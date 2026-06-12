GoPro最新コンパクト8Kシネマカメラ「MISSION 1 Pro」日本ローンチ特別映像に『雷光炎舞かぐづち』が出演

株式会社かぐづち

炎と光のエンターテインメントを提供する雷光炎舞「かぐづち-KAGUZUCHI-」（株式会社かぐづち）は、2026年5月28日に発売されたGoProの最新コンパクトシネマカメラ「GoPro MISSION 1」シリーズの日本ローンチ特別映像に出演いたしました。 GoPro認定アンバサダーで映像監督の普光江 新（ふこうえ あらた）氏がディレクション・撮影を手がけた本映像において、かぐづちは暗闇の中で激しく火花を散らすファイヤーパフォーマンスを披露。至近距離から火花と炎を捉える過酷な撮影環境において、安全管理と演出技術の両面から映像制作を支えました。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=tvvZ1vBZBjI ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=67er179NYAs ]

最新GoProが捉えた圧倒的な没入感、極限環境での「炎の躍動」

今回の出演作品である「MISSION 1 SERIES」は、普光江 新氏の卓越したカメラワークにより、日常と非日常が交差する東京の姿をダイナミックに描き出した作品です。 かぐづちの出演シーンでは、パフォーマーに極限まで近づいたアングルからの撮影を実施。暗闇の中で激しく飛び散る火花の一粒一粒が高画質で記録されており、通常の客席からの視点では決して味わえない、強烈な没入感と映像体験を提供しています。

MISSION 1 Proが搭載する1インチセンサーの最大14ストップのダイナミックレンジが水面の反射とスパークを繊細に描き分け、4K240fpsのスローモーションがその瞬間を圧倒的な説得力で切り取っています。

映像制作のプロフェッショナルを支える、かぐづちの「安全性」

今回のファイヤーダンスの撮影現場では、防護服を着たスタッフに囲まれながら、GoPro単体をむき出しで使用するという大胆な撮影が敢行されました。 至近距離で火花を散らすこのような特殊かつ過酷な撮影環境においても、独自の厳格な安全基準と緻密な運用体制を敷いています。カメラマンや機材の安全を担保しながら、監督や映像クリエイターが求めるギリギリのアングル・画作りに応えることができることが、我々の最大の強みです。

映像・MV制作関係者様へ：実演から撮影サポートまでワンストップで対応

株式会社かぐづちでは、ライブイベントでのステージ出演に加え、ミュージックビデオ、CM、企業プロモーション映像などにおける炎や光の演出を多数承っております。 今回の撮影のように「閉鎖されたダークな空間で火花を散らす」といった特殊なオーダーに対しても、スタッフや機材の安全に最大限配慮した運用体制のもと最高品質のパフォーマンスを提供いたします。

また、単なるパフォーマーとしての出演にとどまらず、映像制作を多方面からバックアップいたします。

ロケーション支援： 火気使用が可能な撮影スタジオやロケ地のご紹介

技術アドバイス： 炎のディテールを美しく捉えるためのカメラ設定・撮影手法のご相談

アートディレクション： 映像の世界観に合わせた衣装コーディネートのご相談

特殊な環境下でも安全に「映像映えするインパクトのある演出」を実現したい映像制作会社・クリエイターの皆様は、ぜひお気軽にご相談ください。

雷光炎舞「かぐづち-KAGUZUCHI-」とは

火の神「カグツチ」の名を冠し、"炎の力"を現代のステージアートに

昇華させたクリエイティブパフォーマンスプロジェクト。

LEDやレーザーなどの光演出と、伝統的なファイヤーパフォーマンスを融合させた

独自の演出スタイルで国内外の大型フェス・企業イベント・地域フェス、

様々なイベントに出演。その公演実績は累計1,000回を突破。

火気演出の安全設計と独自の演出スタイルの両立に優れ、

屋外ステージだけでなく、大規模施設やホテル屋内でのステージショー、

スタジオ内での映像制作など屋内外の舞台・映像の両分野で演出プロデュースも手がける。

その高い安全性とインパクトのある火炎演出、緻密な光のパフォーマンスは

国内外の大型イベントやアーティストツアー、映像コンテンツの現場で

“空間演出の核”として高い評価を獲得している。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=zgmG3W1fs-U ]

主な出演実績（一部抜粋）

未来型花火イベント「STAR ISLAND」（2017～2026 ／ Saudi Arabia ／ Singapore）

テレビ朝日『マツコ＆有吉 かりそめ天国 年始3時間SP』（2025）

台湾フェスティバル 2024（日台交流イベント／上野公園）

パナソニック VIERA 有機ELテレビ公式デモ映像（2023）

F1シンガポールグランプリ 2022（Formula 1 Singapore GP）

東京ヤクルトスワローズ開幕戦セレモニー＠明治神宮球場（2022）

東京2020聖火リレー「セレブレーション」全国121日間（2021）

象印 TVCM「炎舞炊き」

SEKAI NO OWARI 野外ツアー「インソムニアトレイン」全12公演（2018）

ライオンズフェスティバル2017（西武ドーム・プロ野球開幕ファイヤー演出）

関係者・メディアの皆さまへ

取材・お問い合わせ・出演詳細については、下記までご連絡ください。

株式会社かぐづち ／ 雷光炎舞「かぐづち-KAGUZUCHI-」

担当：イズミ

Tel：090-6548-6189

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