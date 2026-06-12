比類なきオリエンタルの輝き。マラケシュの魔法を閉じ込めたサマーコレクション「THE SUMMER SCULPT COLLECTION」が、6月12日より新登場＜本日発売＞

THE SUMMER SCULPT COLLECTION

資生堂ジャパン株式会社DESTINATION MARRAKESH

灼熱の砂。活気あふれるバザール。比類なきオリエンタルの輝き。マラケシュの魔法を閉じ込めた

サマーコレクションが、この夏あなたを砂漠の旅へと誘います。ラグジュアリーなテクスチャーと深みのあるカラーが息づくのは、テラコッタの街並みに宝石のようなモザイクが映える“レッドシティ”の夏。唇に、陽光を浴びたようなツヤを纏うアフターグロー リップバーム、またはスパイスを感じるエクスプリシット リップスティックをひと塗りすれば、贅沢なモロッコバカンスのスピリットが花開きます。この夏、旅するように彩るコレクションを。

全2アイテム3種 | 2026年6月12日（金）一部数量限定発売

AFTERGLOW LIP BALM N

■NARS アフターグロー リップバーム N

COLOR WORTH CRAVING

とろけるような贅沢感。艶めく透明感。アフターグロー リップバームが、マラケシュの陽光を思わせるうるおいで唇を満たします。透き通る色づきは、砂漠に差し込む光のように柔らかく煌めき、モダンなシェードが洗練の仕上がりへと導きます。シアーブルーの涼やかな透明感とコレクションを象徴するブロンズの温もりが、唇に新たな物語を添えるように表情をアップデート。何度も手を伸ばしたくなる、エキゾチックで洗練されたツヤを。



限定2色 | 税込価格4,180円（本体価格3,800円）[数量限定]

EXPLICIT LIPSTICK

■NARS エクスプリシット リップスティック

NO EXCUSES. NO REGRETS. BE EXPLICIT.

マラケシュからインスピレーションを得たスパイシーなシェードが、夏のバカンスへと誘うリップスティック。クリーミーでリュクスな質感がひと塗りで表情を格上げし、正確に塗りやすい先端がリップラインを美しく整えます。ローズヒップシードオイルとヒアルロン酸をブレンドしたコンフォート処方が、うるおいをロックしてなめらかに。エキゾチックなスパイスの余韻を纏いながら、モダンで心地よい仕上がりを。

¹カニナバラ果実油（保湿成分）²ヒアルロン酸Na（保湿成分）



新1色 | 税込価格5,500円（本体価格5,000円）