GLI晴海校、幼児向け新イベント「親子のためのOHANASHI-KAI」を開催

株式会社鏑木教育コンサルティング

国内外のボーディングスクール進学を支援する英語教育機関、Global Learner’s Institute（GLI）は、2026年6月27日（土）、3歳から5歳のお子様と保護者を対象とした新イベント「親子のためのOHANASHI-KAI」を開催いたします。 本イベントは、英語絵本の読み聞かせと親子アクティビティを通じて、英語に親しむだけでなく、お子様の感情理解や対人関係の土台となる力を育むことを目的とした新シリーズ企画です。

■ 英語絵本を通じて育む「SEL」という力

近年、世界の教育現場で注目を集めているのが「SEL（Social and Emotional Learning：社会性と情動の学習）」です。

SELとは、

- 自分の感情を理解する力- 感情を適切に表現する力- 他者の気持ちを理解する力- 良好な人間関係を築く力

を育む教育アプローチです。

今回のOHANASHI-KAIでは、スペインの人気作家Anna Llenas（アンナ・レナス）による英語絵本『The Color Monster』を題材に使用します。色と感情をテーマにしたこの作品は、子どもたちが感情を自然に理解し、自分自身の気持ちを言葉にする第一歩として世界中で親しまれています。

■ このようなご家庭におすすめです

■ 参加者特典もご用意

- お子様と楽しく有意義な時間を過ごしたい- 幼児期から英語に自然に触れさせたい- 英語絵本を家庭教育に取り入れたい- お子様の感情表現や社会性を育みたい- 親子で一緒に学べる教育イベントを探している

今回のOHANASHI-KAIでは、ご参加いただいた皆様へ特別プレゼントをご用意しております。

詳細は公式サイトにてご確認ください。

https://gli-english.com/ohanashi-kai-jun/

■ 開催概要

【名称】

親子のためのOHANASHI-KAI

【日時】

2026年6月27日（土）

10:30～11:30

【会場】

晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX棟1階

【対象】

3歳～5歳のお子様と保護者様

【定員】

5組

（お子様1名＋保護者1名）

【参加費（税込）】

7,500円

※内部生・外部生共通

※定員に達し次第、受付終了となります。

■ 申込方法

GLI公式LINEより「おはなし会」 とご送信ください。

GLI公式LINEはこちら(https://lin.ee/oy6LYn9)

■ 知識のみならず「非認知能力」を育てる

これからの時代に求められるのは、知識だけではありません。

自分を理解し、他者を理解し、豊かな人間関係を築く力。

その土台となる力は、幼児期の日々の体験の中で育まれていきます。

GLIの「親子のためのOHANASHI-KAI」が、お子様の未来の可能性を広げるきっかけとなれば幸いです。

【関連情報】

■GLI代表 鏑木のInstagram

「子どもの可能性を広げる教育新常識」をテーマに、教育・進路・海外留学などの最新情報を発信中。

Instagramはこちら https://www.instagram.com/kaburaki_san

【企業情報】

◇株式会社鏑木教育コンサルティングについて

個々の特性を最大限に生かし、世界基準の教育および進学機会の提供を目的に設立されたコンサルティング企業です。パーソナルな視点で、最適な教育プランを設計・提供しております。

◇ Global Learner’s Institute（GLI）について

GLIは、晴海・広尾・武蔵小杉の校舎およびオンラインを通じて、国内外のボーディングスクール進学を目指す小・中・高校生に向けたコンサルティング型英会話スクールです。探究的な学習をCLIL（内容言語統合型学習）を用いて行うことで、英語力と思考力・創造力を同時に育成。お子様の個別の進路設計をサポートいたします。

■通学型受講コース "GLI"の詳細はこちら(https://gli-english.com/)

■オンライン受講コース "GLIオンライン"の詳細はこちら(https://gli-english.com/online-lp1/)

【本リリースに関するお問合せ】

Global Learner’s Institute

担当：石井

Mail：press@kaburaki-educonsul.com