発電＆エネルギー貯蔵の次世代技術市場解説セミナーを開催
情報ナレッジサービスを展開する市場調査会社のアックスタイムズ株式会社（所在地：大阪府大阪市中央区、代表取締役：橋本規宏）は、次世代発電・エネルギー貯蔵領域における50技術の技術・市場を評価した調査報告書について、調査担当者（脱炭素・新時代エネルギー担当）がその内容を解説するオンラインセミナーを、2026年7月27日（月）に開催する予定です。
なお、セミナー開催日の前営業日までに対象の調査報告書をご購入の企業・団体の方々は、無料でオンラインセミナーへご参加いただけます。
テーマ：次世代電源技術・市場の調査結果2026 by アックスタイムズ株式会社
■ご参加対象となる調査報告書 ※いずれかをご購入いただいた企業・団体の方々
次世代発電＆エネルギー貯蔵のシーズ技術・市場総覧 2026年版［No.1 技術・市場編］
商品ページ：https://axetimes.com/report/research-about-nextenergy-seed-and-market-global-1-2026/
次世代発電＆エネルギー貯蔵のシーズ技術・市場総覧 2026年版［No.2 比較・分析編］
商品ページ：https://axetimes.com/report/research-about-nextenergy-seed-and-market-global-2-2026/
［調査報告書の対象技術（50技術）］※各技術は調査報告書の目次をご覧ください
・再生可能エネルギー｜デバイス｜4技術
・再生可能エネルギー｜設備・プラント｜10技術
・燃料電池｜デバイス｜4技術
・低炭素発電・原子力発電・核融合発電｜設備・プラント｜7技術
・エネルギーハーベスティング｜デバイス｜11技術
・エネルギー貯蔵｜デバイス｜5技術
・エネルギー貯蔵｜設備・プラント｜9技術
■開催概要（予定）
テーマ ：次世代電源技術・市場の調査結果2026
内容 ：調査報告書の解説（使い方、重要ポイント）、質疑応答
開催日時：2026年7月27日（月曜日）15:00～16:30を予定
※配信は録画される予定
開催方法：オンライン配信（Teamsを予定）
登壇者 ：アックスタイムズ株式会社
脱炭素・新時代エネルギー担当（調査報告書の制作担当者）
参加料 ：無料（ただし、対象の調査報告書をご購入の企業・団体の方々のみ）
※録画の解説動画は有料での販売を予定
テキスト：ご購入になった調査報告書
参加対象：2026年7月24日（金曜日）までに本調査報告書をご購入の企業・団体
・事業所ライセンス版をご購入の事業所内でご関連の方々：最大5名
・企業ライセンス版をご購入の企業・団体内でご関連の方々：最大10名
・グループライセンス版をご購入の企業・団体内でご関連の方々：最大15名
参加方法：調査報告書をご購入時の窓口担当の方へ、開催前に詳細のご案内をお送りします。
■市場解説動画サービス
本テーマに限らず、各種調査報告書の解説動画を販売する特設ページをご用意しています。
法人の事業企画や研究開発の担当者向けに、「ゼロから調べずに、クイックに市場理解の知見をインプットする」ための市場解説動画サービスを提供しています。
特設ページ：https://axetimes.com/market-webinar/
■会社概要
アックスタイムズ株式会社
代表者 ｜ 代表取締役 橋本 規宏
所在地 ｜ 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4丁目2番12号 野村不動産御堂筋本町ビル8階
設立 ｜ 2021年4月26日
公式ＷＥＢ｜ https://axetimes.com
事業内容 ｜ 調査レポート販売｜市場調査代行｜伴走型情報支援サービス｜市場調査研修
情報ナレッジサービス（https://axetimesplus.com）
Webメディア（https://axetimesbiz.com）
【本件に関するお問い合わせ先】
アックスタイムズ株式会社
TEL：050-3555-6200
お問い合わせフォーム：https://axetimes.com/contact-form/
[PDFプレスリリースダウンロード]
https://info.axetimes.com/hubfs/publicity/20260612-nextenergy-webinar.pdf