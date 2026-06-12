柴田阿弥「肺がちぎれるくらいやった」SKE48で鍛えられた最強メンタル

株式会社ニッポン放送

タレント・大沢あかねがパーソナリティを務めるニッポン放送の番組『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』（ニッポン放送・毎週月曜～金曜 21時50分～21時57分）6月8日(月)～6月12日(金)のゲストとして、フリーアナウンサーの柴田阿弥が出演。SKE48時代の経験や、現在の仕事への向き合い方を語った。

大沢あかね、柴田阿弥

柴田は2010年よりSKE48のメンバーとして活躍。AKB48選抜総選挙では選抜メンバー圏内の15位に2回ランクインするなど注目を集めた。2016年にSKE48を卒業した後はフリーアナウンサーに転身し、現在は報道・ビジネス・経済と幅広いジャンルの番組で活躍を続けている。

柴田は「アイドル時代から絶対に全力でやろうと決めていた」と振り返った。SKE48が48グループの中でも特に体育会系な環境だったことに加え、秋元康氏の「夢は全力で手を伸ばしたその1センチ先にある」という言葉に感銘を受けたことが原点にあるという。

劇場公演では「肺がちぎれるくらいまでやった」と振り返り、タンバリンを使う楽曲では、力いっぱい叩きすぎてタンバリンを壊し、自身の腰に青あざを作ったという全力エピソードも明かした。デビュー直後の握手会では、自身の列にほとんど人が並ばない現実に直面したという。それでも「先輩のファンを取ってやる！という気持ちで手を振っていた。先輩からは絶対に嫌われていたと思う」と笑いながら振り返った。

「アイドルはめげなくて、最後に立っていた人が勝ち」と言い切る柴田。6年間のアイドル活動を経て「メンタルはかなり強くなった」と語り、大沢から「しっかりしすぎていて……逆に何もできない男性の方がいいんじゃない？」と突っ込まれる一幕も。

また、大沢が自身のメンタルを「めちゃくちゃ繊細。全然強くなくて泣いちゃう」と明かすと、柴田が驚く場面もあった。

「もし生まれ変わったら？」という問いにも、「絶対にまたアイドルになります。またSKE48に入りたいし、総選挙も出ます」と即答。「つらかったことも含めて今の自分なので」と語る姿に、大沢は「そう言えるってかっこいい！」と称賛を送った。

柴田阿弥がゲスト出演する『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』は、6月8日(月)～6月12日(金) 21時50分から放送。放送後にはポッドキャストでも配信される。

【大沢あかね プロフィール】

‘85年8月16日、大阪府生まれ。「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）に木曜レギュラーとして出演中。

大沢あかね プロフィール

‘85年8月16日、大阪府生まれ。「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）に木曜レギュラーとして出演中。

【番組概要】

番組名 大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所

放送日時 毎週月曜～金曜 21時50分～21時57分放送

※プロ野球中継延長により放送休止となる場合がございます

パーソナリティ 大沢あかね

番組メールアドレス lucky@1242.com

番組X @akanelucky7

番組ハッシュタグ #大沢あかねLUCKY7

番組HP https://www.1242.com/lucky