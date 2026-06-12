【調査レポート】既存クライアントの100％がSNSマーケティングの内製化を希望

株式会社BOTANICO

既存クライアントを対象に「SNSマーケティングの内製化に関する調査」を実施しました。

その結果、回答企業の100％が「SNSマーケティングを内製化したい」または「可能なら内製化したい」と回答しました。

本調査は、企業のSNS活用状況と今後の運用体制に関する意向を把握するために実施したものです。

【調査結果サマリー】

SNSマーケティングを内製化したい企業は100％

調査の結果、回答企業の100％が、・内製化したいまたは可能なら内製化したいと回答しました。企業規模や業種を問わず、SNS活用の重要性が高まる中で、自社内でノウハウを蓄積したいという意向が強いことが分かりました。

【背景：SNS活用の定着と内製化ニーズの高まり】

近年、多くの企業が・Instagram

・X（旧Twitter）

・TikTok

・YouTube

・LINEなどを活用した情報発信を行っています。一方で、・外注費の増加

・ノウハウが社内に残らない

・担当者育成が進まない

・スピーディーな改善が難しいといった課題も増えています。そのため、「成果を出しながら自社でも運用できる体制を作りたい」というニーズが高まっています。

【BOTANICOの考察】

今回の調査結果から、企業は単なるSNS運用代行ではなく、・ノウハウ移管

・担当者育成

・運用体制構築

・分析スキル習得まで含めた支援を求めていることが分かりました。特に近年は、採用・集客・ブランディングにおいてSNSの重要性が高まっており、自社内にSNSマーケティングの知見を蓄積したい企業が増えています。BOTANICOでは、SNS運用代行だけでなく、内製化支援や運用体制構築支援を通じて、企業が自走できるマーケティング体制づくりを支援しています。

【調査概要】

・調査期間：2026年5月1日～2026年5月31日

・調査機関（調査主体）：BOTANICO株式会社

・調査対象：BOTANICO株式会社の既存クライアント

・有効回答数：13件

・調査方法：既存クライアントへのアンケート調査

・集計方法：回答者のうち「内製化したい」「可能なら内製化したい」と回答した割合を利用として算出

・調査項目：SNSマーケティングの内製化に関して