デュエル王賞 【正解数の多い方から抽選】

遠藤航選手サイン入りスパイク 2名様

コアサポーター賞 【多くのクイズに参加された方から抽選】

第3期の賞品は後日発表します！

シンクロナス賞 【参加者全員から抽選】

シンクロナス編集部セレクトコンテンツ 視聴権 30名様

■参加方法

１．シンクロナスSNS（X / TikTok / Instagram）のいずれかをフォロー

X（旧Twitter）：https://x.com/Synchronous_JP

TikTok：https://www.tiktok.com/@synchronous_jp

Instagram：https://www.instagram.com/synchronous_sports

２．期間中、毎日投稿されるクイズに回答

■回答方法

各SNSのコメント欄、または記事内(https://www.synchronous.jp/articles/-/3873?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_pr_snscp_one)のクイズ回答フォームからご回答ください。

キャンペーンの詳細はこちら(https://www.synchronous.jp/articles/-/3873?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_pr_snscp_one)

※本キャンペーンは、予告なく変更・延期・中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。