世界中のカードファンから支持。TCG GATE（トレカゲート）秋葉原が開店約60日でGoogleレビュー500件を突破

株式会社Anmore

株式会社Anmore(https://anmore.jp/)（本社：東京都）が運営するトレーディングカード専門店「TCG GATE(https://share.google/K8Zdf2BPSmkeggDxz)（トレカゲート）」は、2026年春のグランドオープンから約60日でGoogleレビュー500件を突破いたしました。



現在もGoogle評価☆5を維持しており、日本国内のお客様に加え、海外から秋葉原を訪れる観光客やコレクターからも高い評価をいただいております。

Googleレビューには日本語だけでなく英語など多言語での投稿も寄せられており、国内外のカードファンから支持を集めています。

これを記念し、TCG GATEでは「レビュー500件達成記念福袋」の販売を実施いたします。



レビュー500件達成記念福袋を販売

レビュー500件突破への感謝を込めて、数量限定の記念福袋を販売いたします。

【販売ラインナップ】

■ 2026年6月13日（土）

・10万円福袋 限定3袋

・30万円福袋 限定1袋

・50万円福袋 限定1袋

■ 2026年6月14日（日）

・10万円福袋 限定3袋

・30万円福袋 限定1袋

・50万円福袋 限定1袋

※現金支払い限定となります。

※在庫状況により内容が変更となる場合があります。

※詳細は公式X(https://x.com/tcg__gate)にてご案内いたします。

TCG GATEは、「日本のトレーディングカード文化を世界へ発信する拠点」をコンセプトに、秋葉原から国内外のファン・コレクターへ向けて日本発のTCGカルチャーの魅力を発信しています。

今後も商品ラインナップの充実やイベント企画を通じて、多くのお客様に楽しんでいただける店舗づくりを進めてまいります。



公式情報

公式X：https://x.com/tcg__gate

公式Instagram：https://www.instagram.com/tcg_gate/

公式LINE：https://lin.ee/UwjhcHu



店舗情報

店舗名：TCG GATE 秋葉原

所在地：東京都千代田区外神田4-7-3 虎ビル2階(https://share.google/K8Zdf2BPSmkeggDxz)

アクセス：JR「秋葉原駅」電気街口より徒歩約5分／東京メトロ銀座線「末広町駅」より徒歩約1分

営業時間：12:00～20:00

本件に関するお問い合わせ先

TCG GATE 広報担当：橋元

Email：hashimoto@tcg-gate.com