訪問看護ステーションの開業準備を一括支援する「開業フルセット」提供開始　HP・名刺・パンフから公式LINE・FAX・電話のセットアップまで248,000円

株式会社エルゴゲイン

訪問看護ステーション専門のホームページ制作・伴走支援サービス「ほうかんWEB」を運営する株式会社エルゴゲイン（本社：東京都大田区、以下「当社」）は、訪問看護ステーションの開業に必要な広報・事務基盤を一括で整える新プラン「開業フルセット」（248,000円・税別）の提供を開始しました。

■ 背景

訪問看護ステーションは在宅医療の需要拡大を背景に全国で開設が続く一方、開業者の多くは看護師であり、ホームページや名刺などの広報物の準備、公式LINE・メールアドレス・FAX・電話番号の開設、Googleビジネスプロフィールの登録といった「看護以外」の開業準備に多くの時間を取られています。バラバラの業者に外注すれば費用と手間がかさみ、世界観もばらつきます。

当社代表の褚慧一郎は神戸大学医学部に在籍しており、医療を学ぶ立場から、ケアの専門家である看護師が開業準備の事務・広報業務に忙殺される構造に課題を感じてきました。

当社はこうした課題に対し、訪問看護に特化した専門チームが開業準備の広報・事務基盤を一括で整える「開業フルセット」を開発しました。

■ サービス概要

【開業フルセット（248,000円・税別）に含まれるもの】

- ホームページ制作（8ページ構成・採用ページ付き・医療職監修・医療広告ガイドライン対応）- 名刺・パンフレット制作（ホームページと統一した世界観でデザイン）- 開業セットアップ代行：公式LINE・メールアドレス・独自ドメイン・クラウドFAX・電話番号・Googleビジネスプロフィール・各種アカウント開設- 営業の初期準備：地域の紹介元（ケアマネジャー・医療機関）リストの作成、挨拶回りの段取り支援

バラバラに外注した場合の一般的な相場（当社調べ：38万円以上＋自身で行う事務作業）に対し、一括化により248,000円で提供します。

【あわせて提供する月額伴走プラン「成長エンジン」（月額50,000円～・税別）】

開業後の集客・営業を支援する月額プランです。SEO対策・ホームページ運用に加え、Google広告運用、紹介元リストの管理、FAX送信代行（個別カスタム対応）、テレアポによる面談アポイントの獲得まで対応します。

■ 料金一覧（税別）

・ホームページ制作 ライト：49,800円

・開業セットアップ代行：79,800円

・開業フルセット：248,000円

・成長エンジン（月額）：50,000円～

■ サービスの特長

・訪問看護専門：制度・報酬・ケアマネジャーへの営業の実情を理解した専門チームが制作・支援

・医療職監修：医療職スタッフが全ページを監修し、医療広告ガイドラインに準拠

・一社完結：制作から開業事務、開業後の集客・営業支援まで窓口ひとつ

・全国対応：オンラインで全国の開業準備に対応。相談無料

■ 会社概要

会社名：株式会社エルゴゲイン

代表者：褚慧一郎

設立：2025年11月

事業内容：訪問看護ステーション向けホームページ制作・集客・採用・開業支援（サービス名：ほうかんWEB）

サービスサイト：https://www.houkanweb.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社エルゴゲイン「ほうかんWEB」担当

電話：090-5575-0467（平日 9:00～18:00）

メール：support@houkanweb.com

お問い合わせフォーム：https://www.houkanweb.com/contact.html