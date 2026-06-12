革新性と遊び心を兼ね備えた、アジア限定のエクスクルーシヴなコレクション「THE PETAL PLAY COLLECTION」が6月12日より登場＜本日発売＞

THE PETAL PLAY COLLECTION

資生堂ジャパン株式会社FIND YOUR FLORAL

革新性と遊び心を兼ね備えた、アジア限定のエクスクルーシヴなコレクションが登場。花々が息づくようなエッセンシャルアイテムを揃え、クールにもウォームにも、ソフトにも大胆にも表情を演出できるラインナップ。思いのままに組み合わせて、自分だけのスタイルを解き放って。パステルカラーを基調とした幻想的でエレガントなシェードが、表情に軽やかな余韻をもたらします。フローラルシルエットをあしらったパッケージが、アートピースのような存在感を放ち、コレクション全体に華やぎを添えます。

全5アイテム8種 | 2026年6月12日（金）アジア限定・数量限定発売

＊店舗により取り扱いは異なります

QUAD EYESHADOW

■NARS クワッドアイシャドー

PEEK OF PETAL

目もとにフローラルな華やぎを。輝くピンクやきらめくアプリコットがまなざしを明るく彩り、マットなベージュやブラウンが締め色として奥行きと立体感を引き立てます。リキッドバインディングシステム*を採用したフォーミュラは、バターのようななめらかさでまぶたに溶け込むようになじみ、繊細にも、大胆にも彩ります。

*リキッドバインディングシステム： パウダーとリキッドを混合し、プレストしたもの。なめらかさや肌への密着感、発色を高めます。

限定2種 | 税込価格7,700円（本体価格7,000円）

BLUSH N

■NARS ブラッシュ N

FLORAL FLUSH

好みにあわせて、思いのままに楽しんで。花びらのような繊細なニュアンスのクールトーンとウォームトーンのシェードをラインナップ。シルクのようになめらかで軽く、肌なじみの良いフォーミュラが、つけたての発色を長時間*キープ。4種類のピグメントを独自に組み合わせたピュアピグメントブレンドにより、インパクトのあるクリアな発色を叶えます。ひと刷けで頬に花が咲くように、これまでに見せたことのない表情が生まれる。その瞬間の自分を、自由にアップデートして。

＊16時間化粧もち（ヨレ）データ取得済。（仕上がりには個人差があります）

限定2色 | 税込価格5,390円（本体価格4,900円）

AFTERGLOW LIP SHINE

■NARS アフターグロー リップシャイン



GARDEN OF GLOSS

花びらの繊細な輝きをリップに。なめらかなテクスチャーがすっと伸び、ミラーのような光沢とうるおいを同時に与えます。ひと塗りで、きらめく花園へ誘われるような華やぎをプラス。唇に光を宿すたび、表情までも美しく輝かせます。

限定2色 | 税込価格4,180円（本体価格3,800円）

LIGHT REFLECTING SETTING POWDER-PRESSED N

■NARS ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト Ｎ

PETAL. SET. PERFECT.

花びらのように繊細に。NARSで絶大な人気を誇るセッティングパウダーがフローラルな限定パッケージに身を包み登場。パウダーの表面にもモチーフがエンボスされていて、使うのをためらってしまうほどの可愛いらしさ。NARS独自のライト・リフレクティング・コンプレックス(TM)*を配合したパウダーは、素肌のような軽いつけ心地。光の反射を利用し、気になる小じわや毛穴が目立たないなめらかな肌へとソフトフォーカスします。

*海藻エキス[アスコフィルムノドスムエキス(なめらか成分)]、ポリネシアミネラル海水[海水(保湿成分)]、ライトアクティブ・マイクロプリズム［マイカ、酸化チタン、酸化鉄(光反射成分)]

限定1種 | 税込価格6,490円（本体価格5,900円）

LIGHT REFLECTING SERUM CUSHION FOUNDATION CASE

■NARS ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション ケース 04971

PORTABLE PERFECTION

花びらを重ねるように、繊細に肌を整えて。ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション専用のケース。

肌をパーフェクトに整え、どこでも美しさを花咲かせられるように、ポーチに忍ばせて。

＊レフィル別売り

限定1種 | 税込価格2,640円（本体価格2,400円）