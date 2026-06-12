【新ブランド誕生】バチェラー・ジャパン シーズン5出演の大内悠里氏がブランドプロデュース。先端浸透技術「nanoPDS」採用のスキンケアブランド『Etonelle（エトネル）』がデビュー

株式会社インディノ

株式会社インディノ（本社：東京都港区、代表取締役：土井将史）は、株式会社BS.G（本社：東京都新宿区）と共同で企画・開発を進めてきたスキンケアブランド『Etonelle（エトネル）』をローンチいたします。

ブランド第一弾製品として、先端浸透技術「nanoPDS」を採用した美容液『Etonelle Serum（エトネルセラム）』を2026年6月24日に発売いたします。

また、本ブランドでは恋愛リアリティー番組 バチェラー・ジャパン シーズン5 に出演した 大内悠里 がブランドプロデューサーとして参画し、ブランドコンセプト設計やクリエイティブ監修を担当しています。

Etonelleとは

「肌の時間を、美しく巻き戻す。」

Etonelle（エトネル）はこの言葉をブランドコンセプトに掲げるスキンケアブランドです。

年齢を重ねることで変化する肌と向き合いながらも自分らしく美しさを楽しんでほしい。

そんな想いから誕生しました。

毎日のスキンケアは、単に肌を整えるためだけのものではなく、自分自身と向き合う大切な時間でもあります。

Etonelleは、品質・使用感・デザインのすべてにこだわり、忙しい日々の中でも自然と手に取りたくなる製品づくりを目指しています。

年齢やライフスタイルを問わず、多くの方の美容習慣に寄り添うブランドとして、新しいスキンケア体験を提案してまいります。

スキンケアに求められるのは「成分」だけではない時代へ

近年のスキンケア市場では、配合成分への注目に加え、「どのように成分を届けるか」という技術にも関心が高まっています。

Etonelleは、その考え方に着目し先端浸透技術「nanoPDS」を採用。

厳選した美容成分と先進技術を組み合わせることで、日々のスキンケアをより豊かな時間へと導くブランドとして誕生しました。

nanoPDS技術を採用

nanoPDSとは美容成分をナノレベルでカプセル化し、角質層まで届けることを目的として開発された先端浸透技術です。

美容成分を効率よく届けることを目指した設計により、毎日のスキンケアをサポートします。

Etonelle Serumでは、このnanoPDS技術を採用し、

・ヒアルロン酸Na

・ヒトサイタイ血幹細胞順化培養液

・EGF

・FGF

・KGF

・水溶性プロテオグリカン

・各種ペプチド

などの美容成分を配合しています。

「必要な成分を、必要な場所へ。」

その考え方を支える技術のひとつが「nanoPDS」です。

ブランドプロデューサー 大内悠里氏 コメント

私はこれまで、元歌舞伎町No.1キャバ嬢として、そして恋愛リアリティー番組『バチェラー・ジャパン』への出演を通じて、多くの方から「綺麗でいる秘訣は何ですか？」と尋ねていただく機会がありました。

その一方で、自分自身も年齢を重ねる中で肌の変化に向き合い、美容医療やさまざまなスキンケアを試してきた一人です。

その中で強く感じていたのは、一時的な変化ではなく、“未来の自分のために続けられる美容”の必要性でした。

■ Etonelle誕生の背景

Etonelleは、2021年に開発をスタートしました。

納得できる製品にたどり着くため、試作と検証を何度も重ね、約5年という歳月をかけて完成に至ったブランドです。

私たちが目指したのは、目先の変化ではなく、日々の積み重ねの中で肌と丁寧に向き合える“継続できる美容体験”です。

■ ブランド名に込めた想い

「Etonelle」という名前には、

“Etoile（星）”と“eternelle（永遠）”の意味を重ねています。

年齢を重ねても、鏡を見るたびに小さな驚きと前向きさを感じられるような存在でありたい。

そんな願いからこの名前をつけました。

■ ブランドコンセプトについて

Etonelleは、「肌の時間」という新しい視点から生まれたスキンケアブランドです。

年齢や環境によって変化する肌に対し、ただ外側から整えるのではなく、必要な成分を必要な場所へ届けるという発想に着目しました。

ナノテクノロジー「nanoPDS」を活用し、美容成分を角質層まで効率的に届けることで、肌本来が持つ健やかさと美しさを引き出すことを目指しています。

肌が整うことで、人が少し自信を持てる。

鏡を見る時間が少し好きになる。

そして、毎日がほんの少し前向きになる。

Etonelleは、そんな“心の変化”を生み出すブランドでありたいと考えています。

■ 最後に

美容とは単なる見た目のためのものではなく、自分に自信を持つための大切な習慣だと考えています。

Etonelleが、忙しい日々の中でも自分のために立ち止まる小さなきっかけとなり、長く愛されるブランドへと育っていくことを心から願っています。

商品概要

商品名

Etonelle Serum（エトネルセラム）

内容量

30mL

販売価格

14,800円（税込）

発売日

2026年6月24日

販売方法

公式オンラインストア

http://etonelle.com

関連リンク

Etonelle公式サイト

http://etonelle.com

公式Instagram

http://instagram/etonelle

会社概要

会社名

株式会社インディノ

代表者

代表取締役 土井将史

事業内容

化粧品販売事業